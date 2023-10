Dit zijn 5 beleggingstips voor een vliegende start op de beurs

Beleggen kan een spannende en winstgevende manier zijn om je geld te laten groeien, maar het is niet zonder risico’s. Als beginner kun je al snel overweldigd raken door de vele mogelijkheden, termen en strategieën die de beleggingswereld rijk is. Hoe maak je de juiste keuzes en vermijd je valkuilen? In dit artikel geven we vijf handvatten die je kunnen helpen om een succesvolle belegger te worden.

1. When in doubt, zoom out

Een van de grootste fouten die beginnende beleggers maken, is dat ze te veel reageren op de kortetermijnschommelingen van de markt. Ze raken in paniek als hun aandelen dalen of worden overmoedig als ze stijgen. Dit kan leiden tot impulsieve beslissingen, zoals te snel verkopen of te veel kopen. Een betere aanpak is om naar het grotere plaatje te kijken: hoe presteert je portefeuille op de lange termijn? Wat zijn je doelen? Door afstand te nemen van de dagelijkse bewegingen, kun je meer rationeel en objectief beoordelen hoe de vlag erbij hangt.

2. The trend is your friend

Een andere veelgebruikte uitdrukking in de beleggingswereld is “the trend is your friend”. Dit betekent dat je als belegger kunt profiteren van een bestaande trend in de markt, bijvoorbeeld een stijgende of dalende koers. Door mee te gaan met de trend, kun je het momentum gebruiken om winst te maken. Maar let op: een trend kan ook omslaan, dus wees alert op signalen die wijzen op een verandering van richting. Laat je dus niet leiden door de trend, maar gebruik deze als een hulpmiddel.

3. Time in the market beats timing the market

Een andere valkuil waar veel beginners intrappen, is dat ze proberen om de markt te timen. Dat wil zeggen dat ze proberen om op het juiste moment in en uit te stappen, om zo de hoogste rendementen te behalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar het is in de praktijk bijna onmogelijk om te doen. Niemand kan met zekerheid voorspellen wat de markt gaat doen. En zelfs als je geluk hebt, kun je ook belangrijke kansen missen. Een beter alternatief is om tijd in de markt door te brengen: investeer regelmatig en consistent en houd je aandelen vast voor de lange termijn. Zo kun je profiteren van het rente-op-rente effect (compounding) en de gemiddelde kosten verlagen.

4. A rising tide lifts all boats

Dit gezegde betekent dat in een sterke markt de meeste aandelen zullen profiteren van het positieve sentiment en het momentum, ongeacht hun individuele kwaliteiten of gebreken. Dit kan een voordeel zijn voor beginnende beleggers, die misschien niet veel kennis hebben van specifieke bedrijven of sectoren. Door te investeren in een breed gespreide portefeuille, bijvoorbeeld via indexfondsen of ETF’s, kun je meeliften op de algemene stijging van de markt, zonder al te veel risico te lopen.

5. Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful

Dit is een beroemde uitspraak van Warren Buffett, een bekende Amerikaanse investeerder die beleggers adviseert om ondergewaardeerde aandelen te kopen als de markt in paniek is, en overgewaardeerde aandelen juist te verkopen als de markt euforisch is. Dit klinkt misschien contra-intuïtief, maar het is gebaseerd op het idee dat de markt vaak overdrijft in zijn emoties. Door tegen de stroom in te gaan, kun je aandelen kopen voor een lage prijs en verkopen voor een hoge prijs.