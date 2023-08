Aandelen zoeken grond onder de voeten

Aandelen zoeken wereldwijd naar steun. Op vrijwel alle beurzen is er al een paar weken sprake van correcties, met neerwaarts gerichte koerspatronen, maar op korte termijn zoeken markten naar steun.

Afgelopen week werd het terughoudende sentiment bevestigd door berichten dat de Federal Reserve bereid is om de rente nogmaals te verhogen tenzij de inflatie duurzaam daalt. De Amerikaanse centrale bank is blij met de vooruitgang die is geboekt in het terugdringen van de inflatie, maar er is "nog een lange weg te gaan".

Hoewel marktkenners niet verwachten dat de rente dit jaar daadwerkelijk nog één keer verhoogd zal worden, blijft de stemming onder beleggers gedrukt.

In Europa daalde de Eurostoxx50-index sinds de highs van begin augustus met zo'n 5%. De AEX was hier met -7% een van grootste dalers deze maand. In Azië daalden de beurskoersen sinds begin augustus met gemiddeld 7%; de grootste daler was de Hang Seng-index met -11%. Op Wall Street viel de SOX Semiconductor Index afgelopen weken op met -10%; de andere Amerikaanse beursindices daalden met gemiddeld 4%.

Wereldwijd technische correcties

Technisch ontwikkelen de meeste beurzen zich op korte termijn in correctieve neerwaartse trends, maar op korte termijn zoek markten naar steun.

Vandaag bekijk ik enkele belangrijke beursindices: de AEX, Eurostoxx50, MSCI World, S&P500, Nikkei en Hang Seng.

AEX-index stabiliseert boven de steun

De AEX-index veert wat op vanaf steun 727,93 punten (bodem van 24 maart). De dalende trend is nog niet voorbij. Deze wordt voortgezet als de Nederlandse beurs onder deze laatste bodem breekt.

Dan mag men verdere koersdalingen verwachten richting 710,89 punten (bodem van 20 maart). De AEX-index heeft weerstand rond 796,12 punten (gevormd op 13 januari 2022).



Euro Stoxx50-index zoekt steun

De Euro Stoxx50-index laat een licht dalende trend zien. De verkoopdruk is beperkt, omdat de toppen en bodems in elkaar beginnen over te lopen. We blijven echter negatief. We handhaven de steun rond 3.767,26 punten (bodem van 20 december 2022).

Alleen als de Euro Stoxx50 erin slaagt boven weerstand 4.402,09 (gevormd op 10 augustus) te breken, klaart het beeld op.

S&P 500-index zakt richting steun 4.329,38

De S&P 500-index is verzwakt nu de julibodem is doorbroken. Eerder al werd de opwaartse fase naar onderen gebroken. Ook wordt nu een mogelijke lagere top gevormd, hetgeen wijst op verkopers.

Er ligt wel steun op 4.329,38 punten (bodem van 26 juni), waarboven nu wat stabilisatie plaatsvindt . Weerstand ligt op 4.818,40 punten (gevormd op 4 januari 2022).

Nasdaq Composite-index laat stijgende trend achter zich

Nu de Nasdaq de stijgende trend heeft gebroken, oogt het technisch beeld minder sterk. We verwachten een consoliderend koersverloop boven steun 13.161,76 punten (bodem van 18 augustus). Na een doorbraak wordt 12.415,85 punten het volgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand ligt op 16.212,23 punten (gevormd op 26 november 2021). Wees alert, want een doorbraak en slotstand onder steun 13.161,76 genereert een nieuwe verzwakking. Dit is een opmaat voor verdere koersdaling.

Bij de SOX-index blijven de verkopers dominant

Technisch ligt de halfgeleiderindex SOX er zwak bij sinds de bodem van medio juli is gebroken. Eerder al was de opwaartse trend gesneuveld.

De zwakte is bevestigd door een lagere top vorige week. Er is naar beneden ruimte richting steun 3.091,29 punten (bodem van 24 mei). De weerstand bevindt zich op 3.875,17 punten (top van 31 juli).

Nikkei 225-index maakt pas op de plaats boven steun 25.520,23

De Nikkei 225-index laat op de korte termijn een grillig koersverloop zien. Omdat er lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk blijkbaar nog niet uit de markt.

Die is in de Japanse beurs niettemin beperkt. Hoewel de koersbodems en de koerstoppen lager liggen, lijkt het erop dat de daling niet intens is.

Wij blijven op de korte termijn behoedzaam. We zien steun rond 30.558,14 punten (bodem van 25 mei). Weerstand ligt op 38.957,00 punten (gevormd op 29 december 1989).

China Shanghai Composite-index blijft zwak

De China Shanghai Composite heeft alle kortetermijn-steunniveaus gebroken. Er vormt zich nu een lagere top onder de voormalige bodems.

Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 3.031,54 punten (bodem van 23 december 2022). De weerstand ligt rond 3.322,13 punten (gevormd op 31 juli).

Op de beurs van Hongkong blijven de verkopers dominant

Technisch ligt de beurs van Hongkong er zwak bij nu de bodems van de voorgaande maanden rond 18.000 punten zijn gebroken. Er is naar beneden ruimte richting steun 14.597,31 (bodem van 31 oktober 2022). De weerstand bevindt zich op 20.361,03 punten (top van 31 juli).

MSCI World-index verzwakt

De MSCI World-index breekt een serie van hogere koersbodems neerwaarts af. Hiermee trekken zich wolken boven de beurs samen.

Verkoopdruk op de wereldbeurzen neemt toe. Recent is de herstelfase afgebroken. Aan de onderzijde zien we steun rond 2.779,26 punten (bodem van 4 mei). Weerstand voor de MSCI World-index ligt op 3.064,30 punten (top van 31 juli).

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen. Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.