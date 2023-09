Olieprijzen dreigen opwaarts uit te breken

Bericht delen via:

Inflatiewatchers zijn gealarmeerd nu de benzineprijs door een accijnsverhoging in januari 2024 met bijna 21 cent per liter omhoog gaat. Daarbovenop komt dat de olieprijs naar het hoogste punt sinds eind vorig jaar is opgelopen.

Alleen al afgelopen week steeg Brentolie zo'n 7% in prijs. In de maand augustus is de olieprijs met ruim 4% toegenomen en sinds het low rond $72 eind juni ging de prijs ruim 23% omhoog.

Iets betere PMI's (inkoopdata) uit China zorgden recent voor wat optimisme op de oliemarkten. Maar de belangrijkste factor is dat de markt ervan uitgaat dat OPEC+-leden hun productieverlagingen tot oktober zullen verlengen. Volgens analisten kan alleen Rusland de koersopleving nog tegenhouden door niet mee te doen met de vrijwillige productieverlaging.

De oliemarkten raakten een paar maanden geleden al van slag nadat OPEC had aangegeven de olieproductie te verlagen om prijs te stutten. Ik heb daar al eerder over geschreven. In dit artikel bekijk ik de technische plaatjes van olieprijzen. Maar ik begin met de Bloomberg Commodity-index, die op het punt staat opwaarts uit te breken.

Bloomberg Commodity-index staat op het punt uit te breken

De Bloomberg Commodity-index is al maanden bezig met een proces van bodemvorming. In het patroon sinds februari herkennen we een potentiële hoofd & schouder-bodemformatie (zie uitleg onderaan).

Ten eerste heeft de wereldwijde grondstoffenindex de dalende fase gebroken. Bovendien tekenen zich meerdere hoger bodems af. Technisch lijkt zich een opwaartse draai af te tekenen. De iPath-Bloomberg Commodity-index zet nu de weerstand van 32,81 punten onder druk.

Alle technische signalen ademen uit dat de verkoopdruk in de grondstoffenmarkten afneemt. De bevestiging in het technische beeld treedt op bij een overtuigende en blijvende doorbraak en slotstand boven de weerstand van 32,81 punten (gevormd op 21 april).

Dat zou de verbetering bevestigen en opwaarts ruimte vrijmaken richting 35,64 punten. Van belang is dat steun 29,85 (bodem van 12 juni) niet gebroken wordt.

Van de 200-dagenlijn van de Commodity-index (rode glooiende lijn) lijkt het dalende verloop af te vlakken. Dit bevestigt de verandering in de technische conditie.



Brent-olie zet weerstand $88,99 onder druk

De prijs van Brent-olie laat technisch gezien de dalende trend achter zich. Ook hier is de definitieve trenddraai nog niet gemaakt.

Technisch moet eerst de weerstand rond $88,99 (de top van 27 januari) breken om de weg naar boven te klaren. Ook bij Brent ontwikkelt zich een potentiële hoofd & schouder-bodemformatie. In eerste instantie kan olie, na een uitbraak, naar $99,45 (top van 11 november 2022). Steun vinden we rond $66,72 (de bodem van 3 december 2021).

Bij Brent begint de 200-dagenlijn opwaarts te krullen, terwijl de koers erboven weet te blijven. Dat geeft aan dat een trenddraai aan de gang is.



Light Sweet olie (WTI) heeft apriltop $83,56 nipt gebroken

Light Sweet komt er technisch beter bij te liggen. Ten eerste is de dalende trend gebroken. Daarnaast geven hogere koersbodems aan dat kopers terugkeren. Dat bevestigt eveneens een verbetering in het technische plaatje.

Nu bovendien de horde rond $83,56 (gevormd op 14 april) is gebroken, is de hoofd & schouder-bodemformatie afgerond en voltooid. Daarna wordt $93,73 het eerstvolgende opwaartse koersdoel.

Bij de prijs van WTI krult het 200-daags voortschrijdende gemiddelde weer wat omhoog. Bovendien is de koers boven deze lijn gekropen. Dit geeft een eerste verbetering in de technische conditie weer.







Uitleg hoofd & schouder-bodemformatie

De hoofd & schouder-bodemformatie volgt vaak na een forse, soms langdurige daling. De dalende fase eindigt zodra de hoofd & schouder-bodemformatie voltooid is. Dat voltrekt zich doorgaans in meerdere vaststaande stappen.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek word de voorgaande dalende fase gekenmerkt door een serie lagere toppen (x, y en A).

Het eerste signaaltje van bodemvorming treedt op als er een top op gelijke hoogte (B) wordt gevormd. In feite is de sterke stijging boven bodem a ook al een potentieel positief signaal.

Er vormt zich nu een weerstand rond A-B, dit wordt de neklijn genoemd. De bodems a en c vormen de schouders van de hoofd & schouder-bodemformatie, bodem b is het hoofd.

De hoofd & schouder-bodemformatie wordt voltooid als weerstand A-B wordt gebroken.

Het is noodzakelijk dat er minimaal twee toppen gebroken worden om een hoofd & schouder-bodemformatie te completeren. Het kunnen er ook meer zijn. De gebroken toppen hoeven niet op gelijke hoogte liggen.

De hoofd & schouder-bodemformatie wordt vaak gebruikt om een eerste koersdoel te berekenen. Hiervoor berekenen we eerst de hoogte tussen het hoofd b en de neklijn A-B. De uitkomst daarvan tellen we op bij de neklijn. Vervolgens kan het koersdoel - punt d - berekend worden.