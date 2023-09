Saxo Bank opent deuren naar grootste financiële markt

Beleggers kunnen via Saxo Bank nu ook handelen op de mondiale valutamarkt. Dat is wel een heel ander soort markt dan de aandelenbeurs. Hoe anders, en of een particuliere beleger daar succesvol kan zijn, vragen we aan John Hardy, head of Forex bij Saxo Bank.

“De Foreign exchange (Forex) markt is de grootste, de meest liquide en misschien wel de meest complexe markt ter wereld. Vijf dagen per week, 24 uur per dag vinden hier miljoenen transacties plaats met een dagelijkse handelsomvang van ruim zes biljoen euro”, legt hij uit. Centrale banken, ondernemingen, hedgefondsen, professionele en individuele beleggers nemen deel aan de valutahandel. Door de vele transacties die plaatsvinden en de omvang van de valutahandel zijn de koersbewegingen van valuta over het algemeen relatief beperkt.

Goed risicomanagement is een must

Toch kunnen kleine koersbewegingen al tot grote winsten of verliezen leiden vanwege de hefboom, die bij Saxo maximaal 30 is. “Dat betekent dat je met een inleg van 3330 euro (de margin) een positie kan creëren met een waarde van 100.000 euro”, zo legt Peter Siks, beleggerstrainer bij Saxo, uit.

Hoewel de markt complex is, brengt het handelen in valuta ook voordelen met zich mee. De openingstijden zijn ruim, de liquiditeit is ongekend en er valt potentieel goed aan te verdienen. “Maar beleggers moeten geen onrealistische verwachtingen hebben van deze markt. Als je de valutamarkt met een onverantwoordelijke houding betreedt, kunnen de verliezen ook flink oplopen”, aldus Hardy.

En dat zegt Hardy niet voor niets, want uit een informatiebrochure blijkt dat 73% van de particuliere beleggers verlies lijdt met valutabeleggingen. Daarom is het volgens Hardy een absolute must om je risk management op orde te hebben en de werking van de valutamarkt heel goed te begrijpen. “De grootste valkuil is de hefboomwerking. Dertig keer één procent winst kan ook dertig keer één procent verlies zijn. En als ik de helft van mijn inleg verlies, betekent dat dat ik die moet verdubbelen om weer terug te komen op het punt waar ik begon”, legt Hardy uit.

Hoe kun je ervoor zorgen een van die 27% valutabeleggers te worden die wél winst maakt?

“Valutahandel is voor iedereen te leren door vooral observatie en begrip. Ook ik leerde mezelf allerlei skills aan. Ik begon met het modelleren, vooral op het gebied van aandelen. Daarna begon ik mij verder te verdiepen in valutahandel. Voordat ik werd aangenomen, was ik een zogeheten self-taught person. Ik was in het begin absoluut geen professional in de branche.”

“Wat ik deed, was het bestuderen van eindeloze stapels boeken over allerlei markten en strategieën rondom waardering en prijsbewegingen”. Daar bleef het niet bij, want later volgde Hardy nog een opleiding tot Chartered Financial Analyst (CFA). “Hier leerde ik alles over de ins en outs van valuta, bedrijfsresultaten, obligaties en de werking ervan, en de structuur van opties.”

Met veel kennis over valuta als de dollar en de yen, groeide hij in de loop der jaren uit tot vooraanstaand expert op het gebied van analyses over de waarde van valuta.

Wat zijn de actuele trends in de valutamarkt?

“We hebben vorig jaar een sterke dollar gehad. Bovendien heeft de Fed toen ook een zeer agressieve cyclus van renteverhogingen gelanceerd, waarbij de rentetarieven van vrijwel nul zijn gestegen naar nu boven de 5%. Dit komt mede tot uitdrukking in een zeer zwakke Japanse yen, omdat de Bank of Japan haar ruime monetaire beleid niet wilde wijzigen. Ze denken misschien nog steeds dat inflatie niet blijvend is, dus hebben ze hun monetaire beleid ongewijzigd gelaten”, aldus Hardy.

De Fed greep wel in, en kreeg daarbij navolging van andere centrale banken. “Dit grote verschil heeft ervoor gezorgd dat al deze valuta's zijn versterkt ten opzichte van een zeer zwakke yen. Ik denk dat wanneer we op weg zijn naar een recessie, waarvan ik vermoed dat dat zeer binnenkort het geval is, de rentetarieven weer een beetje zullen dalen en we zeer grote schommelingen in de Japanse yen zullen zien”, zo legt Hardy uit.

De dollar daarentegen is nog altijd sterk. Volgens Hardy zou die in volatiele periodes nog sterker kunnen worden. “Dat is ook het moment waarop de dollar waarschijnlijk zijn hoogtepunt bereikt en begint te dalen. Daarom kan het nog lang duren voordat we een zwakkere dollar krijgen. Ik denk dat de grote schommelingen in valuta's het komende jaar waarschijnlijk vooral te zien zullen zijn in de Japanse yen.”

Zijn de dollar, franc en yen dan nog veilige havens?

“Dat is een goed punt. Traditioneel gezien was de yen voor vele jaren een veilige haven. Als je teruggaat naar de laatste 25, 30 jaar, dan was het meestal zo dat de Japanse yen in waarde steeg en sterk steeg wanneer er onrust ontstond op financiële markten elders”, aldus Hardy.

Deze dynamiek veranderde doordat we te maken kregen met een grote verandering in de rentetarieven. “De huidige combinatie van volatiele markten en hogere tarieven hebben we niet gezien sinds de late jaren 70. Dat veranderde het karakter van de yen.”

“De Zwitserse centrale bank bleek beter in het beheren van de situatie en zei zodoende: 'We willen geen inflatie en we zullen de valuta gebruiken als bescherming daartegen.’ En dat deden ze, waardoor de franc een zeer geloofwaardige valuta blijft. De dollar is altijd een veilige haven geweest, vooral wanneer de mondiale markten nerveus zijn. Japan daarentegen heeft gezegd: 'Ik weet niet zeker of inflatie hier aanwezig is.’”

Wat is de grootste misvatting over Forex?

“Dat is een goede vraag. Ik denk het stigma dat je een professionele fulltime handelaar moet zijn om geld te kunnen verdienen en uiteindelijk succesvol te zijn in valutahandel. Dat is absoluut niet het geval. Natuurlijk vergt het veel tijd, doorzettingsvermogen en een goede mindset om te kunnen slagen. Maar die regel geldt voor meer markten dan alleen voor Forex”, zegt Hardy.

Zie ook: Hoe werkt de wereld van de valutahandel? Beleggerstrainer Peter Siks ontvangt Saxo's FX-specialist John Hardy en bespreekt de basics van Forex. Klik hier voor de gehele sessie.