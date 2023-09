Peiling: beleggers worden niet warm van beursgang Arm Bericht delen via: Kopieer link Categorie: IEX Nieuws

Voor de komende maand zijn ASML en NN Group de onbetwiste favorieten onder particuliere beleggers. Dat blijkt uit de nieuwste peiling van het Nationaal Beleggerssentiment, uitgevoerd door beleggingsplatform IEX. Ook Shell en ING genieten interesse en blijven een sterke positie innemen op de voorkeurslijst van de ruim 1.500 respondenten. Aegon staat eveneens hoog op het lijstje van meest geliefde aandelen. DSM Firmenich, Heineken en ArcelorMittal worden daarentegen voor september gezien als minder aantrekkelijke investeringsopties. Beursgang chipontwerper Arm Ook stelden we de 1.515 deelnemers de vraag of er perspectief zit in de recente beursgang van chipontwerper Arm. De verwachte beursgang van Arm in de Verenigde Staten - die mogelijk de grootste van het jaar zal zijn in een bruisende sector - lijkt beleggers echter niet te overtuigen. Uit de afgelopen peiling van het Nationaal Beleggerssentiment blijkt eveneens dat een overweldigende meerderheid van 90,4% niet van plan is te investeren in het bedrijf, terwijl slechts 9,6% positief staat tegenover investeringen in Arm. Unaniem standpunt Dit unanieme standpunt van beleggers weerspiegelt wellicht zorgen over de volatiliteit en concurrentie in de technologiesector, ondanks de omvang en het prestige van Arm als chipontwerper. De keuze om niet te investeren lijkt gebaseerd te zijn op voorzichtigheid in een snel veranderende markt. De peiling van het Nationaal Beleggerssentiment wordt iedere maand door IEX verricht onder een groot aantal Nederlandse beleggers. Deze maand deden 1.515 beleggers mee aan het onderzoek.

