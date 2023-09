Lagere rentes lijken er voorlopig niet in te zitten

De stemming op de financiële markten houdt sterk te wensen over. Augustus was per saldo niet best, de performance tot nu toe in september is op zijn best neutraal. De AEX eindigde eind augustus op een stand van ruim 743 punten en noteert ook nu rond dat niveau.

De mineurstemming is deels te wijten aan matige macrocijfers uit de eurozone en China, een stevig opgeveerde olieprijs, te gunstige Amerikaanse macrocijfers en een veranderde perceptie rond de verwachte rentes. De speculatie over de eerste renteverlagingen van centrale banken nog dit jaar is inmiddels compleet omgeslagen naar hogere rentes voor langer. En dat raakt vooral de waardering van groeiaandelen.

Amerikaanse economie blijft sterk

US jobless claims hit lowest level since February; productivity strongest in years https://t.co/6bt97oUWtW pic.twitter.com/H7GCi0zpzw — Reuters (@Reuters) September 7, 2023

Damrak

Over naar het Damrak waar de relatief zware weging van de techfondsen vandaag een nadeel is. September behoort samen met augustus en juni overigens statistisch tot de slechtste maanden. 'Crashmaand' oktober behoort - samen met april - statistisch bezien tot de beste maanden.

De AEX kende vandaag een wat zeurderig dagje, bleef de hele dag wel in de min noteren maar de bandbreedte was desalniettemin beperkt. Stijgers waren vooral te vinden bij enkele 'defensials' zoals Ahold, RELX, Unilever en Wolters Kluwer, al blven de winsten beperkt. Stevige verliezen traden op bij de chippers, maar ook de financials konden niet echt potten breken.

Bij de midkapfondsen een min of meer vergelijkbaar beeld met sporadisch wat koerswinsten voor fondsen als Fagron en Galapagos, cyclische fondsen als Aperam en AMG kregen een tikje. Opvallend stevig koersverlies was er nog te melden bij Van Lanschot.

Tot slot een blik op de AScX: relatief weinig spektakel al lijken beleggers alle vertrouwen in Ebusco inmiddels aardig kwijt. PostNL en Pharming wisten de voeten nog wel droog te houden.

De AEX sloot op deze fraaie nazomerdag af op een stand van afgerond 740 punten, een verlies van 0,8%.

Microsoft

Softwaregigant Microsoft is groot geworden dankzij het succes van Office. En hoewel er tegenwoordig tal van alternatieve op de markt zijn - sommigen zelfs geheel gratis - staat die marktpositie niet ter discussie> Meer bij IEX Premium:

Microsoft: de dominantie van Office IEX Premium https://t.co/4FAuEfGxqV via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 7, 2023

Alfen

Alfen opereert in het hart van de energietransitie. Beter kan het bijna niet. Toch heeft de koers van het aandeel dit jaar een pijnlijke 45% ingeleverd. Biedt dat beleggers kansen, of is het beter om voorzichtig te blijven met deze voormalige hoogvlieger:

Koers Alfen maakt een duikvlucht: wat te doen IEX Premium https://t.co/nTAPNnP7YL via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 7, 2023

Fiserv

Fiserv is de grootste belegging van het door de Amerikaanse waardebelegger Jeffrey Ubben opgerichte investeringsfonds ValueAct. Wat is dit voor onderneming en is het een alternatief voor het in ongenade gevallen Adyen:

Fiserv een mooi alternatief voor Adyen IEX Premium https://t.co/iEAiw8eerF via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 7, 2023

InPost

Het Poolse InPost cijferde pas deze week, maar met de resultaten an sich was weinig mis. De kluisjesverhuurder heeft de groei aardig te pakken en lijkt marktaandeel te winnen op traditionele pakkettenbezorgers als PostNL en Bpost:

InPost wint marktaandeel IEX Premium https://t.co/hFRnF3W4VB via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 7, 2023

Winkelvastgoedaandelen

De halfjaarcijfers van beursgenoteerd winkelvastgoed waren over het algemeen tamelijk solide. Desondanks is er wel werk aan de winkel voor de sector, vooral op het gebied van de schuldenafbouw:

Deleveraging bij winkelvastgoedfondsen bovenaan de agenda IEX Premium https://t.co/qm6VJBEbY8 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 7, 2023

Wall Street

Ook in de VS zakten beleggers de moed in de schoenen, getriggerd door signalen dat de Amerikaanse economie goed blijft doordraaien. Goed nieuws is slecht nieuws, want de vrees bestaat dat de Fed op scherp blijft staan.

