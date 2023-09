Voorbeurs: rode futures en een nieuwe tegenvaller uit China

De futures voor de Europese beurzen noteren licht in het rood. Het is de verwachting dat de AEX de handelsdag begint met een min van 0,2%.

Ook op de Aziatische beurzen is het sentiment vandaag niet om over naar huis te schrijven.

Tegenvallende Chinese inkoopmanagersindex

De Japanse Nikkei (-0,0%) blijft nog dicht bij huis, maar de Hang Seng-index verliest 1,4% van zijn waarde. De beurs van Australië doet eveneens een stap terug, al valt een min van 0,3% te overzien.

De Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstensector viel vanochtend wat tegen. Er kwam over de maand augustus een stand van 51,8 uit de bus, terwijl de markt rekende op een PMI van 53,6. Het enige lichtpuntje is dat het cijfer nog uitkomt boven het neutrale niveau van 50, wat betekent dat er sprake is van expansie.

Feit blijft wel dat het cijfer aanmerkelijk lager uitviel dan in juli. Het is weer een signaal dat het met de Chinese economie nog niet echt wil vlotten. Vanaf 09:50 uur is het de beurt aan Europa, want dan komen de inkoopmanagersindices van o.a. Frankrijk en Duitsland naar buiten.

Geen opluchtingsrally voor Country Garden

Country Garden maakte vanochtend bekend dat het twee Amerikaanse obligatieleningen heeft afgelost. Desondanks reageren beleggers niet enthousiast. Sterker nog: het aandeel noteert momenteel 3% in het rood.

Dit heeft twee redenen: allereerst gaat het om een relatief beperkte terugbetaling en ten tweede staan er deze week nog meer couponbetalingen op de agenda. Kortom, de problemen van de geplaagde Chinese vastgoedreus zijn verre van voorbij.

Het zegt voldoende dat Country Garden vandaag weer een pennystock is. De koers is immers gezakt tot 0,99 Hongkong dollar. De market cap bedraagt 27,4 miljard Hongkong dollar. Dit is omgerekend €3,2 miljard.

"ARM is slechts $33 miljard waard"

De naderende beursgang van ARM blijft de gemoederen bezighouden. Het bedrijf verkoopt ontwerpen en onderdelen van chips die gebruikt worden door andere bedrijven om volledige chips mee te maken. ARM is hierin marktleider en heeft daardoor grote partijen als Apple, Nvidia en Qualcomm als klant.

Grootaandeelhouder Softbank, dat ARM in 2016 kocht voor $32 miljard, mikt momenteel op een waarde van $50 tot $54 miljard. Een week geleden hoopte de investeringsmaatschappij nog op een bedrag van $70 miljard.

Vandaag schrijft Reuters dat $50 miljard ook nog te veel is. Volgens de zakelijke nieuwsdienst is de groei fors vertraagd en liggen de marges van het bedrijf veel lager dan zeven jaar geleden. In 2016 behaalde ARM nog een operationele marge van 40% en dat is nu 25%. Dat maakt nogal wat verschil.

Het zou een heel knappe prestatie zijn als Softbank met deze investering nog een mooie winst boekt. Reuters komt namelijk niet verder dan een waarde van $33 miljard. Positief is wel dat Nvidia, Apple en Qualcomm hebben aangegeven een strategisch belang te willen nemen in ARM.

From Breakingviews - SoftBank’s reduced Arm price tag is still too high https://t.co/6EcrWIC9St — Reuters (@Reuters) September 5, 2023

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts. Wat vooral opvalt is dat de shorts in Just Eat Takeaway behoorlijk schommelen. Dit keer gaat het netto aantal shorts weer fors omlaag. De shorts in Alfen lopen daarentegen in een rustig tempo op.

Just Eat Takeaway: 9,20%: (-2,12%)

Alfen: 7,95% (+0,11%)

Basic-Fit: 5,82%

Air France-KLM: 4,19% (+0,19%)

Wereldhave: 2,91%

Besi: 2,90% (+0,80%)

AMG: 2,19%

Philips: 2,02%

Aperam: 1,89% (+0,04%)

Signify 1,83%

CM.com: 1,82%

AMG: 1,50%

Agenda: dinsdag 05 september

03:45 China Caixin services PMI aug

09:50 Frankrijk services PMI aug

09:55 Duitsland services PMI aug

10:00 EU services PMI aug

10:30 VK services PMI aug

16:00 VS fabrieksorders jul

18:00 Sofina halfjaarcijfers

Nu nog even dit

Adyen organiseert op 8 november een beleggersdag. Wie weet leidt dit tot meer vertrouwen in het betaalplatform. Of analist Martin Crum kansen ziet, leest u hieronder.

Earnings call gooit olie op het vuur IEX Premium https://t.co/s2Uf5bWE6x via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 18, 2023



Dit is toch geen verrassing?

ABN: aantal kledingwinkels daalt sinds corona https://t.co/5XNHBgWVqv — BNR Nieuwsradio (@BNR) September 5, 2023



Ook pleit de partij in zijn verkiezingsprogramma voor de invoering van een belasting op aandeleninkoopprogramma's. Dit is niet onbelangrijk voor beleggers.

CDA pleit met programma voor 'brede visie op bestaanszekerheid' https://t.co/zaWrKq0IVa — BNR Nieuwsradio (@BNR) September 4, 2023



Daar zou deze man weleens gelijk in kunnen hebben.

Self-made millionaire: 'A.I. will be the biggest wealth creator in history'—2 ways to use it to make money right now https://t.co/CnYBgUH8rf — CNBC (@CNBC) September 5, 2023



Voor de liefhebbers:

EXPLAINED: What’s the #G20? Which countries are in the Group of 20? What’s on the agenda?



Here's everything you need to know about the #G20India summit ?? https://t.co/CmiloAB9fF — Bloomberg (@business) September 5, 2023



Veel plezier en succes vandaag.