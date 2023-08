Wall Street dipt binnen uptrend

Goedemorgen allen,



De belangrijkste zaken imo zo even na een snelle blik



-10Y yield met bijna 10 basispunten gezakt tov top gisteren



- Evergrande failliet in US, dat wordt een double down van XI om een whatever it takes te doen voor Chinese economie, hij vroeg al om geduld en zou zo maar dit weekend al met een pakket kunnen komen



- Herstelt Adyen?



- US Futs willen terug omhoog



Succes allemaal vandaag en Adyen aandeelhouders sterkte!