Het is weer rood voorbeurs, drukke agenda én idiote IPO's

De AEX indicatie is -0,5% na een slecht Wall Street.

Economische zorgen alom heet het - lees vooral China - en vandaag is er nieuws aan dat front, want ons BBP Q2 komt uit. We doen het verder met cijfers Avantium, Tencent en Cisco, vanavond zijn er Fed-notulen van het laatste rentebesluit en in deze morning call treft u twee krankzinnige beursgangen aan.

Europese futures openen -0,3% à 0,6%

De Amerikaanse staan op en rond nul

In Azië is het echt slecht, zowat alles en iedereen staat tot 1,5% lager:

Alibaba -1,4%

Tencent -1,2% (nabeurs Hong Kong cijfers, aan Prosus ziet u of ze goed/slecht zijn)

TSMC 0,0%

Samsung -0,9%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +11,1% op 16,5 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +1,6% op 121,8

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0916

Goud ligt vlak, olie daalt 0,4% en crypto zakt 0,3%. Bitcoin staat nu op $29.095,04

De rentes zijn de grote winnaar deze maand, maar moet nu even terug. Ja, onze tienjaars begint weer met een drie.



Avantium is de enige met cijfers op het Damrak: meer omzet, maar minder winst, kasstroom en cash. Het bedrijf haalt wel nog een subsidie van €760.000 binnen.



Er ga er nu even goed voor zitten. Want Mr. Market is zijn streken nog niet verleerd. Er zijn twee beursverhalen. Iets voor u? De Vietnamese autofabrikant VinFast is sinds deze week aan de Nasdaq genoteerd via een SPAC. De ticker is VFS.



Reuters BreakingViews is wat sceptisch over de waardering die het fonds krijgt toebedeeld, het is bijvoorbeeld meer waard dan General Motors, om maar een naam te noemen. En duurder dan Tesla om nog een naam te noemen. Succes met gokken, want dat is het, welke EV-fabrikanten het gaan maken en welke niet.

En dan moeten ze ook nog een beetje marges maken. Sterkte van deze kant. Ennuh... de kolder is nooit ver weg in de markt.



CNBC heeft een interview met oprichter en CEO:

Le Thi Thu Thuy, CEO of Vietnam's VinFast, says go-ahead to list on Nasdaq is a 'big milestone' pic.twitter.com/TVj4ClfCw2 — CNBC International (@CNBCi) August 15, 2023



U kan beter in gold dan n EV's beleggen? Haha, Als u denkt dat het echt niet gekker kan, gisteren ging ene Sacks Parente Golf dan weer naar de beurs.



Bloomberg, wat doet dit bedrijf? Ja, iets met gálf, om het maar zo bekakt mogelijk op te schrijven. Want dat mag wel met zulke prijzen. Als dan niet op het bord.

Sacks Parente Golf Inc. shares skyrocketed 624% in its first day of trading, notching the best initial public offering debut on a US exchange this year.

The company, which makes golf equipment including $400 putters, closed just shy of $29 Tuesday after pricing its initial public offering of 3.2 million shares at $4.

The price of those clubs is only slightly less than the Scotty Cameron putter, a rival brand famously used by Tiger Woods throughout his career.

Sacks Parente Golf shares soared 624% in its first day of trading, notching the best initial public offering debut on a US exchange this year https://t.co/JYWf1Oip64 — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2023



Dit soort excessen, terwijl het niet de vrolijkste economische tijden zijn en de statistisch nare beursmaanden september en oktober komen er aan. Om 09:30 uur meldt het CBS de eerste schatting van ons BBP Q2 en recessie, of geen recessie: dat is de vraag. Er is geen consensus, zoals u ziet.





De AFM meldt deze shorts:



Houd Alfen even in de gaten na de omzetwaarschuwing van gisteren en voor de cijfers van volgende week aan:



Bij Just Eat Takeaway heerst een soort van status quo:



De agenda:

07:00 Avantium - Halfjaarcijfers

09:00 ABN AMRO - €0.62 ex-dividend



00:00 Tencent - Cijfers tweede kwartaal (Chi)

13:00 Target - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Cisco - Cijfers vierde kwartaal (VS)



08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Juli (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - Juni (NL)

09:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (NL)

09:30 Internationale handel - Juni (NL)

11:00 Industriële productie - Juni (eur)

11:00 Handelsbalans - Juni (eur)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Juli (VS)

15:15 Industriële productie - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -1,0%

S&P 500 -1,2%

Nasdaq Composite -1,1%

Nasdaq 100 -1,1%

Russell 2000 -1,3%

SOX -1,7%

Nasdaq China Golden Dragon Index -1,0%

US stocks closed lower after stronger-than-expected retail sales data stoked worries that the Federal Reserve could keep interest rates higher for longer. More here: https://t.co/beGUnoKDU4 pic.twitter.com/rvZhluCsK1 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2023



OK:

Bond investors who had positioned portfolios defensively in anticipation of a US recession are adjusting their strategies for a surprisingly resilient economy that will likely keep interest rates higher, longer than they had expected. More here: https://t.co/KWoRxQVwEN — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2023



De vraag die iedereen heeft:

From retail sales to industrial output, China July’s numbers fell short of expectations and some fear the country’s economy could be reaching a crunch point. Is China facing a deeper and longer-lasting slowdown in growth? More here: https://t.co/ynByfm48u1 pic.twitter.com/OJ3nE6JsEv — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2023



Het plasje van Bloomberg nog even:

Vietnamese electric-car maker VinFast surged in its debut as a public company, vaulting its market capitalization beyond that of General Motors and Ford https://t.co/plQn5HB7bv — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2023



De spoeling is dun in farmaland en er zijn veel gegadigden:

Biogen narrowly beat out Sanofi SA to clinch its $7.3 billion acquisition of Reata Pharmaceuticals, according to people familiar with the matter. https://t.co/XOk3eZGWsO — Bloomberg Markets (@markets) August 16, 2023



Jammer dan:

Intel will drop its $5.4 billion deal to acquire Israeli contract chipmaker Tower Semiconductor once their contract expires later on Tuesday without regulatory approval from China, according to people familiar with the matter. More here: https://t.co/QBMWqp8RDH — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2023



Noorse oliefonds:

The manager of Norway’s oil and gas riches gained just under 14% on equities in the six months through June, while fixed-income investments returned 2.3% https://t.co/SkneD12JUH — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2023



Always expect the unexpected!

El Salvador President Nayib Bukele scared off Wall Street by embracing Bitcoin. Two years later, the bond rally he’s overseeing is proving too lucrative to resist https://t.co/l6fjVeNP43 — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2023



Hij zit nu in een beruchte Brooklyn gevangenis:

Check out never-before-seen photos from the final months of FTX as Sam Bankman-Fried and his associates enjoyed parties in the Bahamas and trips on private jets https://t.co/mxX1RhakRc — Bloomberg Crypto (@crypto) August 15, 2023



Veel plezier en succes vandaag.