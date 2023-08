Wacht de aandelenmarkt 'a perfect storm'? 

Augustus is statistisch gezien een van de slechtere beursmaanden. Daar vormt dit jaar tot op heden geen uitzondering op: de AEX eindigde 31 juli op een stand van 792 punten en is nadien aardig weggegleden.

De bedrijfscijfers - uitzonderingen als Adyen daargelaten - zijn over het algemeen best ok en ook de inflatie is weliswaar hardnekkig hoog, maar zwakt wel degelijk af. Het lijkt erop dat vooral de verder oplopende rente beleggers zwaar op de maag valt.

De tienjaarsrente in de VS is tegen de verwachting in verder opgelopen tot circa 4,3%. Een Amerikaanse zakenbank slaat hierover mogelijk de spijker op zijn kop door te stellen dat de obligatiemarkt nu vooral bezig is het "hogere rente voor langer scenario" in te prijzen.

De langjarige trend van dalende rentes lijkt gekeerd

Het heeft er alle schijn van dat consumenten en beleggers weer moeten leren leven met 'normale rentes.'

#5Things

- Higher yields

- China gloom

- Crypto slides

- Stocks drop

- Coming up... https://t.co/ZkdVMsiOt4 pic.twitter.com/HxdwNNzTQE — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2023

Damrak

De week eindigt zoals deze ook is gestart: in mineur. Het is deze vrijdag echt als het zoeken naar een speld in een hooiberg om binnen de AEX stijgers te vinden. Enkele fondsen noteren marginale plusjes achter de komma en zijn daarmee feitelijk amper het vermelden waard, maar de chippers wisten de berendans wel te ontspringen vandaag, evenals Ahold en KPN.

De dalers hadden ook deze laatste dag van de week echter sterk de overhand, waaronder enkele usual suspects, maar ook wat defensief geachte fondsen die het lieten afweten. We noemen een Adyen (opnieuw), maar ook de banken lagen zwak, evenals defensiever geachte fondsen als Heineken en Unilever.

Binnen de AMX hetzelfde beeld met vooral veel dalers, waaronder bovengemiddelde koersdalingen voor onder meer Aperam, Basic Fit, Corbion en Van Lanschot.

Schuilen binnen de AScX behoorde vandaag, Fastned uitgezonderd, ook niet tot de mogelijkheden. Aandelen als Accsys, Avantium en Sif Holding zagen hun market cap aardig slinken.

De AEX rondde deze beursweek in stijl af al trok de index aan het eind van de handelsdag wel wat bij, maar verloor toch 0,35% om te sluiten op 735,04 punten. Daarmee leverde de index op weekbasis een stevige 4% in.

Kijkt u tot slot zeker ook nog even bij de collega's van IEX Profs waar stevige uitspraken worden gedaan over crypto's.

Top drie stijgers/dalers

Adyen

Fintech Adyen is keihard van zijn voetstuk gedonderd het aandeel verloor in twee dagen tijd zo ongeveer de helft van zijn market cap. Dat is uiteraard niet zomaar, de Amsterdammers worstelen met hun eigen doelstelling van een CAGR tussen de 25 - 33%. Is de koersval terecht, of is het aandeel inmiddels in de beruchte overdrijvingsfase terecht gekomen:

Earnings call gooit olie op het vuur IEX Premium https://t.co/s2Uf5bWE6x via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 18, 2023

Applied Materials

Waar bovenvermelde Adyen flink teleurstelde, wist Applied Materials de handen van beleggers wel op elkaar te krijgen. De cijfers waren beter dan verwacht én het Amerikaanse concern gaf een sterk meevallende outlook voor het komende kwartaal af:

Applied Materials komt met veel betere outlook dan verwacht IEX Premium https://t.co/bDtIJor1I0 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 18, 2023

Zoom Video

Ooit een hype-aandeel tijdens de coronaperiode, maar hoe vergaat het dit Amerikaanse concern nu de maatschappij al weer enige tijd volledig open is? Een update van de IEX Beleggersdesk:

Groeit Zoom nog IEX Premium https://t.co/cbFge3PMjv via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 18, 2023

IEX Beleggerspodcast

Uiteraard komt in de IEX Beleggerspodcast Adyen uitgebreid aan bod, evenals de Chinese vastgoedcrisis, de Rabobankcertificaten en het technische plaatje van Shell:

Dit is een gevaarlijke markt IEXnl https://t.co/62JBRfZ0f8 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 18, 2023

Wall Street

Beleggers in de VS toonden zich ook humeurig, de grote Amerikaanse indices startten eensgezind in het rood. Redenen? De stijgende rente en het kwakkelende China speelden een rol bij deze mineurstemming. Een 'brutal week' volgens de headlines met een licht gevoel voor overdrijving.

Deere (- 3,7%) deed alles goed maar werd niet beloond en Walmart (+ 0,9%) kreeg op sterke cijfers gisteren vandaag alsnog een mager plusje toebedeeld van beleggers.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,1% in de plus, de S&P 500 verloor juist 0,1% terwijl de Nasdaq een half procent moest inleveren.

