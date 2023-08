Slotcall: Koersimplosie Adyen zet door

Voor klachten over de AEX (-0,2%) vandaag hoeft u weer letterlijk slechts een paar honderd meter te lopen vanaf Beursplein 5: Adyen aan het Amsterdamse Rokin. Helaas is het aangeschoten betaalplatform met -8,6% weer de hoofdschuldige van de lagere AEX.

De schrale troost is dat het effect van het almaar dalende Adyen op de index steeds minder wordt. Vorige week, voor de H1-cijfers, had het fonds nog een indexgewicht van 6%. Dat is nu nog hooguit 3%. Marktbreed blijven de aandelenmarkten en de dollar dicht bij huis.

Rentes en chippers omhoog

De chippers zijn de opvallendste stijgers onder aanvoering van Nvidia (+4,6%), dat woensdagavond Q2-cijfers heeft. Op het Damrak profiteren vooral ASMI (+2,2%) en Besi (+2,4%) daarvan. ASML (+0,3%) blijft daar ver op achter.

De opvallendste bewegingen zijn vandaag weer op (staats)obligatiemarkten te vinden. De EU AAA-rentes stijgen acht basispunten - ook Nederland ondanks dat Fitch onze AAA-status handhaaft - en de Amerikaanse zelfs tien. Die staat op een nieuw record van 4,35%.

De EU-rentes flirten daarmee. Het kan zo én een nerveuze tech- en renteweek worden, want Nvidia kan maar beter niet tegenvallen woensdag? Zie Adyen maar. Vrijdag speechen Fed-voorzitter Jerome Powell en ECB-president Christine Lagarde in Jackson Hole. Het kan goed dat de rentes zeker tot die tijd nerveus blijven bewegen.

Fastned

De koers van Fastned (+1,4%) krabbelt sinds de publicatie van zijn halfjaarcijfers op 17 augustus wat op. Niet geheel ten onrechte, want de marges van het snellaadbedrijf staan stevig in de lift.

We hebben het dan over de operationele ebitda die bijna verdrievoudigde tot €10,6 miljoen. Als we hier de expansiekosten, afschrijvingen en rentelasten er nog van af halen dan resteert er onderaan de streep een royaal verlies.

Toch hechten wij weldegelijk waarde aan de stijgende operationele ebitda, omdat het aantoont dat het operationeel voor de wind gaat. Dankzij de snelle toename van het aantal elektrische voertuigen op de Europese wegen, stijgt de bezettingsgraad van de laadstations van Fastned.

Hoe hoger de bezettingsgraad hoe efficiënter deze laadstations kunnen worden ingezet. Dit moet op lange termijn leiden tot winst onderaan de streep. Hier staat tegenover dat de beleggingsrisico's groot blijven. Hieronder leest u mijn uitgebreide analyse over het snellaadbedrijf.

BMW

De cijfers die BMW (+0,7%) over de eerste zes maanden van 2023 bekendmaakte, bevatten weinig verrassingen. De Duitsers sloten het halfjaar af met een 12,4% hogere omzet van €74,1 miljard. De winst daalde doordat eenmalige boekwinsten die een jaar geleden vrijvielen er nu niet meer waren. BMW consolideerde vorig jaar de Chinese joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA).

Op veel winstgroei hoeven beleggers de komende jaren niet te rekenen, maar hier staat tegenover dat BMW noteert tegen minder dan 6 keer de verwachte winst. Het dividendrendement bedraagt 5,4%.

Of dit voor de IEX-Beleggersdesk voldoende is om in portefeuille te nemen, leest u in het onderstaande artikel.

Top 3 stijgers en dalers

Adyen (-8,6%) is wederom de bleeder van de dag. De beroerde halfjaarcijfers etteren nog altijd na.

Rentes

De rentes vliegen omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt acht basispunten aan tot 3,05%. Nog een paar basispunten erbij en de rente staat op het hoogste niveau sinds een generatie.

Brede markt

De AEX sluit 0,2% lager en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de overige Europese indices.

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 3,1% tot 17,8 punten.

Wall Street laat een gemengd beeld zien. De S&P 500 (-0,4%) en Dow Jones (-0,1%) maken een pas op de plaats, terwijl de Nasdaq (+0,5%) de weg omhoog vindt.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,089 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,0%) blijft dicht bij huis. Zilver (+1,5%) ligt er daarentegen lekker bij. Dat zien we ook niet iedere dag.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,4%) doen het niet onaardig.

