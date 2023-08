IEX BeleggersPodcast: Nvidia, chippers, cyclus en gebakken peren

Dit is een gevaarlijke markt kopte vorige week de IEX BeleggersPodcast, en dat bleek deze week helaas waar.

Veel individuele aandelen, alle rentes en diverse valuta, commodities en crypto zien momenteel alle hoeken (en helaas ook gaten) van het koersbord. Marktbreed valt de schade echter mee. Tenminste, de aandelenindices laten slechts bescheiden dalingen zien - zelfs de licht underperformende AEX, ondanks het Adyen-debacle.

Economisch zijn er echter grote vraagtekens, getuigen zeker de inkoopmanagersindices. De inflatie blijft ook maar zeuren en mede daarom zijn alle ogen gericht op het nu begonnen centrale bankiers-weekendje-weg in Jackson Hole. Met name de hypervolatiele en per saldo oplopende rentes zijn daar al de hele week mee bezig.

Hoe nu verder? Aandelenanalist Niels Koerts - met Max Verstappen-petje, want hij is niet in Jackson Hole, maar op Zandvoort - en marktcommentator Arend Jan Kamp laten er hun licht over schijnen. Dat doen ze ze ook over:

de verbijsterende groei, resultaten en - wat zullen we nou beleven? - aandeleninkoop van Nvidia. En hoe zit dat met dat vervelende JPMorgan Chase-rapport over chips?

de helaas slechte resultaten van Alfen, waar van alles en nog wat aan de hand is. Niels heeft dat aardig ingeschat en kan u mogelijk meer over de hoop en wanhoop rond dit aandeel vertellen

Vragen zijn er over aandelen waar u ineens niet meer in kan handelen bij uw broker, opties, leverage en er zit er eentje bij waar onze Belgisch/Vlaamse luisteraars vast blij mee zijn

Zoom, Peloton, Novacyt, WeWork, Novavax en nog een paar: hoe staan de typische Covid-19-aandelen uit 2020 er nu eigenlijk bij? Riemen vast!

In de versnelde ronde komen onder meer Adyen en - met typische Damrak-anekdote - Just Eat Takeaway aan bod

Drie grafiekjes vallen op en dat ene dat met een P begint wilt u zeker weten. En dat met die N ook en dat is niet Nvidia, maar ook weer een beetje wel.

Kiek op de Grafiek: wereldindex

Niks overleg vooraf; Wouter Slot (terug van vakantie) van Tostrams.nl bepaalt altijd zelf welke grafiek hij in de podcast bespreekt. Dit keer sluit die mooi aan bij het brede marktverhaal van vandaag, want hij heeft de MSCI World Index. Bréééder dan dit wordt het niet, want zoals u in de laatste fact sheet leest:

With 1,512 constituents, the index covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in each country.

Want nogmaals: waar heel veel individuele aandelen, alle rentes en diverse valuta, commodities en crypto alle hoeken van het koersbord zien, geeft de wereldindex nog geen kik. Nóg! Luister naar Wouter.



Hoe breed echter ook weer smal kan zijn? Zo ziet die MSCI World er onderliggend uit. Merk vooral de Top 10 op met die enorme gewichten - zeker voor een index met 1512 namen - en die ene snelle stijger, die begint met een N en eindigt op een a. Big Tech VS vormt samen ongeveer 20% van de wereldmarkt, volgens deze index.