Rentes

De rentes toonden zich opvallend eensgezind vandaag en liepen aardig terug. Uitzondering: het VK. Die arme Britten betalen inmiddels de hoofdprijs op de kapitaalmarkt.

Tienjaarsrente Nederland 2,95% (min 9 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,61% (min 9 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,16% (min 9 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,31% (min 10 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,23% (min 8 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,73% (min 2 basispunten)

Brede markt

Ook de bredere markt toonde een triest uitzicht, met vooral veel rood, al trokken de meeste Europese beurzen tegen het slot van de handel wel wat bij.

Uitzondering vormde de VIX die eindelijk weer eens richting een waarde van 20 beweegt. Oftewel, er sluipt nu toch iets van nervositeit in de markt na maanden van relatieve rust, maar van standje paniek is in de verste verte nog geen sprake.

Goud is ondertussen weer tot onder de $1.900 gezakt terwijl bitcoin een tikje kreeg deze week op het nieuws dat SpaceX al zijn btc's had verkocht. Tot slot olie: een vat Brent kost inmiddels alweer ruim $84 per vat.

Het Damrak

Adyen (- 3,0%) wist vandaag niet te herstellen van de mokerslag die gisteren werd uitgedeeld en behoorde opnieuw tot de sterkste dalers binnen de AEX. De negatieve koersreactie op de misser werd door de topman niet voorzien, zo gaf hij te kennen aan Bloomberg .

(- 3,0%) wist vandaag niet te herstellen van de mokerslag die gisteren werd uitgedeeld en behoorde opnieuw tot de sterkste dalers binnen de AEX. De negatieve koersreactie op de misser werd door de topman niet voorzien, zo gaf hij te kennen aan . ASML (+ 1,0%) was vandaag een outperformer, maar geldt sinds de start van augustus wel als underperformer met een verlies mtd van zo'n 9% en ook Besi boekte een leuke dagwinst (+ 1,9%)

(+ 1,0%) was vandaag een outperformer, maar geldt sinds de start van augustus wel als underperformer met een verlies mtd van zo'n 9% en ook boekte een leuke dagwinst (+ 1,9%) Unilever (- 1,0%) lijkt zijn mojo ondanks gewoon sterke halfjaarcijfers kwijt

(- 1,0%) lijkt zijn mojo ondanks gewoon sterke halfjaarcijfers kwijt Aperam (- 4,0%) is sterk-cyclisch en heeft het koersmatig de gehele week al behoorlijk lastig, evenals overigens ArcelorMittal (%)

(- 4,0%) is sterk-cyclisch en heeft het koersmatig de gehele week al behoorlijk lastig, evenals overigens (%) Galapagos (+ 0,3%) blijkt vandaag zowaar een relatief veilige haven voor beleggers te zijn

(+ 0,3%) blijkt vandaag zowaar een relatief veilige haven voor beleggers te zijn Van Lanschot (- 2,4%) komt volgende week nog met zijn halfjaarcijfers en we zijn benieuwd of hogere rente-inkomsten voldoende tegenwicht kunnen bieden tegen (verwachte) lagere inkomsten uit commissies

(- 2,4%) komt volgende week nog met zijn halfjaarcijfers en we zijn benieuwd of hogere rente-inkomsten voldoende tegenwicht kunnen bieden tegen (verwachte) lagere inkomsten uit commissies Accsys (- 10,9%) is wel vaker volatiel, maar voor deze stevige koersdaling kon zo gauw geen oorzaak worden gevonden. De IEX Beleggersdesk houdt wel nadrukkelijk rekening met een volgende emissie .

(- 10,9%) is wel vaker volatiel, maar voor deze stevige koersdaling kon zo gauw geen oorzaak worden gevonden. De IEX Beleggersdesk houdt wel nadrukkelijk rekening met . Avantium (- 0,5%) kon eerder deze week niet overtuigen met zijn halfjaarcijfers en ligt er sindsdien zwak bij

Agenda 21 augustus

07:00 B&S Group - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Producentenprijzen - Juli (Dld)

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Adyen is niet van plan eigen aandelen in te kopen

The co—head of Dutch payment processing company Ayden rules out a share buyback one day after the company’s earnings triggered a stock meltdown that erased more than $20 billion of its market value https://t.co/tn7ClPOe23 — Bloomberg Technology (@technology) August 18, 2023

Duitsland opnieuw de zieke man van Europa?

Good Morning from #Germany, which after 24 years has again been awarded the title of "The Sick Man of Europe" by "The Economist". At least this time there is still a question mark behind the thesis. pic.twitter.com/YVZO22DKwp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 18, 2023

Heftig bitcoin dagje...

Bitcoin just saw one of its largest daily liquidations by volume in history.



Starting at 4:30 PM yesterday, #Bitcoin fell 7.5% in 20 MINUTES, erasing $42 billion in market cap.



This mass-liquidation event involved more outflows in 1 day than during the FTX collapse in November… pic.twitter.com/KmVNkXoOLw — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 18, 2023

Wacht de aandelenmarkt 'a perfect storm'?