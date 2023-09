Europa in de wacht voor de grote sprong

Het beursgezegde "Sell in May…" ontstond ooit toen beleggen nog was weggelegd voor de happy few. Beleggers van stand trokken zich 's zomers terug op hun buitenverblijven en lieten de beurzen dan even los. Pas in de herfst keerden ze weer terug naar de stad en werd het beleggen weer opgepakt.



Ditmaal komt men echter van vakantie terug om, gezien de miserabele situatie en nog altijd véél te hoge waarderingen, alles te dumpen ;-)