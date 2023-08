Voorbeurs: Lichtgroene futures en een bomvolle agenda

De AEX lijkt vandaag een fractie hoger te openen, maar veel heeft het allemaal niet om het lijf. De futures voor de Europese beurzen noteren circa 0,1% in het groen.

In Azië zijn de uitslagen ook niet spectaculair. Alleen de Japanse beurs (+1,0%) vindt serieus de weg omhoog. Bank of Japan lid Toyoaki Nakamura zei vanochtend dat het te vroeg is om het monetaire beleid aan te scherpen, omdat inflatie vooral het gevolg is van hogere importkosten uit het buitenland in plaats van hogere lonen.

Volgens hem schaadt een scherper monetaire beleid de binnenlandse economie. De verzwakking van de Chinese economie en de hogere rente in de VS hebben eveneens een negatieve impact op de economische vooruitzichten van Japan, waardoor het volgens Nakamura beter is om de boel nog even aan te kijken.

De Chinese vastgoedcrisis blijft een heet hangijzer. Country Garden, de grootste vastgoedontwikkelaar in China, leed een verlies van $7 miljard en waarschuwt voor een mogelijk faillissement. De Chinese PMI voor de industrie noteert ook nog altijd onder de 50 (lichte krimp tot stagnatie), al viel het cijfer over augustus wel licht mee.

Nederlandse inflatie omlaag, maar...

De Nederlandse inflatie daalde in augustus tot 3,0% volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat lijkt een mooi cijfer, maar deze daling is volledig het gevolg van de sterk gedaalde energieprijzen.

De prijzen voor energie liepen met liefst 28,6% terug. De dalende energieprijzen zijn tijdelijk, maar geldt niet voor de lonen, die structureel oplopen. Ook de boodschappen werden fors duurder.

De prijzen voor voedingsmiddelen, dranken en tabak stegen in augustus met ruim 10% ten opzichte van een jaar geleden. In Nederland krijgen we de inflatie dus niet zomaar terug op het gewenste niveau van 2%.

Cijfers Azerion

Het enige aandeel op het Damrak dat in 2023 nog slechter presteert dan Adyen, kwam vanochtend met de halfjaarcijfers. Het gaat om Azerion, dat dit jaar 51% aan waarde heeft ingeleverd tegenover 40% voor Adyen.

De headlines op Reuters vertellen dat de omzet met 17% steeg tot €122 miljoen, de ontwikkelaar van computerspellen- en uitgever meer op de kosten gaat letten en dat de outlook voor 2023 gelijk blijft. Zo rekent het bedrijf dit jaar op een aangepaste ebitda van €75 miljoen.

Azerion behoort tot de meest volatiele aandelen van de Nederlandse beurs dus het zal niet verbazen als de koers vandaag weer gekke capriolen uithaalt.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen:

Heineken: naar Hold van Sell en naar €87 van €78 - Royal Bank of Canada

De AFM meldt deze shorts; wat vooral opvalt, is dat de shorts in Just Eat Takeaway verder oplopen. Een totale shortpositie van meer dan 11% is echt fors.

Just Eat Takeaway: 11,66%: (+0,43%)

Alfen: 7,72% (-0,10%)

Basic-Fit: 5,82%

Air France-KLM: 4,20% (+0,01%)

Wereldhave: 2,91%

Besi: 2,10%

Philips: 2,02%

Aperam: 1,85%

Signify 1,83%

CM.com: 1,82%

Agenda

Vandaag komt er een aantal inflatiecijfers door. De PCE Price Index is het inflatiecijfer waar we het meest naar uitkijken. Dit is omdat de Fed dit cijfer goed in de gaten houdt. Verder zouden de Fed-notulen de markten ook nog enigszins in beweging kunnen krijgen.

Donderdag 31 augustus

03:30 China manufacturing PMI aug

03:30 China services PMI aug

08:00 Azerion Q2-cijfers

08:00 UBS Q2-cijfers

08:45 Frankrijk inflatie CPI aug

11:00 EU inflatie CPI aug

13:30 ECB-notulen

14:30 VS PCE Price Index jul

18:00 ECB-lid De Guindos spreekt

Nu nog even dit

Goed nieuws, wordt het gefinancierd door het verzwaren van de lasten voor bedrijven.

Dit zijn nog eens resultaten:

Goede tip

Een snel groeiende economie betekent overigens niet dat het direct een goed idee is om in het land te beleggen. China is daarvan het meest treffende voorbeeld. De economie groeide de afgelopen decennia snel, maar dat gold niet voor de aandelenmarkt.

Opvallend

