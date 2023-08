Over dip, vallend mes, Adyen en Philips

Gemist, had u deze gespot?

Van vrijdagmiddag 15:07 uur, want iedere seconde en tik telt momenteel bij Adyen & Het Grote Boze Koersenbord. Een ruwe headline:

Adyen co-CEO Uytdehaage rules out buybacks after stock rout- Bloomberg News

Nee, geen opportunistische aankoop van eigen aandelen, nadat het aandeel Adyen eind vorige week onder de guillotine ging. Complimenten voor de stalen zenuwen en rechte rug van de board van Adyen. Want dat gaat onverstoorbaar haar eigen, eigenwijze gang: groeien. Wat er ook voor koers op het bord verschijnt.

Wat dat betreft hebben CEO Pieter van der Does en de zijnen hun stiff upper lip diploma cum laude gehaald. Kijkt u het lijstje grootaandeelhouders er op na, er zijn na donderdag vast roodaangelopen belletjes voor de board binnen gekomen. Bovendien zijn de heren er zelf ook aardig bij ingeschoten mt hun belang.

Dat is nog niet alles. Hoe zouden ze dat thuis aan de keukentafel hebben uitgelegd...? De gemiddelde Koffiekamerbewoner slaat doorgaans eerder aan, voordat er een miljardje ofzo weg is - grapje, hoor.



Adyen: Buy the dip of...

Uiteraard is er altijd wel ergens een breekpunt, maar tegen die tijd zien de cijfers en business van Adyen er zeker anders uit. En dat is waar het om draait, want misschien bent u in verwarring. Want is het aandeel Adyen nou:

Buy the dip

Of

Never catch a falling knife

Het is B, never catch a falling knife. Want, al gezegd en leest u werkelijk álle analistenrapporten en adviezen er maar op na: de belegging Adyen is sinds donderdag een andere. De hoge groeicijfers en marges van de laatste jaren zijn verleden tijd en het betalingsconcern kent meer concurrentie dan voorheen.

Uit Reuters en dit zijn ze nog niet eens allemaal. Het spreekt boekdoelen.

21 Aug - 09:27:17 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV: KBC SECURITIES CUTS TARGET PRICE TO EUR 1,500.00 FROM EUR 2,000.00; RATING BUY -

21 Aug - 07:17:22 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: CITIGROUP CUTS PRICE TARGET TO EUR 750 FROM EUR 1050 -

21 Aug - 07:00:12 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: MORGAN STANLEY CUTS TARGET PRICE TO EUR 1025 FROM EUR 2000 -

21 Aug - 07:00:11 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: MORGAN STANLEY CUTS TO EQUAL-WEIGHT FROM OVERWEIGHT -

21 Aug - 05:49:52 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: JEFFERIES CUTS TARGET PRICE TO EUR 850 FROM EUR 1983 -

21 Aug - 05:49:51 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: JEFFERIES CUTS TO HOLD FROM BUY -

18 Aug - 15:33:05 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: CREDIT SUISSE CUTS TARGET PRICE TO EUR 1100 FROM EUR 1800 -

18 Aug - 13:00:12 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: NEW STREET RESEARCH CUTS TO NEUTRAL; CUTS TARGET PRICE TO EUR 1100 FROM EUR 1600 -

18 Aug - 08:11:23 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN ADYEN.AS: DEUTSCHE BANK CUTS TARGET PRICE TO EUR 1325 FROM EUR 1750 -

18 Aug - 07:40:26 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN ADYEN.AS: BARCLAYS CUTS TARGET PRICE TO EUR 1150 FROM EUR 1600 -

18 Aug - 07:31:13 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: JP MORGAN CUTS TARGET PRICE TO EUR 1,500 FROM EUR 1,850 -

18 Aug - 06:35:51 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: BERENBERG CUTS TARGET PRICE TO EUR 1,095 FROM EUR 1,950 -

18 Aug - 06:35:39 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: BERENBERG CUTS TO HOLD FROM BUY -

18 Aug - 05:18:28 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: SUSQUEHANNA CUTS TARGET PRICE TO EUR 776 FROM EUR 1500 -

17 Aug - 17:01:07 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: EVERCORE ISI CUTS TARGET PRICE TO EUR 1109 FROM EUR 1260 -



Op zoek naar een new normal

Daar hoort een andere waardering bij en daar is de markt nu naar op zoek. Dat doet Adyen niet op een eiland, want de brede markt, rente, dollar en de rest zijn net zo goed van invloed. Zo kan het nog dagen en weken duren, voordat de koers en waardering van Adyen weer iets van een new normal hebben gevonden.

Dit plaatje is gebaseerd op het slot van vrijdag. Die winst- en omzetverwachtingen gaan zeker nog verder naar beneden (waardoor bij een gelijkblijvende koers de waardering weer omhoog gaat). OK, wij groeien minder hard dan voorheen, maar wij blijven focussen op groei, zei Adyen dus klip en klaar bij de Q2-cijfers.

Prima, maar wij waarderen jullie voortaan compleet anders, antwoordt de markt. Hoe precies weten we nog niet. U kunt dat, zeker als risicomijdende buy & hold belegger afwachten, maar ook onze analyse met advies voor nú lezen.



Philips

Waar Adyen deze dagen de gebeten hond is op het Damrak, straalt sinds een week Philips. Nou ja, het hele jaar al. Er staat intussen al bijna +50% in 2023. We weten intussen ook wie de dip heeft staan kopen, of... heeft Exor just het vallende mest gekocht? Het antwoord is A, het is de dip. Zij het een langgerekte.

Want eigenlijk is het scenario voor Philips al zeker een jaar hetzelfde: saneren, business, marges en kasstroom opnieuw opbouwen en hopen en bidden dat de schadeclaims niet te hoog uitvallen. Wat de koers doet weet niemand, maar de kans dat er de komende jaren aandeelhouders-return is, is vrij gering.

Dividend en aandeleninkoop is niet aan de orde, want Philips heeft wel wat beters te doen met haar cash. Het stock dividend is pure verwatering en louter en alleen bedoeld om niet uit de dividendindices en -beleggingsproducten te worden gegooid.

Dat belette Exor dus niet om bijna 3% te kopen en via-via nog 12%.

Heeft Exor op de dip gekocht?

Lees hier hoe dat in zijn werk ging (en hier nog meer duiding) of luister anders nog naar onze podcast. Ergo, Exor heeft de dip gekocht. Dat ze nu zelf 15% van de aandelen heeft betekent niet, zoals bij Adyen, dat we ineens van een ander aandeel Philips spreken, die een andere waardering blieft... Zie dezelfde lijntjes als bij Adyen maar.

Over waardering gesproken, Philips doet intussen alweer 15,4 keer de verwachte winst. Het aandeel lijkt goedkoop, omdat de koers van héél véél meer komt, maar het fonds is nu bijvoorbeeld duurder dan dan de AEX (13,9) en kent hoger risicoprofiel. Dus zeg maar of het nu nog een dip is.