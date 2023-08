IEX BeleggersPodcast: Nvidia, chippers, cyclus en gebakken peren

Beste Arend, Zoals ik zie ben je er weer op los aan het dromen. Het zullen gebakken peren worden maar dan wel knal zwart helemaal aangebakken. Iedere analist maar over jacksonville aan het zeuren wist je nog niet dat de FED de inflatie naar de 2% wilt? Hebben ze duidelijk aangegeven met de eerste renteverhoging weet je nog? Zeiden daarbij dat ze niet zullen stoppen voordat de inflatie terug op de 2% staat. Dus......................??????? Hop het kwartje erbij en niet verder zeuren. En wat betreft het AI verhaal jonges voordat je het weet is er iets nieuws SNELLER EN GOEDKOPER!!!! er moeten miljarden in geinvesteerd worden om het te ontwikkelen en daar zullen dus velen op het bekje gaan. Miljarden aan cashburn zullen in rook opgaan. Weet je nog? de zogezegde verkoop van telefoonrechten? Is ongeveer hetzelfde verhaal. Dat is nu de reden dat KPN op 3 euro staat en niet op 100!!! En de razende technologie vind echt iets anders hoor, en..... zeeeer snel. Is gewoon niet te stoppen. En azie is nou eenmaal superior als het om kopieren gaat en zelfs nog te verbeteren. Ze zijn gewoon experts daarin. Vandaar dat er elektrische autos zijn in china die nog geen 10.000 euro kosten. Zal dus een dreun worden voor de autoindustrie in USA en EUROPA. Je hebt echt geen Iphone nodig om het zelfde te doen op ander merk maar dan voor 40% van de prijs. En ga zomaar voort. En helemaal niet om te vergeten dat AZIE chip fabrieken zullen opzetten waar je van gaat trillen. Ook zullen ze eigen personeel opleiden om in deze nieuwe wereld te werken. Want ze willen zoveel mogelijk zelfstandig heersen. Is niks nieuws hoor is al jaren bekend. Mag je eigen bedenken waar de beurs naartoe gaat. Geloof dat je een beetje achter loopt.