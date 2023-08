Magnificent 7-aandelen blijven sterk, ondanks koersdalingen

Beleggers reageerden terughoudend op de sterke cijfers van Nvidia. Zowel de tweedekwartaalcijfers van Nvidia, als de outlook voor het derde kwartaal waren veel beter dan verwacht.

Op Wall Street reageerde de koers van de AI-gigant eerst met een stevige stijging om vervolgens terug te vallen. Het intraday hoogstepunt lag donderdag rond $502,52, een plus van ruim 6,5% boven het slot van woensdag. Maar uiteindelijk sloot Nvidia amper 0,1% in de plus op $471,65.

Andere aandelen met een link naar Artificial Intelligence (AI), bekend onder de naam Magnificent 7, reageerden met koersdalingen: Apple (-2,60%), Microsoft (-2,15%), Amazon (-2,7%), Meta/Facebook (-2,55%), Alphabet/Google (-2,1%) en Tesla (-2,9%).

De matige reactie op de sterke cijfers van Nvidia, laat overigens onverlet dat de Magnificent 7-aandelen ijzersterke technische plaatjes hebben, ik heb ze hier al eerder technisch tegen het licht gehouden.

220% in 2023

Dat het thema AI achter deze sterke technische plaatjes zit, zien we het best bij Nvidia, het belangrijkste bedrijf in deze sector. De afgelopen maanden heeft Nvidia het beeld bepaald. Dit jaar is de beurswaarde van Nvidia met ruim 220% opgelopen. Ter vergelijking, de Nasdaq Composite steeg YTD ruim 28%, de Nasdaq 100 index is dit jaar bijna 35% opgelopen.

De SOX index, die het koersverloop van de grootste chippers volgt, boekte in 2023 tot nu toe een plus van 42%. De waarde van de S&P 500 is in 2023 met 14% toegenomen, die Dow Jones steeg dit jaar met 2,75%.

In deze blog beoordeel ik de langetermijngrafieken van de Magnificent 7-aandelen. Technisch liggen alle aandelen uit deze groep er prima bij.

Nvidia bevestigt uptrend

Nvidia Corp. stuit op de koerstop van medio juli rond $480,88. Pas na een doorbraak weet Nvidia de stijgende trend te hervatten met een eerste berekend koersdoel rond $520. Zolang het aandeel hogere toppen en hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief. Van belang is wel dat de steun $401,00 (bodem van 26 juni) intact blijft.

In de recente correctie vormde Nvidia een hogere bodem binnen de stijgende trend. Nu de koers boven de voorgaande top van november 2021 $346,44 (top van november 2021) weet te blijven, wordt het positieve technische beeld bevestigd.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De stijgende trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft betere prestaties aan als we het aandeel vergelijken met de rest van de markt.



Meta blijft ijzersterk

Meta beweegt in een zeer krachtige uptrend. Meta slaagt er in om fors hogere toppen en bodems te vormen. De kleinste terugval wordt al benut om opnieuw (bij) te kopen.

We houden rekening met verdere koersstijging richting weerstand $384,33 (top van 3 september 2021). Ook hogere niveaus zijn mogelijk. Steun ligt op de grafiek rond $167,66 (bodem van 24 februari).

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde van Meta bevestigt een positieve technische conditie. De B.O.B. van Meta stijgt en suggereert betere prestaties dan de rest van de markt.



Tesla vormt mogelijke hogere bodem

Tesla ondergaat een flinke dip, echter op langetermijn is het technische plaatje van Tesla prima. De recente correctie van Tesla vindt plaats binnen de stijgende trend.

Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op $212,36 (bodem van 18 augustus). Weerstand ligt rond $314,67 (gevormd op 19 augustus 2022).

Bij Tesla beweegt de 200-dagenlijn opwaarts. Dit valideert de positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-indicator geeft betere prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.



Amazon.com ligt er fraai bij

Het technische plaatje van Amazon.com is verbeterd nadat de dalende trend is verlaten. In de recente correctie vormde Amazon.com rond (bodem van 18 augustus).$131,15 een nieuwe hogere bodem binnen de stijgende trend. Hierdoor wordt het sterke technische beeld bevestigd.

Er ligt een eerste weerstand rond $146,57 (top van 19 augustus 2022). Na een uitbraak boven $146,57 wordt $170,83 (top van 1 april 2022) het volgende opwaartse koersdoel.

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van Amazon.com beweegt opwaarts. Dit wijst op een positieve technische conditie.

Amazon.com doet het beter dan de markt, getuige de opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn). Die vergelijkt het koersverloop van een aandeel met het marktgemiddelde.







Apple vormt pullback

Apple heeft het luchtruim gekozen nadat de trading range (tussen de rode stippellijnen) werd verlaten. De recente daling brengt Apple terug naar het niveau van de voorgaande trading range.

Het beeld blijft redelijk positief zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven. Er lgt weerstand rond $198,23 (gevormd op 21 juli). De steun ligt op $170,42 (bodem van 15 mei).

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. B.O.B. vlakt wat af en geeft aan dat Apple ietsje minder sterk presteert vergeleken met de rest van de markt.



Alphabet valideert uptrend

Het technische plaatje van Alphabet is prima met steeds hogere koersbodems. De uitbraak boven de koerspieken rond $110 heeft een bodemformatie opwaarts voltooid. Er is naar boven ruimte richting de weerstand op $152,10 (all-time high van 4 februari 2022).

De neerwaartse trend is verlaten en nu heeft Alphabet rond $115,83 ook een nieuwe, hogere koersbodem gevormd. Bij een daling onder $115,83 (bodem van 14 juli) zou het beeld bij Alphabet verzwakken.

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde wijst op een sterke technische conditie. De opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Alphabet beter blijft presteren dan de markt.



Microsoft vastgelopen op oude top

Microsoft is gestrand op de horde rond $349,66 (gevormd op 22 november 2021). De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra het aandeel boven die weerstand weet te breken.

Na een uitbraak boven $349,66 wordt $506,12 het volgende opwaartse koersdoel. Microsoft heeft pas steun rond $275,37 (bodem van 24 april). De 200-dagenlijn laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De B.O.B. loopt omhoog en geeft aan dat Microsoft beter presteert dan de rest van de markt.