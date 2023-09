Europese beurzen stevenen af op licht hogere opening

Het halfjaarcijferseizoen zit er wel zo'n beetje op en de financiële markten zullen hun aandacht verleggen naar andere zaken. Dat wordt vandaag een lastig verhaal overigens, aangezien de agenda praktisch leeg is en er ook vanuit de VS weinig actie te verwachten valt.

Positief is wel dat de Chinese overheid stapsgewijs steeds meer maatregelen afkondigt om de economie een broodnodig steuntje in de rug te geven. De jongste stappen betreffen vooral de in het slop zittende huizenmarkt.

Wellicht dat het in waarde gehalveerde Adyen ook een steuntje in de rug zal krijgen van het bericht dat Morgan Stanley een belang van ruim 3% in de fintech heeft genomen. Experts lijken er gezien de uitslag van deze enquête ook wel in te geloven.

De AEX stevent intussen af op een circa 0,2% hogere opening.

De Europese futures staan licht - 0,2% à 0,4% - hoger

Wall Street is vandaag gesloten in verband met Labor Day

In Azië wisten de meeste indices terrein te winnen dankzij meer stimuli van de Chinese overheid

De verdere stand van zaken:

De VIX vertoont weinig tekenen van leven

Goud noteert al geruime tijd tamelijk stabiel rond de $1945

De olieprijs staat fractioneel lager na een stevige opmars

De euro/dollar blijft een beetje hangen rond de 1,08

De agenda is vrijwel leeg, maar wel even opletten: Wall Street houdt vandaag zijn deuren gesloten in verband met Labor Day.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:48 Enquete Van Zeijl: Adyen koopkandidaat voor september

08:01 AEX haalt voor hogere start handelsweek inspiratie uit China

De AFM meldt deze shorts:

De agenda

08:00 Handelsbalans - Juli (Dld)

15:30 Wall Street gesloten op Labor Day

En dan nog even dit

Spaargeld Amerikanen raakt op

Excess household savings in the US have fallen for 23 STRAIGHT months.



Since 2022, excess savings in the US have been falling by $100 billion per MONTH on average.



The San Francisco Fed estimates that remaining household savings will be depleted this quarter.



Just over 2 years… pic.twitter.com/CEMVeLE9K9 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 3, 2023



Prijsverloop Tesla Model S en X



Terwijl Mercedes het concurrentievuurtje opstookt

Mercedes-Benz unveiled an electric vehicle with a longer range than any Tesla model on the market as the German luxury-car maker intensifies its bid to challenge Elon Musk https://t.co/BDb2Qzylz2 — Bloomberg Markets (@markets) September 3, 2023



China is uit, India is in

China Northbound has seen sharp outflows this month, while inflows in India remain resilient ($16.4bn). (via GS) pic.twitter.com/HOfSY0jYRz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 3, 2023



Duitse economie krabbelt weer wat op

De Duitse orders nemen weer toe, een teken dat de grootste ellende in Duitsland voorbij is? pic.twitter.com/Shr5kPwYyq — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 4, 2023



Alle begin is moeilijk

Europe’s biggest hedge fund startup in 2021, founded by two former Citadel money managers, has suffered heavy losses https://t.co/aJOVDN9ZAC — Bloomberg Markets (@markets) September 4, 2023



Olieprijs heeft de wind mee