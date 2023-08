De AEX opent vlakjes, maar met een paar potentiële market movers op de agenda

De AEX lijkt vlak of fractioneel hoger te gaan openen, nadat Wall Street er gisteren zin in had en Azië vanochtend het stokje soepel overnam.

Bij dalende rentes lagen gisteravond in Amerika vooral de techaandelen goed. En als we techaandelen zeggen, dan draaien alle ogen zich tegenwoordig eerst naar deze:

NVIDIA CORP SHARES REGISTER RECORD CLOSING HIGH, ENDED TUESDAY'S SESSION UP 4.2% AT $487.84$NVDA — *Walter Bloomberg (@DeItaone) August 29, 2023



Overigens, het techaandeel waar we een poosje geleden nog standaard als eerste naar keken in Amerika deed het gisteren nog beter: Tesla was een van de beste aandelen in de S&P 500 met een stijging van 7,8%. Dat leek vooral het gevolg van geweldige cijfers van de Chinese concurrent BYD, die een winststijging van 200% in het eerste halfjaar rapporteerde.

Hoewel op zijn eind, is het Q2-cijferseizoen nog steeds gaande. Op het Damrak komt zojuist ASR door, dat concullega NN Group er gisteren met blowout numbers 10% vandoor zag sprinten, vooral vanwege de sterke kapitaalgeneratie. ASR noemt de cijfers zelf 'sterke resultaten', ABM Financial News noemt ze 'conform verwachting'. Bestudeert u ze vooral zelf, later vandaag kunt u op deze site het oordeel van onze analist lezen.

Ook investeringsbedrijf HAL heeft zich gemeld. Dat was al gisteren nabeurs. De Rotterdamse beleggers rapporteerden een nettovermogenswaarde van €13,5 miljard, omgerekend €149,72 per aandeel. Daarmee noteert HAL zo'n 24% onder de intrinsieke waarde. Of dat een koopje is, of gewoon terecht, rekende Niels Koerts al eerder uit voor onze Premium-abonnees.

Verder kijkt ING tegen een beleggersclaim aan en krijgt ASMI een koersdoelverhoging.

Hoe ligt de brede markt erbij vanochtend?

Europese futures laten (heel) kleine plusjes zien

Amerika duidelijk hoger: Dow Jones +0,88%, S&P 500 +1,46%, Nasdaq 100 +2,18%

Azie laat overwegend lichte plussen zien

Euro/dollar kruipt weer wat richting de $1,09

Bitcoin had het weer eens ouderwets op zijn heupen (zie hieronder), goud en olie draaien relatief stationair

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

De agenda

Na opening kunt u nog het volgende verwachten. Let op de Duitse inflatie, want de ECB heeft laten weten een eventuele rentestap vooral te laten afhangen van de inflatiedata in de eurozone. Het ADP-banenrapport is ook een potentiële market mover.

13:00 Campbell Soup Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

14:00 Duitsland inflatie CPI aug (consensus +0,3% MoM)

14:15 VS ADP banenrapport aug (consensus +195K)

16:00 VS pending Home sales jul (consensus -0,1% MoM)

16:30 VS olievoorraden

22:00 Salesforce Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zaken zijn zaken voor een zakenbank

Goldman Sachs has used a fund set up with Chinese state money to buy a series of US and UK companies, including one with a cyber security business that provides services to the British government, even as tensions rise between Beijing and the west.https://t.co/eaQoNMNhCv — *Walter Bloomberg (@DeItaone) August 29, 2023



Dit zult u van TikTok niet snel horen

Meta Platforms intercepted a Chinese influence campaign it described as the “largest known cross-platform covert influence operation in the world,” the company said https://t.co/Mv779jhwJf — Bloomberg (@business) August 29, 2023



Waarom zitten de cryptokoersen zo in de lift? Hierom:

Court sides with Grayscale over SEC in spot bitcoin ETF lawsuit: CNBC Crypto World https://t.co/OqgZ8NbNq6 — CNBC (@CNBC) August 29, 2023



Is een whopper ook een whopper uit het boekje? Daar mag een heuse jury over oordelen.