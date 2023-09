Oplopende olieprijs ongunstig voor inflatie

Wall Street kende gisteren na een lang weekend een mindere dag. Een combinatie van een verder oplopende rente en een stijgende olieprijs viel beleggers zwaar op de maag.

Een hogere olieprijs rijdt een verdere dringend (gewenste) daling van de inflatie natuurlijk lelijk in de wielen. Vooralsnog heeft Opec+ de touwtjes stevig in handen. Dat is slecht nieuws voor consumenten; Shell-aandeelhouders zullen niet mopperen.

Gisteren nabeurs werd nog bekend dat de herweging van de drie Nederlandse indices geen nieuwe namen heeft opgeleverd.

De AEX stevent in lijn met de andere Europese beurzen af op een licht lagere opening.

De Europese futures noteren overwegend lager

Wall Street lijkt vanmiddag licht lager te openen

In Azië moesten de meeste indices wat inleveren, Japan uitgezonderd

De verdere stand van zaken:

De VIX suggereert vooralsnog weinig actie, noch stress in de markt

Goud noteert vlak, maar de sterke dollar pakt nadelig uit

De olieprijs snuffelt weer aan het $90 niveau

De euro/dollar is weggezakt tot iets meer dan 1,07

De cijfers van InPost ogen op het eerste gezicht zeker niet slecht. Het concern weet tamelijk hoge groeicijfers te rapporteren:



Bron: InPost

De agenda is deze woensdag best aardig gevuld. InPost komt nog met zijn halfjaarcijfers, ASR noteert ex-dividend (€1,08 p/a) en BAvA's voor Ebusco en Ordina. En voor de liefhebber van meme-aandelen: GameStop komt vanavond nabeurs ook met zijn halfjaarcijfers. En macrotechnisch zeker ook interessant: het Fed Beige Book.

06:59 Europese beurzen openen lager

De agenda

00:00 Ebusco - Bava

00:00 Ordina - Bava over overname Sopra Steria

07:00 InPost - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Fabrieksorders - Juli (Dld)

09:00 ASR - Ex-dividend

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Juli (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Augustus (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 GameStop - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Olieprijs zet na korte pauze rally voort

Brent #Oil hits $90/bbl for 1st time since Nov as Saudi Arabia extended its unilateral oil production cut by another three months. pic.twitter.com/PHXXN5HCDd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 5, 2023

Eurozone draait economisch niet echt lekker

Euro zone business activity dropped faster than initially thought in August as the bloc's dominant services industry fell into contraction https://t.co/jOZbNYaauU pic.twitter.com/XiBw1oaZni — Reuters (@Reuters) September 5, 2023

Tech giganten overwegen ARM-aandelen op te pakken

Apple, Google, Nvidia, and other tech giants are considering buying Arm shares https://t.co/nLptBlNzft — CNBC (@CNBC) September 5, 2023

Maar de opbrengst kon desondanks nog wel eens tegenvallen

Arm: IPO valuation climb down does not go far enough https://t.co/zb83cXVyal | opinion — Financial Times (@FT) September 5, 2023

Dollar is niet stuk te krijgen

A soaring US dollar is sending Asian currencies to fresh lows while prompting authorities in China and Japan to step up defenses https://t.co/kXGimoVQp2 — Bloomberg Markets (@markets) September 6, 2023

Chinese vastgoedmarkt veert weer wat op