Slotcall: Koersimplosie Adyen zet door

Ach, AMG flikte laatst ook zo'n geintje en is weken later nog steeds niet hersteld cq uitgebodemd, dus dat Ayden verhaal kan nog wel ff duren, vaak durf je niet te kopen als iets in de uitverkoop is, de reden is dat overdrijven naar boven en beneden gaat, dus het kan nog veel lager eventueel, maar het risico vind ik gewoon veel te hoog om nu in te stappen in Ayden, kan top zijn, maar net zo goed gaat er morgen weer 8% af.