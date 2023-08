Wrijf uw ogen maar weer uit voorbeurs en wat gaan we doen mét?

De AEX indicatie is +0,5% en dat is in lijn met de rest. Geen Adyen-effect dus op het eerste oog, maar dat fonds weegt ook iedere dag minder...

Nvidia stal gisteren de show op de Big Board met +8,5% (zo meer), de cijfers van BHP zeggen iets over China (ook zo meer en het is niet alleen negatief), onze huizenprijzen stijgen of dalen (u mag kiezen) en ach en wee, de rentes. Nu vlak, maar alle AAA's staan op of net onder de hoogste standen sinds lang.

Europese futures openen bijna allemaal met een halfje hoger

De Amerikaanse staan nu letterlijk +0,01%

In Azië stijgt alles en iedereen net, behalve China. De Hang Seng in alle soorten en diverse maten doen net -0,1%

Alibaba -0,2%

Tencent -0,9%

TSMC +0,7^%

Samsung -0,2%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -1,0% op 17,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +8,5% op 130,7

De dollar daalt 0,1% naar 1,0911

Goud stijgt 0,1%, olie zakt 0,1% en crypto daalt een halfje. Bitcoin staat nu op $26.020,1300

De rentes beginnen rustig in ieder geval:



Het is momenteel de AEX tegen onze rente én Adyen, maar het indexgewicht en daarmee impact van de laatste wordt steeds minder. Geen harde data bij de hand, maar Adyen weegt nog iets van 2,5%? Onze rente flirt met een nieuwe top dit jaar en dus sinds een generatie. Op papier beperkt dit aandelen.

Op dit moment in ieder geval de AEX. Dankzij Adyen - uiteraard tegen wil en dank - is de AEX een van de beroerdere indices de laatste week, maar de maximale intradagdaling van top tot bodem is nog maar -8,2%. Zeg maar of dat mee of tegenvalt gelet op economie, winsten, rente, dollar en de rest.

Vinger opsteken voor wie van u het eigen huis - na aftrek hypotheekschuld - het grootste vermogensgedeelte is. Volgens het CBS doen de huizenprijzen +0,5% op maand- en -5,5% op jaarbasis.

In juli 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,5 procent lager dan in juli 2022. De jaar-op-jaardaling is gelijk aan die van een maand eerder. https://t.co/6BFMz29yis pic.twitter.com/McvnF1Myse — CBS (@statistiekcbs) August 22, 2023

Bent u niet gewend in deze rubriek, maar lees mee, zeker als u ArcelorMittal-fan bent, met het wedstrijdverslag over de Q2's van de Australische mijnbouwgigant BHP (-1,4% in Sidney). Dat zet het mes in het dividend en kijk wat het bedrijf over China zegt.



Nvidia ging dus gisteren weer es helemaal... nou, wie verzint een mooie term? Morgenavond om 22:00 uur Q2-cijfers.



Want dit en tech-ondernemers gillen her en op de networks dat je zonder Nvidia-spullen überhaupt nergens aan hoeft te beginnen.

Nvidia shares climbed as much as 5.4% on Monday, as more analysts raised their price targets on the stock, a sign of growing optimism about the chipmaker’s highly anticipated results later this week https://t.co/xrpBF3Snri — Bloomberg (@business) August 21, 2023

Hier de SOX semiconductorindex van gisteren, kijk maar wie er wel niet vriendjes met Nvidia zijn:



De analistenconsensus dan maar en zo heel ver is het niet naar die $500. Steun op nul is wel heel ver weg, maar dat is gelukkig niet aan de orde :-)



Dan de huiskamervraag nog: houwe of weggeve? Adyen dus.



De terugblik en u ziet hoe Nvidia voore een aardigetweespalt tussen blue chips en tech zorgde

Dow Jones -0,1%

S&P 500 +0,7%

Nasdaq Composite +1,6%

Nasdaq 100 +1,7%

Russell 2000 -0,2%

SOX +2,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,8%

US stocks mostly gained with shares of Nvidia helping to boost other technology-related stocks https://t.co/dmpBQsxSh5 pic.twitter.com/A1PN2kW59P — Reuters Business (@ReutersBiz) August 22, 2023



Na Moody's:

S&P downgrades multiple US banks citing 'tough' operating conditions https://t.co/c2pll0CljQ pic.twitter.com/DKUKxYz2RV — Reuters Business (@ReutersBiz) August 22, 2023



Nog geen details bekend, de road show begint:

Arm filed for an IPO on the Nasdaq, taking a step toward what’s set to become the biggest US initial offering of the year https://t.co/kJssc2XJQF — Bloomberg Economics (@economics) August 22, 2023



Meta, die hebben we ook nog.

Meta is set to roll out the web version on its new text-first social media platform Threads. The move would intensify the rivalry between Meta CEO Mark Zuckerberg and X owner Elon Musk as the two vie for users and advertisers. More here: https://t.co/xLQD3JaLxW pic.twitter.com/9Mnbfi2XTh — Reuters Business (@ReutersBiz) August 22, 2023



Misschien dat de VOC alsnog een doorsart kan maken?

A Cargill chartered dry bulk ship has launched on its first voyage since being fitted with special sails, aiming to study how harnessing wind power can cut emissions and energy usage in the shipping sector. More here: https://t.co/AIGvldt7NM pic.twitter.com/oVMb21SVKS — Reuters Business (@ReutersBiz) August 22, 2023



Social media, in hoeverre zijn merken blijvertjes of vluchtig? Wie heeft het bijvoorbeeld nog over Facebook? Weet u Hyves ook nog? Zat heel Nederland op. Totdat heel Nederland er niet meer op zat.

Breakingviews - TikTok challenger backpedals into public arena https://t.co/Bf863nUi17 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 21, 2023



Bloomberg heeft énorm verhaal over kansen en bedreigingen AI:

?? 1. Computer-generated children’s voices so realistic they fool parents. Masks created with photos from social media that can hack a system protected by face ID.



It sounds like the stuff of science fiction, but it's not ?? https://t.co/AT9EGHLekb — Bloomberg (@business) August 22, 2023



Veel plezier en succes vandaag.