Europa in de wacht voor de grote sprong

Volgens een oude beurswijsheid zou je in september moeten instappen. Dit lijkt tegenstrijdig met het gegeven dat de maand september traditioneel één van de slechtste beursmaanden van het jaar is.

Wel blijkt uit meerdere onderzoeken dat juist in de maanden daarna de beste beleggingsperiode ligt. Dus zou september, op basis van deze statistieken, wel het einde van de malaise kunnen inluiden.

Ik denk, althans op basis van onderstaande technische plaatjes, dat er een bodem aankomt. Technisch staan de markten klaar voor de grote sprong. De technische schade op de meeste beurzen, behalve de Nederlandse beurs, is beperkt.

.......but remember be back in september

Uit ervaring weten we dat seizoenen wel degelijk de koersontwikkelingen op de beurzen kunnen beïnvloeden. Bovendien blijkt uit onderzoek, dat in beursrendementen duidelijke seizoenseffecten zitten.

Simpel gezegd beleg je in de zomer doorgaans slechter dan in de winter. Wel is het minder verstandig om juist in september weer in te stappen. Er is namelijk wel wat af te dingen op de tweede helft van de beurswijsheid '.....but remember be back in September'. Maar onderzoek toont aan dat november de beste instapmaand is.

Het beursgezegde "Sell in May…" ontstond ooit toen beleggen nog was weggelegd voor de happy few. Beleggers van stand trokken zich 's zomers terug op hun buitenverblijven en lieten de beurzen dan even los. Pas in de herfst keerden ze weer terug naar de stad en werd het beleggen weer opgepakt.

Door dit gedrag was het in de zomermaanden vaak wat stiller op de beurzen en nam de activiteit in de herfst weer toe.

Technisch staan de markten wel klaar voor de grote sprong.

De meeste Europese beurzen haperen wat. Maar er zijn geen grote dalingen te zien. Er is technisch bezien sprake van wat consolidatie, maar zonder veel technische schade.

Vrijwel overal in Europa consolideren de aandelenbeurzen binnen hun stijgende trendkanalen (behalve de Nederlandse beurs). Ook zijn nergens de 200-dagenlijnen neerwaarts gedraaid.

Vandaag bekijk ik de beurzen van Nederland (AEX-index), Europa (Eurostoxx50-index), Duitsland (DAX-index), Frankrijk (CAC40-index), België (Bel20-index) en Verenigd Koninkrijk (FTSE100-index).

Nederlandse beurs heeft het lastig

De AEX-index zit al een paar maanden in de malaise. De stijgende trend is gebroken, maar op kortetermijn is een consolidatie zichtbaar.

We adviseren steun 735,91 (bodem van 1 mei) nauwlettend in de gaten te houden nu het technische plaatje verpietert. De weerstand ligt rond 795,20 (top van 28 juli).

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een zijwaarts verloop zien. Dit geeft een beutrale technische conditie weer.



Eurostoxx 50-index consolideert onder top uit 2021

De Euro Stoxx 50 index is gestrand op de horde rond de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021). Na een uitbraak ligt het volgende koersdoel ligt rond 5.522,42 punten (gevormd op 10 maart 2000).

De schade aan het technische plaatje is beperkt. Technisch staat Euro Stoxx 50 index klaar voor de grote sprong. Be back in September?

We zien steun op 4.197,97 punten (de bodem van 7 juli).

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Euro Stoxx 50 index weet de dips goed op te vangen, dit signaleert een positieve technische ondertoon.



DAX-index flirt met top van eind 2021

De DAX index strandde op de weerstand van 16.290,19 punten (de top van 19 november 2021). Ook hier is de technische schade beperkt is.

De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls indien de top van 2021 wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien. De DAX-index heeft steun rond 15.456,16 punten (de bodem van 7 juli).

De 200-dagenlijn van de Duitse beurs (rode glooiende lijn) laat nog steeds een opwaarts verloop zien, terwijl de DAX er boven weet te blijven. Dit geeft positieve technische dynamiek weer.







CAC40-index houdt schade beperkt

De Franse beurs is teruggezakt onder de voormalige weerstand van 7.384,86 punten (koerstop van begin 2022). Technisch verliest de Franse beurs hierdoor iets aan kracht, maar zolang er hogere bodems zijn, is de schade beperkt.

De CAC 40 index doet het nu even rustig aan. Slaagt de Franse beurs erin om boven de laatste pieken rond 7.581,26 te breken, dan kan de stijgende trend weer worden opgepakt en mag verdere koersstijging tegemoet worden gezien.

De steun ligt rond 7.083,60 (bodem van 2 juni). De stijgende 200-dagenlijn valideert de positieve technische conditie.

Bel20-index blijft in de achterhoede

De Belgische beurs blijft in de Europese achterhoede.

De Bel 20 index geeft al sinds begin dit jaar en zijwaartse beweging weer. De steun ligt op 3.464,06 (bodem van 30 juni) en de weerstand op 3.823,25 (top van 28 juli) zien. Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven met de Belgische beurs. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) begint neerwaarts te draaien. Dit geeft heel voorzichtig een technische verzwakking aan.

Londense beurs nog niet uit de problemen

De beurs van Londen heeft het moeilijk.

De FTSE 100 index geeft op de grafiek een zijwaartse beweging weer. Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven op de Engelse beurs. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.

De steun ligt op 7.206,82 (bodem van 24 maart) en de weerstand op 7.722,92 (top van 4 augustus) zien.

De 200-dagenlijn van de Engelse beurs laat een vlakke trend zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.