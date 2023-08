Europa hapert wat

De rally's op de meeste Europese beurzen haperen wat. Maar er zijn geen grote dalingen te zien. Er is wel sprake van enige consolidatie, maar zonder veel technische schade.

Vrijwel overal in Europa consolideren de aandelenbeurzen binnen hun stijgende trendkanalen. Ook zijn nergens de 200-dagenlijnen neerwaarts gedraaid. Ik realiseer me dat ik mezelf herhaal als ik stel dat de markten nog over voldoende kracht beschikken om opwaarts door te stoten.

Wall of worry?

Op economisch vlak zijn er voldoende problemen. Was er eerder nervositeit over het rentebeleid van centrale banken, nu komen de zorgen uit het Oosten.

Vooral in China zijn er tegenvallende economische data. Er zijn problemen in de Chinese vastgoedsector en mogelijke wanbetalingen bij een enkele Chinese vermogensbeheerders. Ook de Chinese industriële productie over juli valt tegen.

Vandaag leg ik een paar Europese beurzen onder mijn loep. Wat mij opvalt is dat de meeste technische plaatjes nog positief zijn, een enkele uitzondering (beurs van Brussel) daargelaten. Technisch ligt de Italiaanse beurs er in Europa het sterkst bij.

Nederlandse beurs gaat de strijd aan

De AEX-index stagneert al een paar maanden De index moet blijkbaar nieuwe krachten opdoen. Binnen de stijgende trend wordt een consolidatie zichtbaar. Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

De hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag. Voor een hervatting van de oude uptrend moet de Nederlandse beurs boven de laatste top breken. Onder de steun van 747,66 punten (de bodem van 7 juli) verzwakt het beeld. We moeten wachten op nadere technische signalen.

Weerstand ligt op 829,66 punten (gevormd op 19 november 2021).

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



Eurostoxx 50-index loopt vast op top uit 2021

De Euro Stoxx 50 index heeft de horde rond de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021) nog niet definitief weten te slechten. Het volgende koersdoel ligt rond 5.522,42 punten (gevormd op 10 maart 2000).

Nadat de Euro Stoxx 50 index weer onder de laatste koerstoppen is gezakt, is het technische plaatje licht verzwakt. Echter zolang de stijgende trend intact is, kunnen we positief blijven. We zien steun op 4.197,97 punten (de bodem van 7 juli).

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Euro Stoxx 50 index signaleert een positieve technische ondertoon.



DAX-index is vastgelopen op top van eind 2021

De DAX index is tegen gehouden door de weerstand van 16.290,19 punten (de top van 19 november 2021).

De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien. De DAX-index heeft steun rond 15.456,16 punten (de bodem van 7 juli).

De 200-dagenlijn van de Duitse beurs (rode glooiende lijn) laat een opwaarts verloop zien, terwijl de DAX er boven weet te blijven. Dit geeft positieve technische dynamiek weer.







CAC40-index wist uitbraak niet vast te houden

In de recente daling wist de Franse beurs de uitbraak boven de voormalige weerstand van 7.384,86 punten (koerstoppen van begin 2022) niet vast te houden. Recent zakte de CAC40 weer terug onder die oude toppen.

Technisch verliest de Franse beurs hierdoor iets aan kracht, maar zolang de uptrend intact is, blijven we opwaarts kijken. Het technische plaatje is dus niet dramatisch verzwakt.

De CAC 40-index neemt thans binnen de uptrend een rustpauze. Een meer horizontaal koersverloop is zichtbaar en dat geeft aan dat kopers en verkopers elkaar even in balans weten te houden.

Een doorbraak en slotstand onder de steun van 7.083,60 punten (de bodem van 2 juni) zou een technische verzwakking opleveren. Om de stijgende trend te kunnen voortzetten, moet de korte termijn neutrale fase aan de bovenkant worden verlaten.

Weerstand hanteren we rond 7.581,26 punten (gevormd op 28 april).

We verwachten een volgend stevig vangnet rond 6.796,21 punten (de bodem van 20 maart). De stijgende 200-dagenlijn valideert de positieve technische conditie.

