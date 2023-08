Gasprijzen stuiten op weerstand

Bericht delen via:

De Nederlandse gasprijs is recent weer flink opgelopen. De Dutch TTF Gasfuture steeg van €35/MWh naar €44,80/MWh, om daarna fors terug te zakken. Gisteren, woensdag, viel de Gasfuture bijna 15% terug. De dagrange was enorm, die lag tussen €35,02/MWh en €42,90/MWh. De gasprijs wist de weerstand in de zone €37/MWh-€42/MWh niet te breken.

Marktpartijen zijn bang dat er minder aardgas beschikbaar komt vanwege stakingen in Australië. Australië is een van de grootste leveranciers van vloeibaar gas. Op diverse locaties in Australië waar vloeibaar aardgas wordt geproduceerd dreigt het personeel met stakingen voor betere arbeidsvoorwaarden.

Overigens is West-Europa geen grote afnemer van Australisch gas. De grootste afnemers zijn Aziatische landen, maar die zullen mogelijk gaan concurreren met Europa als de pijplijn uit Australië wordt afgeknepen.

De prijs van Natural Gas (aardgas) ondervindt vooralsnog geen gevolgen van de productieproblemen in Australië. Hij is de afgelopen weken zelfs iets teruggevallen, nadat de weerstand $2,82 (top van 3 maart) te zwaar was gebleken.

In dit artikel bekijk ik de grafieken van de Bloomberg Commodity-index, van aardgas en van de Dutch TTF Gasfuture. Omdat belangrijke grondstoffen doorgaans in dollars noteren, bespreek ik ook het technische plaatje van de Amerikaanse dollar.

Bloomberg Commodity-index nog steeds bezig met bodemvorming

De Bloomberg Commodity-index is technisch bezien bezig met bodemvorming en komt er beter bij te liggen nu de dalende trend is gebroken.

De mogelijke hogere koersbodem rond $29.85 ignaleert aantrekkende vraag. De verbetering wordt bevestigd bij een doorbraak en slotstand boven weerstand $32,81 (gevormd op 21 april). De steun $29,85 (bodem van 12 juni) laat een hogere koersbodem zien en geeft koopkrachtige vraag aan. Dit bodempatroon wordt voltooid als de weerstand op $32,81 (gevormd op 21 april) wordt gepasseerd.

Een overtuigende doorbraak boven $32,81 zou opwaarts ruimte vrijmaken, in eerste instantie richting $35,64, de top van eind 2022. Belangrijk is dat de steun van $29,15 (de bodem van 2 juni) intact blijft. Zie ook de uitleg van bodemformatie onderaan deze column.

De 200-dagenlijn van de Commodity-index (rode glooiende lijn) laat een hockeystickpatroon zien. Dit bevestigt de verandering in de technische conditie.



Dollar kruipt uit het dal

De USD/EUR kruipt weer boven de laatste koersbodem, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Het patroon met lagere toppen is nog niet gebroken. Dat de koers terugkeert boven de mei-bodem rond €0,90 geeft wel aan dat het aanbod boven de markt afneemt.

De weerstand bevindt zich rond €0,94 (gevormd op 2 juni). De steun ligt rond €0,89 (bodem van 21 juli).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een neerwaarts verloop zien, terwijl de koers er steeds op afketst. Dit wijst op een negatieve technische conditie.



Aardgas in proces van bodemvorming

Natural Gas lijkt na het verlaten van de dalende trend rond $2,47 een mogelijke hogere koersbodem op de grafiek achter te laten. Er komen weer kopers in de markt. Een doorbraak boven weerstand $2,82 (top van 3 maart) zou de verbetering bevestigen en opwaarts ruimte vrijmaken.

Na een uitbraak ligt een tussenliggend koersdoel net iets onder $5 (dikke rode lijn). Het volgende koersdoel bevindt zich pas op $7,34 (de top van 2 december 2022).

Belangrijk voor een bodemformatie is dat steun $2,47 (bodem van 4 augustus) intact blijft. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert dat de technische conditie nog niet definitief is gedraaid.



Lange termijn: Dutch TTF Gasfuture stuit weer op weerstand

Onderstaande grafiek van de Dutch TTF Gasfuture is gebaseerd op de wekelijkse slotkoersen. Daardoor kunnen er afwijkingen optreden. De Gasfuture is bezig met een proces van bodemvorming boven de langetermijn-steun tussen €23/MWh en €25/MWh.

De Dutch TTF Gasfuture is rond €25/MWh zelfs al een mogelijke eerste hogere bodem aan het vormen. De trenddraai is nog aan de gang, dus nog niet voltooid.

Thans staat de weerstand rond punt WS onder druk. Om de bodemformatie te voltooien, moet nu die top gebroken worden. Verdere uitleg vindt u onderaan deze column. Na een uitbraak wordt €55 het eerstvolgende koersdoel.



Korte termijn: Dutch TTF Gasfuture weet uitbraak niet vast te houden

Onderstaande grafiek van de Dutch TTF Gasfuture is gebaseerd op de dagelijkse slotkoersen. Daardoor is deze veel gedetailleerder dan bovenstaande weekgrafiek en kunnen er afwijkingen optreden in de steun- en weerstandniveaus.

Belangrijk in het technische profiel is dat de dalende trend achter ons ligt. De Dutch TTF Gasfuture is al mogelijke hogere bodems aan het vormen: een signaal dat er weer volop wordt gekocht.

Na bodem S1 rond €23/MWh zijn hogere bodems gevormd rond S2 (€25/MWh), S3 (€26/MWh) en S4 (€33,50/MWh). De bodemformatie wordt voltooid als weerstand A (€42,50/MWh) wordt gebroken.

De eerste poging, deze week, om boven A te breken is niet geslaagd. Gezien het verbeterende technische profiel is een uitbraak niettemin zeer waarschijnlijk.

Uitleg bodemformatie

Het voltooien van een bodemformatie voltrekt zich doorgaans in meerdere vaststaande stappen.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. De bodemformatie wordt voltooid als weerstand A-B wordt gebroken.

Het is niet noodzakelijk dat er twee toppen gebroken worden om een bodemformatie te completeren; het kunnen er ook meer zijn, en ook de doorbraak van één top volstaat om een bodempatroon te voltooien.

Het is ook niet noodzakelijk dat de gebroken toppen op gelijke hoogte liggen.

Pullback

In het voorbeeld hieronder stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie en valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B). Dat is dan een perfecte pullback.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond lijn A-B een hogere bodem gevormd: de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

Hoe hoger bodem C boven oude weerstand A-B komt te liggen, des te sterker is de rally die verwacht mag worden.