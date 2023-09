Slotcall: Supermarkten afgewaardeerd

Terwijl de AEX en Dow niet van hun plaats kwamen, was er onderliggend van alles aan de hand. Ahold kreeg er ongenadig van langs, terwijl de chippers opnieuw een prima dag beleefden. En oh ja, de IPO-markt dreigt weer op gang te komen.

De AEX begon vanochtend flink in het rood, naar beneden geduwd door een heftige koersdaling van Ahold (zie hieronder bij Adviezen) en ongetwijfeld ook door tegenvallend Chinees nieuws. De inkoopmanagersindex van de Chinese dienstensector viel tegen met een stand over de maand augustus van 51,8, terwijl was gerekend op 53,6.

Alles boven het neutrale niveau van 50 betekent expansie, dus zo slecht is het cijfer ook weer niet. Feit blijft wel dat het cijfer aanmerkelijk lager uitviel dan in juli. Het is het zoveelste signaal dat het met de Chinese economie nog niet echt wil vlotten.

Nog geen Europese recessie

Later die ochtend kwamen cijfers over de eurozone naar buiten. De dienstensector van de eurozone is in augustus flink gekrompen, ook iets sterker dan aanvankelijk gedacht. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in augustus uit op 47,9 tegen 50,9 in juli. Dat duidt op recessie.

Het goede nieuws? "De eurozone is in de eerste jaarhelft niet in een recessie beland", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank, die wel somber is over de tweede helft van het jaar. Ooit zal die recessie er wel komen. Het begint een beetje Wachten op Godot te worden van Samuel Beckett, alleen moet Godot worden vervangen door recessie.

Arbeidsmarkt houdt (ook) Amerikaanse economie overeind

Ook de Amerikaanse economie blijft tegen alle verwachtingen in maar goed presteren. Of zoals IEX-analist Martin Crum schrijft: "De meest geanticipeerde recessie - die van de Amerikaanse economie - wil maar niet materialiseren. Dat is voor een deel te danken aan de aanhoudend sterke Amerikaanse arbeidsmarkt." Crum waarschuwt voor nog hogere rentes.

Hé, twee beursgangen

In een tijd dat de markt van IPO's volkomen is stilgevallen, is de beursgang op de Nasdaq van de Britse chipontwerper Arm toch wel een lichtpuntje. Het wordt de grootste beursgang van het jaar. Beleggers kunnen vanaf vandaag inschrijven op 95,5 miljoen aandelen met een bandbreedte van $47 tot $51. Daarmee zou de waarde van de firma tussen $48,2 en $52,3 miljard uitkomen. Dat is heel veel minder dan de $60 tot $70 waar de Japanse eigenaar Softbank op mikte.

Inschrijven? Helaas, brokers in Nederland zijn van inschrijving uitgesloten, waardoor Nederlandse particuliere beleggers pas na de beursgang in ARM (dat wordt de logische ticker) kunnen handelen. Op basis van de laatste beursgangen is het wel zo lucratief om na de beursgang nog even geduld te hebben, totdat de koers voldoende is afgestort.

Ook het Amerikaanse bedrijf Instacart zal deze maand zijn beursintrede doen op de New Yorkse aandelenmarkt. De online boodschappenbezorgdienst, die in 2012 is opgericht, staat bekend om zijn brede assortiment van aanbieders: consumenten kunnen via het platform een bestelling plaatsen bij meer dan 1.400 retailers, om deze vervolgens thuisbezorgd te krijgen.

Adyen zoekt contact

Ondertussen is het management van Adyen bezig om de sterk gedaalde beurswaarde van het bedrijf (-40% ytd) op te krikken. Vandaar dat beleggers op 8 november worden bijgepraat. Dat is niet op het Rokin in Amsterdam maar iets ten noorden van Silicon Valley in San Francisco.

De reactie van analist Martin Crum: "Het feit dat Adyen er nu toch voor kiest vaker, en beter, met de markt te communiceren, geldt als winstpunt. Wonderen hoeven niet te worden verwacht van de beleggersdag, maar het is een relevante stap in de goede richting."

