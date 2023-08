De rente ligt op ramkoers

Bericht delen via:

De stijgende rente is één van de veroorzakers van de huidige onrust op de financiële markten. Sinds medio juli steeg de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente van 2,7% naar 3,04%, de Amerikaanse rente knalde van 3,74% naar 4,32%.

In het spiegelbeeld van de oplopende rente zijn obligatiekoersen fors gedaald. Want de rente en obligatiekoersen ontwikkelen zich altijd tegenovergesteld aan elkaar. Obligaties dalen indien de rente stijgt en vice versa.

Rente ligt op ramkoers

Ik heb het hier al eerder besproken, technisch ontwikkelen de vastrentende markten zich dit jaar moeizaam.

Cruciaal op dit moment is dat Nederlandse rente op dit moment over voldoende momentum beschikt om de piek, tevens hoogste punt van dit jaar, rond 3,06% te doorbreken. Dan worden alle barrières weggenomen om de weg naar boven te hervatten. De rente zou dan verder kunnen oplopen met zwakke obligaties in het kielzog.

Belangrijk is dat Amerikaanse kapitaalmarktrente inmiddels al is doorgebroken, nu de toppen rond 4,06% en 4,25% zijn gepasseerd.

Deze ontwikkeling staat overigens haaks op de mening van experts die van de Fed in de nabije toekomst geen nieuwe renteverhogingen verwachten.

Maar de financiële markten kijken verder dan hun neus lang is, gezien de sterke economische ontwikkelingen. De relatief positieve prestaties van de Amerikaanse economie met een sterke arbeidsmarkt, maar ook een inflatie die halsstarrig hoog blijft. Mijn IEX-collega Martin Crum heeft daar onlangs een interessante column aan gewijd.

Concurrentie voor aandelen

Wat voor beleggers ook gaat meespelen is dat de steeds hogere rente begint te concurreren met aandelen. Want een belegging in staatsleningen levert een nagenoeg risicovrije positie op.

Huizenkopers zullen met weemoed denken aan de tijden met extreem lage rentes van drie jaar geleden. Door eenzijdig ingrijpen van centrale banken was de rente in 2020 naar historische dieptepunten weggezakt.

De Nederlandse kapitaalmarktrente was vooral onder ECB-president Draghi gedaald van bijna +3,75% (top 2011) naar -0,60% (historisch dieptepunt begin 2020)

Deze keer bekijk ik de grafieken van enkele vastrentende markten, op basis van de langetermijngrafieken. Ik beoordeel zowel rentes, als staats- en bedrijfsleningen.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente op ramkoers

De grafiek Nederlandse rente staat op het punt door te breken. op uitbreken. De hoogste stand van dit jaar rond 3,09% ligt nu in de vuurlinie.

Indien de Nederlandse rente deze top zou weten te breken wordt de opmars hervat, in eerste instantie richting 3,69% (de top van april 2004).

De steun ligt op 2,63% (de bodem van 31 mei). De hogere bodems sinds begin 2023 bevestigen de stijgende tendens.

De stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) wijst nog steeds op een opwaarts gericht technisch plaatje.

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente breekt oude toppen

De grafiek van de Amerikaanse 10-jaars rente is weer duidelijk aan het doorbreken. Eerst brak de top rond 4,06% (van 3 maart). Nu ook de horde rond 4,25% (de top van 21 oktober 2022) sneuvelt, zou de de rente verder omhoog kunnen richting 5%.

De 200-dagenlijn krult weer opwaarts, bovendien worden de dips van de 10-jaars rente er door opgevangen. Dit valideert een opwaarts gericht technisch plaatje.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF

Shares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (ISIN code: IE0032523478) is gebaseerd op het het koersverloop van Europese bedrijfsleningen. Deze tracker beweegt technisch neutraal, maar sinds eind 2022 met lagere toppen, De verkoopdruk is dus nog niet weg. Basisvaluta: EUR.

Indien de steun van €117,25 (de bodem van 3 maart) breekt, wordt de neerwaartse trend hervat richting €114,81 (de bodem van eind 2022).

Weerstand ligt rond €120,55 (gevormd op 7 april). Pas bij een doorbraak boven die horde komt er ruimte voor structurele koersstijgingen.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Corporate Bond Index laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

iShares $ Corporate Bond UCITS ETF verzwakt

De Corporate Bond index USD (ISIN code: IE0032895942) volgt het koersverloop van een mandje bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollars. Basisvaluta: USD.

Nu de steun rond $99,63 (de bodem van 3 maart) is wegnomen lijkt de tracker in een vrije val terecht te komen. Steun zien we rond 93,34 (bodem van 21 oktober 2022). Weerstand ligt rond $104,72 (gevormd op 7 april).

Bij Corporate Bond Index laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

Nederlandse 5-jarige staatslening zet steun onder druk

De Nederlandse 5-jarige staatslening (NL 5,5% 2028, ISIN: NL0000102317) test, binnen de dalende trend, de koersbodem rond €110,21 (de bodem van 10 maart). Blijf voorzichtig, want lagere toppen geven verkoopdruk in deze staatslening weer.

Na een doorbraak van de steun van €110,21 wordt €99,19 het volgende neerwaartse koersdoel.

Het technische plaatje verbetert pas indiende weerstand van €115,00 (de top van 24 maart) wordt gebroken.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (ISIN NL0010273801) belegt in de grootste en meest liquide staatsobligaties die zijn uitgegeven door overheden in de eurozone. Maximaal gewicht per land: 20%. Basisvaluta: EUR.

Deze tracker gaat heftig heen en weer, maar blijft per saldo neutraal. De steun ligt rond €18,04 (de bodem van 10 maart) en de weerstand rond €18,83 (de top van 2 december 2022).

Het technische plaatje van deze tracker blijft zwakjes, want dalende toppen geven verkoopdruk aan.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een neerwaarts verloop zien, terwijl rally's er op af ketsen. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

Verschillen tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat je met trackers te maken kan hebben met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit. Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage.

De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%. De VanEck AEX ETF kent geen dividendlekkage. Laat u hierover goed informeren door uw beleggingsadviseur.