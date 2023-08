Koersen doen niks voorbeurs, maar aan gebrek aan nieuws en reuring ligt het niet

Niet blazen, want dan is het weg. De AEX indicatie is honderdsten groen.

We doen het voorbeurs met een Chinese renteverhoging, Fitch dat onze AAA-status intact laat, special occasion B&S Group die cijfers heeft en de media gaan u deze week eindeloos lastig vallen met het centrale bankiers weekendje weg in Jackson Hole. En opgelet, woensdag om 22:00 uur heeft ene Nvdia Q2-cijfers.

Wat gaan we doen met aangeschoten wil Adyen - zo meer en een heleboel in onze vooruitblik gisteren - en lees voorbeurs zeker Tostrams nog even na, de grafieken van onze chippers hebben wel eens frisser uit hun ogen gekeken.

De Europese en Amerikaanse beurzen bewegen eigenlijk niet op dit uur, honderdsten groen of rood

In Azië plussen Japan en Korea net, maar China gaat weer lager. Hang Seng en Hang Seng Tech verliezen weer 1,6%

Alibaba -1,2%

Tencent -1,4%

TSMC -0,4%

Samsung +0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -3,3% op 17,3 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -0,5% op 120,5

De dollar daalt 0,1% naar 1,0883

Goud stijgt net 0,1%, olie loopt 0,7% op en crypto stijgt honderdsten tot tienden. Bitcoin staat nu op $26.066,22 en kende geen op- en afvliegers dit weekend: zijwaarts

De rentes gaan alweer. Ook de onze ondanks die AAA. Life's a bitch Fitch, zwaait de markt.



Het goede nieuws voor ons allemaal is dat kredietbeoordelaar Fitch die rating voor Nederland op AAA houdt met prima outlook. Het is van trio Moody's, Standard & Poor's (S&P) en Fitch de minst belangrijke, maar het is wel fijn dat ze blij met ons is. Scheelt veel miljarden aan rentekosten voor de staat en belastingbetaler.

Dit is onze tienjaarsrente en die staat natuurlijk wel met 3% en 3,078% te flirten, ofwel de hoogste standen in een generatie.



Wie durft? Adyen dus. Laat u verrassen door onze analist Martin Crum met zijn advies.



Houd er rekening mee dat de Adyen-verwachtingen van de analisten nog wel een tikkie krijgen, wat het aandeel weer duurder maakt. No guts nog glory, dat zeker, maar wie niet van risico houdt... hoeft voorlopig nog even niet op dividend en aandeleninkoop te rekenen, dan maar. Nog jaren.



De AEX heeft intussen een aardige dip op het bord, maar besef de kwalijke rol die Adyen hierin speelt. Het kan ook weer een kans(je) zijn.



Psst, dalende koersen en stijgende omzetten en winsten is wat u misschien ook graag ziet. Afwachten of het echt een trend is. Wat ook nog kan is dat de index het met die hogere rentes qua eigen waardering gewoon even minder hoog in haar bol moet hebben.



B&S Group heeft cijfers, maar er speelt daar zoveel meer dan die cijfers. Wie hier niet goed is ingevoerd, blijft weg.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:

Dit zegt nog niks, maar houd er altijd rekening mee dat niet iedereen zo over Philips denkt als Exor en/of een wat kortere termijn heeft:



De agenda:

07:00 B&S Group - Cijfers tweede kwartaal

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers tweede kwartaal (VS)

08:00 Producentenprijzen - Juli (Dld)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,1%

S&P 500 -0,01%

Nasdaq Composite -0,2%

Nasdaq 100 -0,1%

Russell 2000 +0,5%

SOX +0,5%

Nasdaq China Golden Dragon Index -3,5%

WATCH: Wall Street's main indexes ended nearly flat as energy and defensive sectors countered megacap declines https://t.co/ITtAUHH8yo pic.twitter.com/IW6d7uOjKo — Reuters Business (@ReutersBiz) August 19, 2023



Laatste nieuws uit China en Country Garden verdwijnt ut de Hang Seng index.

China's central bank trims 1-year rate, but unexpectedly leaves 5-year rate unchanged https://t.co/QogEdijcTo — CNBC (@CNBC) August 21, 2023



Vrijdag speechen zowel Fed-voorzitter Jerome Powell en ECB-president Christine Lagarde

WATCH: Federal Reserve policymakers join their ECB, BoE, and BOJ counterparts in Wyoming's Jackson Hole to talk central banking, fresh strain in China's property market exacerbates sense of crisis building, and more. Here are some top business and finance stories from this week pic.twitter.com/FeNvEhUuyA — Reuters Business (@ReutersBiz) August 19, 2023



Niemand meer te dik? GLP-1, dit kan inderdaad een game changer zijn.

Prescription weight loss drugs could be more than just a boon for the pharma industry -- the could upend the entire global economy https://t.co/jPwWHf83Uo — Bloomberg Markets (@markets) August 21, 2023



Volgens Bloomberg is de Chinese vertraging een vooropgezet plan van de regerng, om het land van zijn schuldverslaving af te krijgen. Eens zien of hier vandaag een verhaal voor u van te maken is.

NEW: A multi-trillion dollar economy decelerating, miserable consumers and more and more people out of work.



What's happening to China and where does it go from here?



Read The Big Take ?? https://t.co/mJJSfFKjGc — Bloomberg Markets (@markets) August 20, 2023

Veel plezier en succes vandaag.