Huidige waardering Walmart vraagt om ongelukken

Dan kwam analist Niels Koerts vandaag door met een tamelijk zwarte analyse van de grootste supermarkt ter wereld Walmart. Hij zet het aandeel op verkoop met een koersdoel van 110 dollar, ruim 30% lager dan de huidige koers. Je moet maar durven.

Koerts: "Walmart is een bijzonder duur aandeel vergeleken met sectorgenoten. Vanwege de ijzersterke marktpositie, lage schuldratio, de bovengemiddelde marges die het bedrijf behaalt en de gunstige groeivooruitzichten is dit deels gerechtvaardigd. Anderzijds is een waardering die twee keer zo hoog is als die van Ahold overdreven."

Damrak

Op het Damrak werd het ochtendverlies van bijna een procent later in de middag weer weggewerkt. om uiteindelijk op een minimaal verlies van 0,04% te sluiten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen sprake was van ordinair gooi- en smijtwerk op invidueel aandelenniveau.

Top drie stijgers/dalers

Rentes

De rentes deden vandaag (peilmoment: 17.30 uur) niet al teveel. De Nederlandse tienjaars steeg amper, terwijl de Amerikaanse tienjaars 2,07% meer rente gaf. De Britse rente begint weer erg hoog te worden.

Nederland: +0 basispunten (2,94%)

Duitsland: - 0 basipunten (2,60%)

Italië: -0 basispunten (4,33%)

Verenigd Koninkrijk: +10 basispunten (4,56%)

Verenigde Staten: +9 basispunten (4,26%)

Brede markt

Afgezien van de sterke stijging van de olieprijzen is de stevige opmars van de Amerikaanse dollar toch wel opmerkelijk.

Damrak

Grootste verliezer van de dag is Ahold dat uiteindelijk 6,08% van zijn beurswaarde verloor.

Het was weer een goede dag voor de Nederlandse chippers, die na het zwakke jaar 2022 een fantastisch 2023 meemaken. ASMI steeg vandaag het meest (+1,49%) op een positief analistenrapport.

Shell pluste met 1,29% op een verdere stijging van de olieprijs. Saoedi-Arabië en Rusland houden tot het einde van het jaar vast aan de productiebeperking van 1 miljoen vaten per dag.

De financials bewogen vandaag verschillende kanten op. ING (+0,20%) en Van Lanschot (+2,19%) gingen omhoog, Aegon (-0,43), NN (-0,56%), ASR (-0,62%) en ABN AMRO (-0,63%) omlaag. Adyen, dat het contact met zijn aandeelhouders wil verbeteren, ging desondanks met 1,15% omlaag.

Bouwers hadden vandaag een slechte dag. BAM verloor 1,38% en Heijmans 1,62%.

Aandeelhouders in Azerion (-4,85%) en Allfunds Group (-4,50%) zullen vandaag ongetwijfeld ook snel willen vergeten.

Nieuwste adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Een leuk herhaling van het koopadvies voor ASMI vandaag van Bank of America, maar dat was natuurlijk niet het grote analistennieuws. Nee, alle aandacht ging naar Ahold. JP Morgan Research blijkt het aandeel Ahold Delhaize te hebben ingeruild voor dat van het Belgische Colruyt. JP Morgan verlaagde het advies voor Ahold Delhaize van kopen naar verkopen, waarbij het koersdoel fors werd verlaagd van €32,09 naar €28,17. Überhaupt is JP Morgan voorzichtiger geworden ten aanzien van de sector, doordat deflatie (gelooft u het?) supermarktprijzen bedreigt.

Opvallend hoeveel impact een analist kan hebben. Het aandeel Ahold dat allesbehalve volatiel is, want eten moeten we altijd, sloot uiteindelijk op €28,52 (-6,08%), waarmee het koersdoel van JP Morgan al bijna is gehaald.

Agenda 6 september

