Voorbeurs: Groene futures en shorts Just Eat Takeway stijgen opnieuw

De future voor de AEX noteert 0,2% in het groen, maar er moet iets geks gebeuren wil deze stand aan het einde van de handelsdag ook nog op het bord staan. Er staan vandaag enkele belangrijke macro's op de agenda die het verloop van de handelsdag bepalen.

Vanaf 09:50 uur krijgen we meer te weten over de ontwikkelingen van de Europese industrie. Op veel vrolijkheid hoeven we overigens niet te rekenen, want de verwachtingen zijn zeer laag gespannen. Voor Duitsland wordt er gerekend op een stand van 39,1: dit betekent een forse krimp van de industrie.

Payrol Report en ISM Manufacturing PMI domineren beursdag

Toch zullen de koersen het meest gaan wapperen op het banenrapport en de ISM Manufacturing PMI over augustus. Laatstgenoemde is een zogenaamde Flash PMI. Dit betekent dat het een voorlopend cijfer is over de Amerikaanse industrie.

Het maandelijkse Payroll Report is altijd interessant. Het zou mij niet verbazen als dit in de categorie "goed nieuws is slecht nieuws, slecht nieuws is goed nieuws" valt. De Amerikaanse arbeidsmarkt is overspannen, dus is het voor de afkoeling van de economie niet verkeerd als het aantal nieuwe banen wat lager uitvalt dan verwacht.

Ook het cijfer over de loongroei is van belang. De markt rekent op een stijging van de lonen van 0,3% ten opzichte van juli. Hoe lager dit cijfer uitvalt, hoe minder snel de Fed zich genoodzaakt ziet om de rente te verhogen. Een lagere rente komt de waardering van aandelen weer ten goede.

Stimuleringsmaatregelen China

Bij opening lijken we in ieder geval voornamelijk groene cijfers te zien. Dit dankzij een meevallende Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie. Deze zogenaamde Caixin Manufacturing PMI over de maand augustus kwam uit op 51,0 terwijl de markt rekende op slechts 49,3.

Tevens werd bekend dat China meer maatregelen heeft genomen om zijn geplaagde huizenmarkt te ondersteunen. Het heeft de deviezenverplichtingen voor lokale banken verlaagd om meer dollars vrij te geven en zo de yuan te steunen.

Wat het sentiment onder Aziatische aandelen ook goed doet, is dat de vijf grootste banken in China hebben besloten om de rente te verlagen. Dit doen zij om de kwakkelende economie te ondersteunen.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen:

DSM: naar €108 van €120 en Buy - Berenberg

NN Group: naar €53 van €47 en Buy - JPMorgan Cazenove

De AFM meldt deze shorts. Wat vooral opvalt is dat de shorts in AMG fors toenemen, al is een totale shortpositie van 2,19% ook weer niet dramatisch. Het shorten in Just Eat Takeaway gaat overigens vrolijk door. Het aantal uitstaande shorts stijgt richting de 12% van het totale aandelenkapitaal.

Just Eat Takeaway: 11,83%: (+0,17%)

Alfen: 7,84% (+0,12%)

Basic-Fit: 5,82%

Air France-KLM: 4,00% (-0,20%)

Wereldhave: 2,91%

AMG: 2,19% (+0,61%)

Besi: 2,10%

Philips: 2,02%

Aperam: 1,85%

Signify 1,83%

CM.com: 1,82%

Agenda

Het is een bomvolle agenda vandaag. Zowel de inkoopmanagers voor de maand augustus komen door als het Amerikaanse banenrapport. Koersspektakel is praktisch gegarandeerd.

Vrijdag 1 september

03:30 China Caixin manufacturing PMI aug

09:50 Frankrijk manufacturing PMI aug

09:55 Duitsland manufacturing PMI aug

10:00 EU manufacturing PMI aug

10:30 VK manufacturing PMI aug

11:00 EU inflatie CPI aug

14:30 VS maandelijkse Payroll Report aug

14:30 VS werkloosheidspercentage aug

14:30 VS loongroei aug

16:00 VS ISM manufacturing PMI aug

Nu nog even dit

Dit verklaart waarom de AEX de afgelopen maand zoveel slechter heeft gepresteerd dan de overige Europese indices.

Vorige maand is de AEX 5,9% gedaald (-5,2% als je het ontvangen dividend effect er bij optelt).

3,1% was te danken aan Adyen. — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 1, 2023

Roept u maar.

Wereldwijd werken centrale banken aan de invoering van een digitale munt, ook bij ons in de Europese Unie. Maar is dat wel een goed idee? https://t.co/u4Em0TXHNw — RTL Z (@RTLZ) September 1, 2023

Amen!

Oud-minister van Financiën Onno Ruding (CDA) vindt dat het kabinet de afgelopen jaren “onverantwoord grote uitgaven” heeft gedaan. Hij verwijt de regering “struisvogelpolitiek” en “blanco cheque -politiek”. Volgens Ruding krijgt het nieuwe kabinet daar problemen mee. #WNL pic.twitter.com/RPJrHaMgvW — Sven op 1 (@Sven_op_1) August 31, 2023

Interessant verhaal

All he wanted to do was save the planet and make his firm a fortune. Why does the chairman of the world’s largest asset-management firm have so many enemies? https://t.co/eV8gsXuW1o — The Economist (@TheEconomist) September 1, 2023

Liever niet

MH17-veroordeelde Igor Girkin wil president worden https://t.co/kfZdkdgLPb — BNR Nieuwsradio (@BNR) September 1, 2023

Het is een illusie dat iedereen in staat is om de coronaschuld terug te betalen.

Nog 226.000 ondernemers met coronaschuld, 43.000 betalen niks https://t.co/Rv4sKIzN0x — BNR Nieuwsradio (@BNR) September 1, 2023

