Bitcoin breekt uptrend

De bitcoinkoers is in korte tijd bijna 15% in waarde gezakt. Sinds 8 augustus kelderde de koers van van $30.200 naar nu $26.000. Hierbij heeft bitcoin stevige technische schade opgelopen, want het stijgende trendkanaal is gebroken. Overigens staat bitcoin nog altijd ruim 55% boven de beginstand van 2023.

De waardedaling volgde onder andere op het nieuws dat Elon Musk, die bekend staat al liefhebber van cryto's, zijn bitcoinportefeuille heeft afgewaardeerd. Dat bleek uit een artikel in Wall Street Journal over de financiële cijfers van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk. SpaceX zou zijn bitcoins met ruim 370 miljoen dollar hebben afgewaardeerd, zo blijkt uit het artikel.

Overigens wordt het sentiment ook negatief beïnvloed door de speculaties op een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank.

Zoeken naar steun

Nu het patroon met hogere bodems is gebroken, is het belangrijk de schade op te maken. Ten eerste is mijn eerste koersdoel rond $35.000 nu uit het vizier. Ik heb de uitbraken hier eerder besproken.

Daarna is een tussenliggend kortetermijn-steunniveau van begin augustus rond $28.500 gesneuveld.

Bitcoin zakt nu richting de belangrijke steun rond $24.970,28 (de top van 15 augustus 2022). Technisch ligt daar een oude horizontale weerstand, wat een pullbackniveau oplevert (zie de uitleg van pullback onderaan).

Het leed is nog te overzien indien de steun rond $24.970,28 zou standhouden. In dat geval valt een herstelbeweging richting $32.000 niet uit te sluiten.

Maar we kunnen wel constateren dat het bitcoinfeestje op de cryptomarkten als een nachtkaars uitdooft.

Vandaag bekijk ik het technische plaatje van Bitcoin op korte- en lange termijn. Maar ik begin met de AEX die de bodem van 4 mei steun 735,91 onder druk zet.

AEX zoekt steunpunt

De AEX-index is onder de bodems van juli en begin augustus gezakt. Bovendien is de opwaartse trend naar onderen gebroken.

Ook heeft de Nederlandse beurs iets boven 780 punten een lagere koerstop achtergelaten, hetgeen verkoopdruk signaleert. De recente correctie heeft flink wat schade opgeleverd. Op de korte termijn lijkt het er wel op dat de steun van 735,91 punten (de bodem van 4 mei) standhoudt.

Vooralsnog zullen oplevingen rond 750 punten op wat verkoopdruk kunnen stuiten. Hier liggen een paar oude bodems die nu als weerstand kunnen fungeren.







Korte termijn: bitcoin in vrije val

De bitcoinkoers is in korte tijd flink in waarde gezakt. De eerste verzwakking trad op nadat bitcoin onder de top van april was gezakt. Vervolgens zijn de bodems van begin juli en begin augustus gebroken.

Er ligt een belangrijke steun rond $24.970,28 (de top van 15 augustus 2022).

Het 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode glooiende lijn) draait neerwaarts. Dit bevestigt de technische schade op de korte termijn.



Lange termijn: bitcoin laat stijgend trendkanaal achter zich

Bitcoin heeft het stijgende trendkanaal (vette rode lijn) gebroken.

Belangrijk is dat de oude horde rond $24.970 de koersval weet te pareren. Ook de koersdaling van dit voorjaar is daar opgevangen, wat toen een perfecte pullback heeft opgeleverd.

De 200-dagenlijn begint wat af te vlakken, terwijl de koers er onder zakt. Dit bevestigt een eerste verzwakking.



Uitleg pullbackbodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Vervolgens treedt een rally op. Bij bitcoin correspondeert weerstandslijn A-B met de oude horde rond $24.970.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.



Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).



Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback.

De uptrend wordt bevestigd als ook top H wordt gebroken.