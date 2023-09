Rente zet zijn opmars onstuitbaar voort

De markt zette zich vandaag schrap voor het Amerikaanse banenmarktrapport en hoewel dat wat hoger uitpakte dan verwacht - een banengroei van 187k tegen een verwachte 170k - was dit allerminst alarmerend. Temeer daar de banengroei over zowel juni als juli flink neerwaarts werd bijgesteld.

BREAKING: Hiring picked up in August with the US adding 187,000 jobs.



- The unemployment rate rose to 3.8%

- The payrolls figure also includes a combined drop of 54,000 in the film and trucking industries https://t.co/6t9hlVMlKb pic.twitter.com/VqhnWyAX7k — Bloomberg Markets (@markets) September 1, 2023

Ook de ontwikkeling van de lonen zorgde niet voor opgetrokken wenkbrauwen. De kans is hiermee vergroot dat de Fed zijn rentewapen voorlopig op de plank laat liggen.

Dat de werkloosheid ondanks de verdere banengroei toenam tot 3,8% hing samen met het feit dat meer Amerikanen zich weer op de arbeidsmarkt melden.

US jobs market continues to slow. Unemployment rate jumped to 3.8% as household survey showed the number of unemployed people up 514k. Establishment survey added 187k jobs, a bit better than 170k expected, BUT employment in June and July was revised down by 110k in aggregate.… pic.twitter.com/ikeO1DTiEX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 1, 2023

Damrak

Los van het Amerikaanse banenrapport kwamen er wat cijfers over de Europese industrie naar buiten die weinig vrolijk makend waren. De inkoopmanagersindex voor de industrie over de gehele eurozone over augustus kwamen uit op 43,5.

Dat is weliswaar een lichte verbetering ten opzichte van juli, maar nog altijd een lelijke krimp. Heel veel indruk maakte een en ander overigens niet op beleggers: de matige cijfers kwamen niet als een grote verrassing.

De AEX kende vandaag geen echte uitschieters, niet naa rboven noch naar beneden. De winst van ArcelorMittal viel nog wel op, evenals die van Shell. Grote verliezers ontbraken uitgezonderd Philips.

Ook binnen de AMX ging het er relatief rustig aan toe. Alfen leverde opnieuw wat in, evenals WDP. Echt opvallende stijgers onbraken. Het 'vuurwerk' was binnen de AScX te vinden, met een forse koersdaling voor Accsys, terwijl Azerion en Ebusco nog noemenswaardig terreinwinst wisten te boeken.

De AEX won deze laatste handelsdag van de week ruim 0,3% en sloot op een stand van 746,05.

En let op: Wall Street houdt maandag zijn deuren gesloten in verband met Labor Day.

Top drie stijgers/dalers

Unilever

Voedings- en verzorgingsreus Unilever heeft sinds 2022 activistisch aandeelhouder Peltz aan boord. Een geslepen professionele belegger die onder andere bij Procter & Gamble en Pepsico een flinke cultuuromslag wist te bewerkstellingen. Wat zijn zijn plannen met Unilever en zal het concern eindelijk de achterblijvende koers ten opzichte van zijn peers kunnen dichten:

Verdere stappen verwacht om de groei bij Unilever weer te versnellen IEX Premium https://t.co/3Vf1POG9vd via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 1, 2023

Intel

Chipfabrikant Intel heeft er in tegenstelling tot veel concurrenten voor gekozen fors te investeren in productiecapaciteit voor chips in plaats van dat uit te besteden. Een goede zet waarmee het concern zichzelf opnieuw weet uit te vinden, of loopt Intel achter de feiten aan? Een nadere beschouwing:

Intel vol ambitie IEX Premium https://t.co/jXftBRCfdv via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 1, 2023

Lekker laten liggen

Buy & Hold, geduld hebben en niet achter de waan van de dag rennen is veelal de beste strategie om op termijn gezonde rendementen te behalen als beleggers. Vijf experts werden naar de ultieme 'plankleggers' gevraagd. De tien namen vindt u bij IEX Premium:

Lekker laten liggen: nu kopen dertig jaar houden IEX Premium https://t.co/PTrgL3ysxw via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 1, 2023

