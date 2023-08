Powell klinkt meer hawkish dan dovish

Hoewel Fed-voorzitter Powell vooralsnog niet op verrassende uitspraken kon worden betrapt tijdens zijn speech op het Jackson Hole symposium, klonk hij toch meer hawkish dan dovish. Niet direct iets waar beleggers vrolijk van worden na al een ongekend snelle serie renteverhogingen. Gaandeweg zijn speech verloren de financiële markten dan ook terrein.

Federal Reserve Chair Jerome Powell believes that "restrictive monetary policy is called for" in order to achieve a 2% inflation rate https://t.co/J37yallW6z pic.twitter.com/U7BxfwcD1d — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2023

Nog geen drie jaar geleden kon een Amerikaanse consument een dertigjarige hypotheek afsluiten tegen een rente van nog geen 3%. Fast forward naar vandaag: diezelfde hypotheek kent nu een rentelast van meer dan 7%. En dat scheelt toch een slok op een borrel.

3 years ago: 30-yr mortgage rate was 2.91% & median existing home price in the US was $306k.



Today: 30-yr mortgage rate is 7.23% & median home price is $407k.



Result: $20k increase in down payment (20% down) and 117% increase in monthly payment (from $1,020 to $2,216). — Charlie Bilello (@charliebilello) August 25, 2023

Hogere rentes doen niet alleen de koersen van aandelen pijn, ook de huizenmarkt is bepaald gevoelig voor de rentestand. In de VS zien veel potentiële huizenverkopers de bui al hangen en bieden de woning vooralsnog maar niet ter verkoop aan.

Active listings of homes for sale in the US fell 19.5% over the last year to the lowest level on record (Redfin data going back to 2012). pic.twitter.com/ahLEJX6lTI — Charlie Bilello (@charliebilello) August 25, 2023

Damrak

Het Damrak verloor net als de overige financiële markten gaandeweg de dag terrein. Fed-voorzitter Jerome Powell toonde zich bepaald streng en sloot verder renteverhogingen "indien nodig" niet uit. Slecht nieuws voor de bulls en al helemaal voor beleggers met veel groeiaandelen in portefeuille.

De chippers wisten de kar vandaag niet te trekken op het Damrak, maar veel defensials zoals Unilever, RELX, Heineken en Ahold wisten de AEX nog redelijk op peil te houden.

Binnen de AMX kon Alfen deels herstellen van de koersklappen eerder deze week en ook biotechfonds Galapagos boekte een aardig winstje. Verlies was er voor groeifondsen als Basic Fit en Just Eat Takeaway terwijl ook Van Lanschot opnieuw in de aanbieding was.

De smallcaps deden het veelal rustig aan op het slot van de week, met nog aardige winsten voor het cijferende Sif, terwijl ook Avantium en CM.com weer een teken van leven gaven.

De AEX sloot de dag vrijwel gelijk af op een eindstand van 733,37 punten.

Top drie stijgers/dalers

ASML

De koers van ASML is sinds medio juli met pak hem beet zo'n €100 gedaald. Dat terwijl het Veldhovense concern met volle orderboeken zit en er met de vooruitzichten ook niets mis is. Alle aanleiding voor de IEX Beleggersdesk de investment case van het fonds nog eens onder de loep te nemen:

Mithra

Het op Brussel Euronext genoteerde Mithra Pharmaceuticals is een klassiek biotechfonds: wilde koersbewegingen, hoge risico's, een forse cashburn én toch zicht op mogelijk betere tijden. De vraag is of het voor beleggers verantwoord is om te participeren in deze Belgische roller coaster:

Opnieuw grijpt Mithra naar het emissiewapen IEX Premium https://t.co/KW4RHLf37X via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 25, 2023

Jackson Hole

Het Jackson Hole symposium is weer in volle gang. Wat is dit voor bijeenkomst, wie spreekt er allemaal en waarom is dit event van belang voor beleggers? Alles draait dit weekend om de "R*" en dat is van niet te onderschatten betekenis. Meer hierover bij IEX Premium:

Fed-voorzitter Powell weet het ook niet IEX Premium https://t.co/GOmv8kG6fJ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 25, 2023

IEX Beleggerspodcast

Een mooie weekafsluiter: de IEX Beleggerspodcast. En daar komen deze week tal van usuals suspects voorbij zoals Nvidia, Alfen en een rijtje aandelen met een link naar corona.

IEX BeleggersPodcast: Nvidia chippers cyclus en gebakken peren IEXnl https://t.co/A6dczqFjHY via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 25, 2023

Wall Street

Ook in de VS kijken beleggers vooral naar eventuele hints van Fed-voorzitter Powell over het verdere rentebeleid. Tot op heden blijft het bij de open deur van "verdere renteverhogingen indien noodzakelijk."

