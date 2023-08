Het is bijkomen en alweer veel te verhapstukken tegelijk voorbeurs

De AEX indicatie is -0,1% na weer een ruime daling in de VS en helaas weer slecht nieuws uit China. De rentes en dolar komen nu een beetje af.

Het is even bearish en unheimisch, misschien wel meer in de economie dan op de beurs. Er is alleen nog niets beslist. Als dat al ooit zo is. Intussen knalden hier tot laat in de nacht de kurken? Onder voorbehoud, we weten niet exact hoe de posities er uit zien. Naked shorts zijn er zelden. Zo meer over Adyen.



Het overzicht:

Europese futures openen tot een paar tienden lager

De Amerikaanse staan vlak tot 0,1% lager

In Azië staan de borden een paar tienden rood, alleen weer Hongkong: Hang Seng -1,4% en Hang Seng Tech -2,4%

Alibaba -2,2%

Tencent -1,7%

TSMC -0,9%

Samsung -0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doe +6,6% op 17,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +3,3% op 121,1

De dollar daalt 0,1% naar 1,0879

Goud stijgt +0,2%, olie loopt 0,5% op en crypto herstelt nu tienden na ook een dikke daling. Bitcoin staat op $26.488,41, want Tesla is aan het verkopen.

Bij de rentes is even wat druk van de ketel, maar de hoeveelheid basispunten geeft alweer aan hoe de obligatiemarkt in rep en roer is.



Geen paniek met die dikke AEX-daling gisteren, al met al valt de indexschade nog mee vanaf de top. Zelfde percentage als de Nasdaq 100, om een dwarsstraat te noemen.



Ook niet onbelangrijk, de markt zoekt het even in de dollar. Dit is EUR/USD.



Geen paniek aub deel 2: de volatiliteit loopt op, maar staat nog niet eens op de officieuze onrustgrens van 20. Van paniek is overigens nog ooit iemand rijk geworden, onthoud dat.





En nu even diep ademhalen,

Dit is de hele koershistorie van Adyen, dat vijf jaar geleden voor €250 naar de beurs ging. Die koers heeft nooit op het bord gestaan. Ja, er is nog altijd een fraaie outperformance, maar het is zelden vertoond op het Damrak dat een zeer winstgevend kwaliteitsbedrijf zo werd afgestraft... op eigenwijsheid?

De markt wil even geen groei op haar kosten, maar boter bij de vis. Dat signaal van de beurs heeft Adyen eerder gehad en het bedrijf is daar toen ook op afgestraft. Adyen, dat toch al niet van harte naar de beurs ging, richt zich puur op haar lange termijnstrategie: punt uit. Prima, maar dan zijn wij weg, zegt de markt echter.

Zelfs Tesla komt er even niet mee weg, dat groei voor winst en marges gaat. OK, bodemvissen nu? Leest u onze analist Martin Crum. Het zal nog wel wat onrustig blijven op en rond Adyen op het bord de komende handelsdagen, want de markt moet een new normal voor dit tot gisteren duurste AEX-aandeel vinden.



Dat is het nu niet meer, dat is Besi met 34,2. Adyen doet namelijk nu 33,4 keer de verwachte winst, maar de analisten knabbelen waarschijnlijk nog wel aan die verwachtingen.



Hier de grootste boosdoener, de stijgende rentes. De Amerikaanse tienjaarsrente (oranje) staat op een zoveel jaars top en de Duitse (en daarmee ook onze) is daar niet ver van af.



Meer ellende. Chinese vastgoedreus (nou ja, eens dan) vraagt in de VS faillissement aan. Zeg het maar hoe het in China zit.. In Hong Kong doet het fonds al lang niet meer mee.



Tot slot, sterkte aan geliefden, familie en bekenden, de beurs betreurt een bekende. Marco was nog maar 55...

Goede herinneringen aan de veel te jong overleden Marco Groot, voormalig hoofd aandelen van Rabobank, duurloper en oud-columnist FD https://t.co/eofcq1njsA pic.twitter.com/omzF3CFA75 — Martine Wolzak (@wolzak) August 17, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,8%

S&P 500 -0,8%

Nasdaq Composite -1,2%

Nasdaq 100 -1,1%

Russell 2000 -1,2%

SOX -1,0%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,3%

WATCH: US stocks closed lower after choppy trading as losses in healthcare stocks weighed heavily on the market https://t.co/7Kogk2jVfR pic.twitter.com/9RP5yzjVAE — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2023



Reuters nog even:

'Apocalypse' selling of Adyen shares spooks investors https://t.co/qrueNyJ0n3 pic.twitter.com/40Hr2RDk7T — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2023



Tesla dient haar eigen belang en niet dat van de cryptogoegemeente:

Crypto extended declines, after a report of Elon Musk’s SpaceX selling Bitcoin holdings added to building concerns https://t.co/6lt8DEhJ96 — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2023



Vinger opsteken wie haarfijn kan uitleggen hoe het allemaal zit in China:

Embattled developer China Evergrande has filed for protection from creditors in a US bankruptcy court as part of its debt restructuring process, as anxiety grows over China's worsening property crisis and a weakening economy. More here: https://t.co/26EAk6TcxU — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2023



Samsung is een bedrijf en geen beleggingsfonds:

Breakingviews - Samsung's ASML sale highlights vexing cash bind https://t.co/E9PxGe2rYi — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2023



Het zal even niet voor de Adyen aandeelhouders zijn?

Take a tour of this Hong Kong mansion listed for $281 million.



The ostentatious 18,000-square-foot home with 11 bedrooms represents a bygone era when rich Chinese buyers flocked to the city for trophy properties https://t.co/eRp5ZIO6a8 pic.twitter.com/dK0XOUtxDO — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2023



Veel plezier en succes vandaag.