Slotcall: Gewone brede markt, gekke en gekste aandelen en gillende rentes

Wat een markt!

Zie vandaag vooral onze chippers en dan met name ASMI en Just Eat Takeaway voor de grootste draaiers en keerders. Het is momenteel zeer hectisch op de markten. Het gaat met procenten tegelijk. Aan de brede aandelenmarkt leest u het amper af, maar onderliggend... Aandelen, rentes en valuta zijn volop in beweging.

Hoe zit het?

Allereerst is er de economie en getuige de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over augustus verslechtert de brede economie. Misschien, heel misschien dat in Europa de industrie bodemt, maar de dienstensector laat nu ook een veer. De VS verslechtert ook. Recessievrees dus?



Gevoegd bij de hardnekkige inflatie kan de markt nog niet beslissen of er wel of geen recessie komt, met alle gevolgen van dien voor winsten, rentes en noem maar op. Op het moment van schrijven gaan de koersen omhoog en de rentes omlaag, maar dat kan zo weer draaien. Dan moeten Nvidia (om 22:00 uur), Fed en ECB (vrijdag) nog doorkomen.

Zie de rentes maar weer eens vandaag, alsof het niks is. Wel een beetje opluchting. In de VS staat wel de dertigjaars hypotheekrente (de benchmark) op 7,31%, de hoogste stand sinds... 2000:



Ondanks alle BRIC ambities en uitdagingen - en die zijn er zeker - is de dollar nog altijd koning. En die trekt aan, hier EUR/USD. Dit duidt toch op algehele voorzichtigheid van de brede markt? Ondanks dat er nu wel risicobereidheid is.



De volatiliteit trekt ook een stiff upper lip op. Wat is dit toch een gekke beurs. Geen sprake van echt stress. Straks meer over de brede markt, eerst naar onze aandelen.



Alfen

De laadpalen willen even niet, maar smart grid en energieopslag gaan wel goed bij Alfen. Alleen zijn die (nog) minder belangrijk en leveren minder marge op. Niels Koerts schatte van alle analisten de teleurstellende cijfers van Alfen nog het beste in, maar zelfs hij zat nog te hoog. En hij vreest een bescheiden emssie.

De halfjaarcijfers van Alfen zijn om snel te vergeten. Hoewel we onze bedenkingen hebben over de efficiëntie van de bedrijfsvoering en de sterkte van de marktpositie van de energiespecialist uit Almere, zijn we van mening dat het bedrijf niet afgeschreven mag worden.



Alfen opereert in het hart van de energietransitie en de sterke groei van de smart grid divisie en energie-opslag laten dit zien. Wij rekenen vanaf het vierde kwartaal eveneens op een herstel van de laadpalendivisie, al zal het bedrijf de marktgroei naar verwachting niet bij kunnen houden.



Met een multiple van 38 keer de verwacht winst over boekjaar 2023 is het aandeel stevig geprijsd, maar dankzij een herstel van de winstgevendheid wordt de waardering vanaf volgend jaar al schappelijker.



Omdat Alfen naar verwachting nog een emissie doorvoert en zakenbankanalisten hun taxaties scherp zullen verlagen, doen beleggers er verstandig aan om nog even de kat uit de boom te kijken.

Kendrion

Kendrion zette zelf verslechterende omstandigheden in de kop van haar H1-persbericht. Complimenten, we houden van duidelijkheid op de beurs. Analist Martin Crum:

De outlook van het concern is voorzichtig en het management waagt zich niet aan een concrete outlook. Dat is, ondanks dat we al in eind augustus zitten, in dit geval wel begrijpelijk.

De Duitse economie is ronduit zwak, de Chinese economie wil ondanks het beëindigen van de coronalockdowns maar niet op stoom komen en dat betekent voor Kendrion een verdere druk op omzet en resultaat.



Dat is toch een tegenvaller: eerder werd op een herstel in de tweede jaarhelft gerekend, maar dat is nu dus van de baan gezien de verwachting van het concern dat de trend van het eerste halfjaar zal continueren in H2.



Of in 2024 de economie wel weer zal aantrekken, is overigens vers twee. Een wat langer kwakkelende economie in de eurozone en China is zeker niet uitgesloten.