Podcast

De laatste dag van de week en dat betekent dus ook weer een IEX Beleggerspodcast. Ditmaal niet met het vaste duo Arend-Jan Kamp en Niels Koerts, maar Hoofd Beleggersdesk Hildo Laman schoof deze week aan in verband met vakantie. Samen met Niels werden de verzekeraars besproken, was er aandacht voor de koersval van Accsys en kwamen de halfjaarcijfers van HAL Holding aan bod:

Dividenden ASR en NN Group gaan verder omhoog IEXnl https://t.co/zKw9GAASAd via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 1, 2023

Wall Street

In de VS reageerden beleggers gematigd positief op het jongste banenrapport. De kans dat de Fed verdere rentestappen zal ondernemen is afgenomen. Niet elk aandeel wist van het licht positieve sentiment te profiteren.

Zo werd autobouwer Tesla (- 3%) van de hand gedaan nu er wéér prijsverlagingen werden doorgevoerd door het concern van Elon Musk. De cijfers van Lululemon (+ 3%) vielen daarentegen wel in de smaak. Grote uitblinker echter was pc-maker Dell (+ 24%) dat met beter dan verwachte cijfers naar buiten kwam én zijn outlook verhoogde.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,25% in de plus, de S&P 500 won 0,2% terwijl de Nasdaq onveranderd noteerde.

Rentes

De rentes bewogen eensgezind omhoog, zowel in Europa als de VS. Dit zijn toch relatief forse bewegingen te noemen en onwelkom voor de aandelen bulls.

Tienjaarsrente Nederland 2,86% (plus 6 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,53% (plus 6 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,05% (plus 6 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,21% (plus 8 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,18% (plus 9 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,45% (plus 9 basispunten)

Brede markt

Weinig echt spektakel op de bredere markt. De meeste Europese beurzen bleven relatief dichtbij huis, al viel wel op dat een aantal Zuid-Europese beurzen én Duitsland daalden, terwijl Nederland, België en Frankrijk de dans ontsprongen.

De stevig oplopende olieprijs sprong wel in het oog, evenals de verdere glijvlucht van de VIX. Goud, zilver en de eurodollar bewogen daarentegen amper.

Het Damrak

ArcelorMittal (+ 2,4%) profiteerde vermoedelijk van het feit dat de Chinese overheid steeds meer stimuleringsmaatregelen afkondigt

(+ 2,4%) profiteerde vermoedelijk van het feit dat de Chinese overheid steeds meer stimuleringsmaatregelen afkondigt DSM-Firmenich (- 0,5%) kreeg een flink lager koersdoel van een Zwitserse zakenbank, maar het koopadvies bleef wel gehandhaafd

(- 0,5%) kreeg een flink lager koersdoel van een Zwitserse zakenbank, maar het koopadvies bleef wel gehandhaafd Shell (+ 1,4%) kon zich aardig optrekken aan een weer duidelijk oplopende olieprijs

(+ 1,4%) kon zich aardig optrekken aan een weer duidelijk oplopende olieprijs Alfen (- 2,8%) is uit de gratie sinds de teleurstellende halfjaarcijfers en kreeg deze week enkele stevig lagere koersdoelen van zakenbanken te verwerken

(- 2,8%) is uit de gratie sinds de teleurstellende halfjaarcijfers en kreeg deze week enkele stevig lagere koersdoelen van zakenbanken te verwerken Aperam (+ 1,0%) lag net als de rest van de metaalsector goed vandaag. De hoop dat de maatregelen die China neemt om de economie een boost te geven speelt daarbij een rol

(+ 1,0%) lag net als de rest van de metaalsector goed vandaag. De hoop dat de maatregelen die China neemt om de economie een boost te geven speelt daarbij een rol Accsys (- 24,8%) kwam met een onvervalste winstwaarschuwing naar buiten die beleggers duidelijk zwaar op de maag viel

(- 24,8%) kwam met een onvervalste winstwaarschuwing naar buiten die beleggers duidelijk zwaar op de maag viel Pharming (-%) slaagt er maar niet in zich structureel tot boven de €1,20 te worstelen ondanks de knappe prestatie van de lancering van een tweede medicijn

