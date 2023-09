Olieprijzen dreigen opwaarts uit te breken

Grafieken van grondstoffen indices zien er inderdaad heel mooi uit. Na een top in 2008 hebben we een zijwaarts patroon gehad wat uitgebodemd is met de covid crisis in maart 2020. Vanaf daar een sterke, impulsieve beweging omhoog tot maart 2022. Sindsdien corrigeren we wat van die sterke, twee jaar durende beweging. We zouden best nog wat verder terug kunnen zakken. Echter, zolang de beweging zijwaarts/omlaag is moet je een nieuwe impulsieve beweging omhoog verwachten. Uranium ziet er ook interessant uit.