De bitcoin (-0,8%) valt verder terug.

Het Damrak

Het is wederom kommer en kwel bij Adyen (-8,6%). Het is een veeg teken dat het aandeel geen seconde weet te herstellen. Misschien speelt het mee dat alle zakenbankanalisten hun koersdoelen fors neerwaarts bijstellen. Fundamenteel ziet analist Martin Crum echter weldegelijk kansen.

(-8,6%). Het is een veeg teken dat het aandeel geen seconde weet te herstellen. Misschien speelt het mee dat alle zakenbankanalisten hun koersdoelen fors neerwaarts bijstellen. Fundamenteel ziet analist Martin Crum echter weldegelijk kansen. Philips (+1,0%) is sinds de bekendmaking van de interesse van Exor niet meer te houden. Het 15% belang van de Italiaanse investeringsmaatschappij moet flink op winst staan, want de koers van Philips noteert rondom de hoogste stand van het jaar.

(+1,0%) is sinds de bekendmaking van de interesse van Exor niet meer te houden. Het 15% belang van de Italiaanse investeringsmaatschappij moet flink op winst staan, want de koers van Philips noteert rondom de hoogste stand van het jaar. Besi (+2,4%) en ASMI (+2,2%) vinden de weg omhoog. Nvidia (+4,6%) ligt goed en dat trekt de gehele sector mee omhoog.

(+2,4%) en (+2,2%) vinden de weg omhoog. (+4,6%) ligt goed en dat trekt de gehele sector mee omhoog. Aegon (+1,5%) krabbelt na de koersval van afgelopen week wat op. ASR (-0,2%) en NN Group (+0,2%) blijven dicht bij huis.

(+1,5%) krabbelt na de koersval van afgelopen week wat op. (-0,2%) en (+0,2%) blijven dicht bij huis. Corbion (+4,4%) werd vanochtend op de kooplijst van Berenberg gezet. Het koersdoel gaat echter wel met €5 omlaag naar €25.

(+4,4%) werd vanochtend op de kooplijst van Berenberg gezet. Het koersdoel gaat echter wel met €5 omlaag naar €25. Just Eat Takeaway (-2,1%) komt alweer akelig in de buurt van zijn all time low. Waar ligt de bodem?

(-2,1%) komt alweer akelig in de buurt van zijn all time low. Waar ligt de bodem? De koers van Flow Traders (-1,7%) doet ook pijn aan mijn ogen. Het is de laatste dagen vrij onrustig op de financiële markten, maar desondanks gaat de koers van de market maker verder onderuit.

(-1,7%) doet ook pijn aan mijn ogen. Het is de laatste dagen vrij onrustig op de financiële markten, maar desondanks gaat de koers van de market maker verder onderuit. Jefferies is van start gegaan met het volgen van Arcadis (+2,6%) en zet het aandeel direct op de kooplijst. Voldoende reden voor een mooie koersstijging.

(+2,6%) en zet het aandeel direct op de kooplijst. Voldoende reden voor een mooie koersstijging. Daarentegen gaat de koers van Sif (-4,4%) richting het zuiden. Sinds de beursgang in 2016 noteert het aandeel zelfs 20% in het rood. Het bewijst dat een onderneming die een positieve bijdrage levert aan de energietransitie niet per se een goede belegging hoeft te zijn.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: naar €1.400 van €1.700 en Kopen - Kepler Cheuvreux

Adyen: naar Houden van Kopen en naar €1.025 van €2.000 - Morgan Stanley

Adyen: naar €1.500 van €2.000 en Kopen - KBC

Adyen: naar €750 van €1.000 en Verkopen - Citigroup

Adyen: naar €1.500 van €1.850 en Kopen - JPMorgan Cazenove

Adyen: naar €1.100 van €1.800 en Kopen - Credit Suisse

Arcadis: starten met Kopen en €52 - Jefferies

Corbion: naar Kopen van Houden en naar €25 van €30 - Berenberg

Fastned: naar €43 van €45 en Kopen - Berenberg

IMCD: naar €144 van €156 en Kopen - KBC

Prosus: naar €101 van €98 en Kopen - JPMorgan Cazenove

Agenda: dinsdag 22 augustus

08:00 Cabka Q2-cijfers

13:00 Baidu Q2-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen juli

20:30 Fed-lid Bowman spreekt