Londense beurs laat kopje hangen

De beurs van Londen is er niet in geslaagd boven de koerstoppen van de afgelopen jaren in de zone 7.600-7.700 punten te blijven.

De FTSE 100-index geeft op de grafiek een zijwaartse beweging weer. De steun ligt op 7.206,82 punten (de bodem van 24 maart) en de weerstand op 7.936,11 punten (de top van 21 april).

Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven met de Engelse beurs. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.

De 200-dagenlijn van de Engelse beurs laat een vlakke trend zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.





Spaanse beurs maakt pas op de plaats

De IBEX-index maakt al sinds eind vorig jaar een pas op de plaats, maar ligt er technisch bezien niet onaardig bij. Zolang de Spaanse beurs hogere koersbodems blijft vormen, zijn er blijkbaar kopers actief. Dit geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt gekocht.

De IBEX-index beweegt binnen een zwak stijgende trend. Het feit dat de oude koerstoppen en de nieuwe koersbodems elkaar enigszins overlappen, signaleert dat er beperkte vraag is. Wij blijven gematigd positief.

De matige trend van de Spaanse beurs biedt ruimte richting de weerstand van 10.643,40 punten (gevormd op 23 januari 2018). Steun ligt rond 9.169,80 punten (de bodem van 7 juli).

De 200-dagenlijn van de Spaanse beurs laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

Italiaanse beurs vormt hogere pullback bodem

De Italiaanse beurs ligt er in Europa het sterkst bij. Ten eerste heeft FTSE MIB index de weerstand van 28.212,68 punten (gevormd op 7 januari 2022) overwonnen.

Vervolgens FTSE MIB index valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top rond 28.212,68 punten weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

In de recente correctie vormt de Italiaanse beurs een potentiële hogere pullback bodem. Er ligt steun op 26.000,47 punten (de bodem van 2 juni). Het koersdoel ligt rond 34.711,00 punten (gevormd op 5 mei 2008).

De stijgende 200-dagenlijn, die de dips van de Italiaanse beurs goed weet op te vangen, suggereert een positieve technische conditie.

Beurs van Portugal strandde rond oude toppen

De PSI-index heeft veel last van bovenliggende verkoopdruk. We wachten tot de weerstand van 6.290,49 punten (gevormd op 19 augustus 2022) wordt gebroken. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen we hogere koersen tegemoet zien.

De PSI index beweegt thans in horizontale richting. De PSI index laat rond 5.726,81 een potentiële hogere koersbodem zien. Dat duidt op een aantrekkende vraag. We wachten op een eventuele doorbraak boven de weerstanden. De steun van 5.726,81 punten wordt gevormd door de bodem van 2 juni.

De 200-dagenlijn van de beurs van Portugal vlakt wat af. Dit geeft een verzwakking van de technische conditie weer.





Bel20-index blijft in de achterhoede

De Belgische beurs houdt zich op in de Europese achterhoede. De Bel20-index geeft al een tijd lang een vlak koersverloop weer. En als enige beursindex in Europa met lagere koerspieken. Oppassen dus, er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.

De steun bevindt zich op 3.464,06 punten (de bodem van 30 juni) en de weerstand op 3.823,25 punten (gevormd op 28 juli).

De Bel 20 heeft het moeilijk nu er lagere toppen worden gevormd. De verkoopdruk in de Belgische beurs neemt toe. We adviseren de steun goed in de gaten te houden, want bij een slotstand hieronder wordt de neutrale trend neerwaarts verlaten en dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie.

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) begint neerwaarts te draaien. Dit geeft heel voorzichtig een technische verzwakking aan.

Zwitserse beurs hapert

De SMI-index slaagt er niet goed in de uitbraken boven de voorgaande koerspieken vast te houden. De SMI-index beweegt al sinds eind vorig jaar in een gematigde opwaartse trend, waarbij de toppen en bodem in elkaar overlopen.

Thans vormt de SMI een lagere top rond 11.399,49 punten (gevormd op 28 juli), die verkoopdruk aangeeft.

Het technische plaatje verpietert hiermee enigszins. Bij een daling onder de steun van 10.851,84 punten (de bodem van 7 juli) zou een verdere verzwakking optreden.

De 200-dagenlijn laat een vlak verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.