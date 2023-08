Slotcall: aan de AEX leest u het niet af, maar toestanden op Damrak

AEX -0,3% vandaag en alles over Prosus-Tencent, ASML-Samsung, AEX en recessies, Avantium, SBMO en wat er nog meer toe doet.

Tencent bericht haar kwartaalcijfers altijd na sluiting van de beurs in Hongkong, Shenzhen en Shanghai.

Het fonds kent geen Amerikaanse American Depositary Receipt (ADR)-notering, zoals alle andere Chinese technologie-juggernauts als Alibaba, Baidu, JD.com et cetera. Die kwartaalcijfers vallen midden in de Europese handel en in Amsterdam staat de (afbouwende) grootstaandeelhouder (25,4%) genoteerd.

Kortom, daar lezen we af wat de markt van die cijfers vindt. Prosus dus en zie de daggrafiek, de cijfers zijn niet wat er van werd gehoopt. Merk ook even die false move omhoog op direct na publicatie. Blijkbaar is het ook maar net hoe de pet van de beurs staat?



Het Nederlandse wedstrijdverslag leest u hier en dit is Reuters over Tencent. Dat meldt alleen niks over de oplopende marges, zoals ABMfn wel doet. Misschien zit daar die verkeerde beweging wel in. Het is altijd maar net wat de markt het zwaarst vindt wegen en dat kan zonder opgaaf van reden zomaar veranderen.



Onze analist Niels Koers heeft zijn eerste oordeel klaar over en Tencent en Prosus. Citaat:

Wat aan het cijferrapport opvalt, is dat de omzetgroei lager uitvalt dan de consensus, maar dat de winstgevendheid juist sneller groeit dan verwacht. Een mixed bag dus.

De groei van het Online Gaming-segment viel tegen, maar daar staat tegenover dat de marges van de techgigant in de lift zitten. Hoewel het economische en politieke klimaat in China uiterst onzeker zijn, blijven de vooruitzichten voor de lange termijn rooskleurig.



Gelet op het ongelimiteerde aandeleninkoopprogramma en de hoge discount van 40% die er op het bord staat, is Prosus een zeer geschikt middel om positie te nemen in deze Chinese techreus.



Het beleggingsrisico is bovengemiddeld, maar hier staat naar onze mening op lange termijn een aantrekkelijk rendement tegenover.

ASML

Het is de week van de grootaandeelhouders op het Damrak, want na Philips-Exor en Tencent-Prosus is er vandaag ook nog ASML-Samsung. Dat verkocht in het afgelopen kwartaal 3,55 miljoen aandelen (waarschijnlijk over-the-counter in één keer aan één of meerde partijen) en zou er nog 2,75 miljoen hebben.

Waarom staan die dan niet in dit lijstje grootaandeelhouders...? Bloomberg idem dito. Speciale aandelen misschien, want Intel, TSMC en Samsung hadden lang grote posities in het voor hen zo cruciale ASML, die ze intussen hebben afgebouwd. Rondgevraagd, maar wij blijven u even het antwoord schuldig.



Niettemin lijkt het geen reden voor zorg, want voor Samsung is beleggen geen corebusiness en er is geen reden meer over ASML te moederen. Dat staat intussen aardig op eigen benen. Bloomberg bevestigt het bericht en weet ook wat Samsung met die centjes doet: waarschijnlijk onder meer uitgeven bij ASML :-)

Samsung Electronics Co. cut its stake in ASML Holding NV by more than half in the second quarter, as the world’s largest memory maker beefs up its chipmaking business.



The South Korean company sold around 3.55 million shares from April to June, according to its first-half report filed earlier this week. That lowered Samsung’s holding in the Dutch chip gear maker to 0.7%, or 2.75 million shares, from 1.6% at the end of the first quarter.



Spokespeople for Samsung and ASML declined to comment further.



The sale raised about $2.2 billion, according to Korea Economic Daily. Samsung is expected to use the proceeds for investment in chip production lines, the paper reported, citing industry sources.

Nu we toch kijken. APG is grootste Nederlandse ASML-aandeelhouder met 0,2% en wie wil er niet van porto ruilen met Capital Research Global Investors?! Indrukwekkend... Wel een veel hoger dan gemiddeld marktrisico op het eerste gezicht, maar we lezen eventuele hedges et cetera hier niet aan af.



Recessie! En de AEX dan?

Het mindere nieuws vandaag is dit. Twee kwartalen krimp op rij = recessie volgens de boekjes. Bij deze, hoewel de tweede en definitieve schatting het cijfer is dat diezelfde boekjes in gaat.



Recessie of niet, als het haar van de AEX maar goed zit, weten we op de beurs. Zo voorzichtig als de index daalt, even zo voorzichtig draaien de winstverwachtingen van de AEX. Het is te vroeg om van dé draai te spreken, ofwel dat we de bodem in de winstverwachtingen en daarmee ook in de AEX zelf hebben gezien.



