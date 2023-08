After hours: Nvidia (+8%) maakt het helemaal waar.

Het aandeel Nvidia knalt in de nabeurshandel 8% omhoog. In het tweede kwartaal behaalde de chipgigant een omzet van $13,5 miljard terwijl de markt rekende op $11,07 miljard. Dit is vooral het gevolg van het feit dat de omzet van Datacenters $2 miljard hoger uitvalt dan verwacht. De winst per aandeel is ook fors beter dan ingeschat.

Alle aandacht gaat echter uit naar de outlook. Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van circa $16 miljard, en dat is 17% meer dan de smart estimate van $13,67 miljard. Ter vergelijking: de officiële consensus lag op $12,61 miljard.

Beleggers kijken met extra interesse naar de cijfers van Nvidia, omdat het bedrijf de markt voor high-end processors voor AI-computing domineert. Artificial Intelligence is een absolute groeimarkt; zo stelde Goldman Sachs in een rapport dat generatieve AI de wereldeconomie een boost kan geven van liefst 7%.

Het behoeft geen uitleg dat de resultaten van de chipgigant gevolgen hebben voor de brede aandelenmarkt en de technologiesector in het bijzonder.

Beleggers speculeerden op forse koersuitslag

Deze koersbeweging valt overigens nog redelijk mee. Op basis van data uit de optiemarkt werd gespeculeerd op een koersuitslag van circa 11%. Zelfs voor een volatiel aandeel als Nvidia is dat fors. Als optiehandelaren speculeren op een grote koersuitslag, dan zijn de premies op opties relatief hoog.

Dat is nadelig voor de kopers van call- en putopties, maar wie het aandurft om opties te schrijven, krijgt dan juist een hoge premie. Daar staat dan ook een hoog risico tegenover, aangezien u met het schrijven van opties meer kunt verliezen dan de waarde van de transactie.