Ondertussen was Apple (- 3,1%) opnieuw de gebeten hond. Het nieuws dat de Chinese overheid het gebruik van iPhones door onder andere ambtenaren aan banden wil leggen, is dan ook een flinke tegenvaller voor de techreus. En is ook slecht nieuws voor Qualcomm (- 6,1%)

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,1% hoger, de S&P 500 verloor 0,5% terwijl de Nasdaq 1,2% moest inleveren.

Rentes

Geen heel dynamische ontwikkelingen op het rentevlak. Wel daalden deze eensgezind 1 - 6 basispunten.

Tienjaarsrente Nederland 2,96% (min 4 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,62% (min 4 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,15% (min 5 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,35% (min 6 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,28% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente VK 4,52% (min 1 basispunt)

Brede markt

Het tikje sombere sentiment was ook goed zichtbaar bij de bredere markt, waarbij de meeste Europese indices rood kleurden. De VIX lijkt even wakker geschrokken maar beweegt zich nog altijd op een laag niveau.

Ondertussen weet goud niet echt los te komen van de $1.900 maar een oplopende rente en stijgende goudprijs gaan dan ook zelden samen. De markt maakt zich - terecht - enige zorg over de tot rond de $90 opgelopen olieprijs. Ondertussen is de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar verzwakt tot 1,07.

Het Damrak

ASML (- 3,8%) leidde evenals ASMI (- 2,7%) en Besi (- 3,1%) onder rentevrees

(- 3,8%) leidde evenals (- 2,7%) en (- 3,1%) onder rentevrees Philips (- 0,5%) meldde dat het een schikking heeft bereikt rond zijn slaapapneuapparaten in de VS, maar heeft nog een lastige weg te gaan

(- 0,5%) meldde dat het een schikking heeft bereikt rond zijn slaapapneuapparaten in de VS, maar heeft nog een lastige weg te gaan Shell (+ 0,4%) nadert mede dankzij een verdere opmars van de olieprijs inmiddels de €30-grens

(+ 0,4%) nadert mede dankzij een verdere opmars van de olieprijs inmiddels de €30-grens Corbion (- 4,0%) geldt als relatief sterke groeier ook als kwetsbaar voor het rentesentiment

(- 4,0%) geldt als relatief sterke groeier ook als kwetsbaar voor het rentesentiment Van Lanschot (- 3,0%) moest koersmatig een aardige veer laten, hieraan gerelateerd nieuws kon zo snel niet gevonden worden

(- 3,0%) moest koersmatig een aardige veer laten, hieraan gerelateerd nieuws kon zo snel niet gevonden worden Ebusco (- 6,9%) lijkt elk vertrouwen onder beleggers te hebben verspeeld

(- 6,9%) lijkt elk vertrouwen onder beleggers te hebben verspeeld PostNL (+ 2,1%) lift vermoedelijk mee op de meevallende cijfers van InPost gisteren die erop duiden dat het met de pakketjes allicht beter gaat dan verwacht

Agenda 08 september

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Jap)

06:30 Industriële productie - Juli (NL)

08:00 Inflatie - Augustus def. (Dld)

08:45 Industriële productie - Juli (Fra)

13:00 Kroger - Cijfers tweede kwartaal (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juli (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Juli (VS)

En dan nog even dit

Niet handig: hoge looneisen terwijl economie Duitsland in het slop zit

Good Morning from #Germany where Iron & Steel workers are kicking off totally crazy salary & wage negotiations. Contract expires at the end of November. IG Metall claims introduction of 4-day working week without a corresponding cut in compensations. Wage hike of 8.5 %. Package… pic.twitter.com/Oim7PYNt4J — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 7, 2023

Europese beurzen kennen slechte periode

European stocks drop for a seventh day, heading for their longest losing streak since 2018 https://t.co/SgccJTfMry — Bloomberg Markets (@markets) September 7, 2023

Chinese Country Garden vermijdt default, maar is nog niet uit de problemen

Analysis: Default dodged, but Country Garden's upcoming debt payments stir worries https://t.co/6VmOcgdvEI pic.twitter.com/ICwORFUDSA — Reuters Business (@ReutersBiz) September 7, 2023

Toezicht op crypto's zal toenemen

IMF and regulators set out roadmap to contain crypto risks https://t.co/7t02FbYWmV pic.twitter.com/sgZyni6CVM — Reuters (@Reuters) September 7, 2023

China blijft goud inslaan

China added to its gold reserves for a 10th straight month, extending a push to bolster its hefty stockpile as it tries to diversify away from the US dollar. https://t.co/unGo2efob0 — Bloomberg Economics (@economics) September 7, 2023

De Amerikaanse dollar ligt er sterk bij

The US dollar extended its gains, sending the currency toward its longest rally in years as the strength of the economy fuels speculation the Fed will keep interest rates elevated https://t.co/2qjd5ZU5ap — Bloomberg (@business) September 7, 2023

Eurozone als geheel ontsnapt net aan een recessie