Anno 1896, de Dow Jones Industrial Average is de aandelenindex met het langste, echte track record. Goh, wat was beleggen vroeger, voor WOII, toch gemakkelijk! Tijdens de recessie er in en eventueel bij de daaropvolgende verdubbeling van de markt er weer uit. Jaja, wat het maar zo eenvoudig.

De godfather aller beurshandelaren Jesse Livermore presteerde het in om in die tijd vier keer alles te winnen én weer te verliezen. Om maar te zwijgen wat beleggen toen kostte. Indextrackers voor een handvol basispunten die u iedere seconde bij wijze van zelfs bestens kan verhandelen, waren er nog niet.



De AEX en recessies kennen (gelukkig maar!) amper een track record, maar tijdens een recessie instappen was zeker geen garantie op onmiddellijk succes. De MSCI Netherlands heeft een langer track record, maar maakt het verhaal er niet gemakkelijker op. Maart 2020 was wel een gouden momentje...

U ziet alleen aan de plaatjes dat recessies langer kunnen duren dan twee kwartalen. Waar u alles en iedereen hoort over al dan geen recessie en wanneer, hebt u nog niemand gehoord dat het misschien ook eens eentje van een jaar kan zijn, of nog langer. Als dan niet mild of heftig. En Mr. Market luistert mee.



Aan de andere kant, de EU vermijdt vandaag vooralsnog een officiële recessie. Ondanks dat de Duitsers voor de zoveelste keer in de geschiedenis weer eens aan de verkeerde kant van het touw aan het trekken zijn. Bij de VS is het ook nog maar de vraag en dat geldt ook voor de wereldeconomie.



En als u het echt niet meer weet en het niet meer ziet zitten... Goud wil het nog wel eens goed doen tijdens een recessie, of is het toch meer een (anti-)dollar- en rente-asset?

Avantium

Avantium is één van de speculatievere indexfondsen op het Damrak. Als het zijn belofte waarmaakt, is de sky the limit. Zo niet, dan is het in het gunstigste geval dood geld. Voor analist Martin Crum verandert de beleggingspropositie vandaag niet met die cijfers: grote kans, hoog risico. Citaat:

De halfjaarcijfers van Avantium waren wat slechter dan verwacht, maar dat is van ondergeschikt belang. Zaak is dat de proeffabriek in Delfzijl doet wat het moet doen, waardoor het concern op termijn in staat is uiterst lucratieve licenties af te sluiten met de industrie.



Het concern heeft meer kansrijke projecten in huis, zoals het Ray Technology-project waarvoor onlangs een subsidie van €53 miljoen in de wacht werd gesleept (zie hier meer). Maar voorlopig ligt de focus vooral op de opstart van de productie van PEF in Delfzijl.



Beleggers die toch per se vooruit willen lopen op een goede afloop, wordt aangeraden het belang in dat geval beperkt te houden. Garantie tot succes is er immers niet en Avantium zal eerst zijn financiële positie flink moeten versterken.

SBM Offshore

Het actuele dividendrendement van SBMO Offshore is 7,6% - en groeiende. Ja, ook hier - hallo, daar zijn we weer - staat weer risico tegenover. Er loopt een corruptieonderzoek in Monaco. Klinkt chiquer dan omkoping in Brazilië, maar ook dit kan een flinke boete opleveren en zorgt misschien voor discount en hoge yield.

Onze Martin wikt en weegt.

Brede markt

Sinds de voorlopige top op 28 juli wil het even niet meer met onze diva genaamd AEX, maar nog altijd is de schade maar een handvol procent en leeft de opgaande trend nog. Wel levert ook vandaag weer een een bescheiden daling op, maar onderliggend is er her en der wel schade. Zo meer.



Marktbreed springt er niet één koers uit, daar hoeft u het nu onder het eten niet over te hebben. De dollar ligt zelfs vlak. De volatiliteit loopt hier in Europa wel wat op (VDAX New), maar daalt 3,4% naar 15,9 in New York (CBOE VIX Index).



Oh ja, nog even die twee knotsgekke beursgangen op de Big Board deze week. Ja hoor? Dat is één:



En u voelt hem al hangen, hier zwaait een golfbal af de krokodillenvijver in. Fonds ging gisteren voor $4 een SPAC in en heeft nu al een heel leven achter de rug.



De rentes dalen iets vandaag, maar alle trends zijn duidelijk: omhoog.



Beursplein 5

Eerst de bankadviezen vandaag met verlagingen voor Aegon, DSM-Firmenich en TKH. Klik op het plaatje voor details.



Verder nog iets? Zeurderige koersen, helaas. Er is geen grote gemene marktdeler, of het moet zijn dat diverse defensials teleurstellen. Opvallend is dat de fondsen met een zwaard van Damocles boven hun hoofd de stijgers aanvoeren, de voormalige gloeilampenfabriek in Eindhoven en De Staatsmijnen in Limburg.