Baidu

Ooit werd dit fonds het Google van China genoemd, maar anno nu is het gewoon Baidu. Onze analist Hildo Laman is an sich te spreken over de cijfers...

De balans van Baidu is sterk, met een riante cashpositie van $26,2 miljard en $12,6 miljard aan schulden en leaseverplichtingen. Ook de free-cashflow ziet er prima uit: $1,1 miljard in het tweede kwartaal.

Wat in het cashflowoverzicht ook opvalt is de relatief beperkte investering in technologie. De kapitaalinvesteringen waren nog geen $0,4 miljard in het kwartaal. Veel geld, maar in het geweld van de technologiereuzen is het niet veel.

Echter nu komt het en intussen kent u dit verhaal.

Het gaat al met al prima met het bedrijf: aardige groeicijfers, mooie winsten, een sterke balans en desondanks is het aandeel best goedkoop te noemen.



De belangrijkste reden is naar alle waarschijnlijkheid dat het gaat om een Chinees bedrijf. Veel westerse beleggers vinden Chinese aandelen te riskant, en dat is niet geheel onterecht.

Nvidia

Om 22:00 uur cijfers zijn er nog cijfers van Nvidia, copypaste uit onze morning call:

De markt verwacht $2,09 winst per aandeel en $11,22 miljard omzet en... de laatste dagen kwamen er nog wat opwaartse bijstellingen van de analisten bij. Heeft het bedrijf hen soms een beetje gestuurd? Daar komen we nooit achter. Het verhaal is duidelijk. Héél kort door de bocht en voor het idee: AI-kosten bedrijven (Big Tech) = omzet Nvidia.

U ziet hoe dit jaar én koers én omzet-en winstverwachtingen én waardering zijn geëxplodeerd. Hoeveel upside zit er nog in de koers en waardering bij (een) meevaller(s) en hoeveel downside is er, als er ook maar iets tegenvalt? Want Nvidia is priced for perfection - on steroids.



Dat mogelijk analisten influisteren nemen we bij deze terug. Als dat inderdaad was gebeurd, waren al die upgrades van de laatste week vrijwel tegelijk geweest. Andere verklaring: misschien zijn er analisten nerveus geworden dat ze te ver uit de buurt van de consensus zaten, of hun chef liep rood aan.

Undisclosed zijn veelal de grootbanken.



Brede markt

Oppervlakkig gezien valt er weinig te zien op de brede markt. De Nasdaq 100 gaat lekker (Nvidia +2,1% nu), bitcoin herstelt en olie ligt slecht. Niks opzienbarends aan. Op Wall Street gaan Peloton (rond -22,5%) en FootLocker (-33,4%) aan diggelen op cijfers, dat dan weer wel.



Tot slot nog even een mededeling van algemeen nut. Ja, in individuele aandelen beleggen is zo veel leuker en spannender dan de brede markt volgen met trackers. Weet wat u doet en vraag u altijd af, of u het risico aan kan. Oh ja, beide kan ook nog, hé? Best of two worlds!

Ja, zoveel loopt u mis als....



Fantastisch plaatje en dé reden om (iedere maand) marktbreed vast te beleggen (in trackers en fondsen)



Beursplein 5

Hier zijn de bankenadviezen van vandaag, klik op het plaatje voor details:

Plussen: Aegon (2x) en Inpost

Minnen: Adyen (2x), Aperam, Avantium, BAM en Kendrion



Dit is nu de analistenconsensus volgens Refinitiv van Adyen. Oranje lijntje, u ziet dat vooral de koersdoelen omlaag zijn gekegeld. Er zijn echter amper verkoopadviezen bijgekomen. Wel zijn er diverse buys in hold omgezet. Ja, de koers stijgt eindelijk vandaag, maar er stond veel meer tot wel ruim 4%.



Verder nog iets? Voor we langs al onze fondsen lopen, eerst deze twee populaire aandelen. Just Eat Takeaway: drie keer is scheepsrecht? Ofwel, het aandeel bodemde twee keer eerder rond de huidige niveaus. Het fonds was net als ASMI vandaag én grootste stijger en grootste daler in hun index.



Breekt Pharming uit? Let op die volumes en knap iemand die hier niet, al dan niet onwillekeurig, een horizontaal lijntje trekt.



Nu de rest nog: