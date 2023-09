Beurssentiment blijft optimistisch ondanks lichte daling

Beeld: © iStock

De IEX Sentimentspeiling van afgelopen maand laat zien dat beleggers zich bezighouden met het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op 14 september. Het algehele beurssentiment is niettemin nog steeds optimistisch. De sentimentsindicator staat momenteel op 53,6, wat nog steeds boven de neutrale grens van 50 is. Het markeert de elfde opeenvolgende maand waarin beleggers een positieve kijk op de markten hebben. Voor de AEX-index zijn de vooruitzichten iets minder gunstig. 14,8% van de beleggers geeft aan dat ze voor de komende maand verwachten dat de index zal dalen. Dat zijn er meer dan de 11,2% die dat vorige maand stelde. Zorgen over mogelijke renteverhoging Zorgen zijn er vooral over de rentevergadering van de ECB, die voor 14 september op de planning staat. Beleggers hebben een verdeelde mening over de verwachte renteverhoging door de ECB komende maand. Uit de meest recente peiling van het Nationaal Beleggerssentiment, verricht door beleggersplatform IEX, blijkt dat 61% van hen verwacht dat de rente zal stijgen, in de veronderstelling dat dit de laatste verhoging van het jaar zal zijn. Aan de andere kant denkt 21,2% dat er meer renteverhogingen zullen volgen, terwijl 17,8% van mening is dat de ECB de rente op 14 september onveranderd zal laten. Over het algemeen is het zo dat hogere rentetarieven niet gunstig zijn voor beleggers. Die kunnen leiden tot lagere winstverwachtingen voor bedrijven, waardoor aandelen mogelijk minder aantrekkelijk worden voor (grote) investeerders. Voorzichtiger, ondanks aanhoudend optimisme Op de langere termijn anticipeert 65,8% van de beleggers voor de AEX op een stijging van meer dan 2%, in vergelijking met 63,7% vorige maand. Alhoewel het sentiment nog steeds overwegend positief is, lijken de zorgen over de kortetermijnvooruitzichten toe te nemen. De bevindingen wijzen erop dat beleggers mogelijk voorzichtiger worden, ondanks het aanhoudende optimisme dat de afgelopen maanden domineerde.