Marvell Technology (- 8%) had beter dan verwachte cijfers, maar werd afgeserveerd op een volgens beleggers tegenvallende outlook. Ook Nvidia (- 4%) moest terug ondanks bijzonder goede cijfers, terwijl warenhuisketen Nordstrom ( - 11%) somberde over een bezuinigende consument.

Beleggers laveerden een beetje tussen hoop en vrees, de koersen op Wall Street schommelden tussen kleine winstjes en dito verliezen. Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,1% in de plus, de S&P 500 verloor juist 0,1% terwijl de Nasdaq met 0,3% daalde.

Rentes

Aanvankelijk een vrij kalme dag op de internationale obligatiemarkt, maar het venijn zat in de staart. De speech van Powell tijdens de Jackson Hole meeting zorgde ervoor dat de rentes toch nog opliepen.

Tienjaarsrente Nederland 2,91% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,57% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,10% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,25% (plus 6 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,27% (plu 3 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,52% (plus 9 basispunten)

Brede markt

Er viel vandaag op de brede markt niet zo gek veel te beleven. De meeste Europese beurzen lieten een zuinig plusje zien. Een typische vrijdagstemming, of toch vrees voor uitlatingen van een speechende Jerome Powell?

Goud heeft moeite het niveau van $1.900 vast te houden, terwijl bitcoin angstvallig dicht rond de $26k noteert. De VIX doet vrijwel niks: wie meer actie wilde, kon daarvoor bij de oliemarkt terecht.

Het Damrak

ABN AMRO (0%) krijgt een schadeclaim van afgerond €200 miljoen aan zijn broek

(0%) krijgt een schadeclaim van afgerond €200 miljoen aan zijn broek Adyen (+ 0,2%) verliest met het Zwitserse UBS een groot fan: de zakenbank halveerde deze week het koersdoel van deze voormalige beurslieveling

(+ 0,2%) verliest met het Zwitserse UBS een groot fan: de zakenbank halveerde deze week het koersdoel van deze voormalige beurslieveling IMCD (- 0,5%) kreeg ook een koersdoelverlaging voor zijn kiezen maar dat maakte niet zo gek veel indruk op beleggers

(- 0,5%) kreeg ook een koersdoelverlaging voor zijn kiezen maar dat maakte niet zo gek veel indruk op beleggers Alfen (+ 3,2%) kon weer wat opkrabbelen na een flink koersverlies eerder deze week op basis van matige halfjaarcijfers

(+ 3,2%) kon weer wat opkrabbelen na een flink koersverlies eerder deze week op basis van matige halfjaarcijfers Basic Fit (- 2,3%) zit in de hoek van de groeiaandelen en dan is slecht nieuws van het rentefront een spelbederver

(- 2,3%) zit in de hoek van de groeiaandelen en dan is slecht nieuws van het rentefront een spelbederver Van Lanschot (- 2,2%) kwam gisteren met licht teleurstellende halfjaarcijfers naar buiten en dat lijkt nog een dagje door te werken in de koers

(- 2,2%) kwam gisteren met licht teleurstellende halfjaarcijfers naar buiten en dat lijkt nog een dagje door te werken in de koers Pharming (- 1,4%) heeft een grillig koersverloop laten zien deze week met een stijging tot boven de €1,22 om de week toch in mineur af te sluiten, zonder echt richtinggevend nieuws

(- 1,4%) heeft een grillig koersverloop laten zien deze week met een stijging tot boven de €1,22 om de week toch in mineur af te sluiten, zonder echt richtinggevend nieuws Sif (+ 0,4%) wist niet te verrassen met zijn halfjaarcijfers vandaag, maar het viel alvast niet tegen

09:00 Londense beurs gesloten

10:00 Geldhoeveelheid en leningen - Juli (eur)

En dan nog even dit

Duitsers somberen voort

More negative news out of Germany. German Ifo Business Climate Index declined to 85.7 in August, lowest since Oct2022 vs. 86.7 expected as both components disappointed. Ifo Current Assessment Index dropped to 89 vs 90 expected. Ifo Expectations Index dropped to 82.6 vs 83.6… pic.twitter.com/WKILMdvleD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 25, 2023

Definitieve prijs Cybertruck nog niet bekend

Tesla hasn’t issued final pricing or specs for Cybertruck as Musk memo warns of manufacturing challenges https://t.co/U3mzgd3JFm — CNBC (@CNBC) August 25, 2023

Apple minst geliefde techaandeel bij professionele beleggers