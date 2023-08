Verkoopdruk droogt op: zien we signalen van stabilisatie?

De recente daling van de AEX is begeleid door lage omzetten. Technisch geeft dit aan dat de verkoopdruk opdroogt. Zien we signalen van stabilisatie?

De AEX is in korte tijd ruim 30 indexpunten gezakt, wat op de grafiek een dalend trendje achterlaat. Tegelijkertijd heeft de moneyflow een stijgend trendje gevormd, wat aangeeft dat de beursomzetten, tijdens de AEX-correctie, laag waren.

Signalen van stabilisatie

Bovendien is de AEX nu ook de steunlijn genaderd, onder alle koersbodems sinds maart. De AEX-daling lijkt op korte termijn even te aarzelen. Na twee weken met koersdalingen zien we signalen van wat stabilisatie.

Uit deze combinatie leiden we af dat de verkoopdruk opdroogt. Nu moeten we afwachten of de steun van 763,11 punten weet stand te houden.

Onder de oppervlakte van de markt valt op dat de omzetten tijdens de dalingen afnemen en op herstel juist toenemen.

De laatste weken beweegt de moneyflowindicator weer geleidelijk omhoog, er vindt dus geen uitstroom van kapitaal plaats. De verkoopdruk droogt dus op. De stijgende moneyflow van de afgelopen twee weken duidt zelfs op de mogelijke instroom van vers kapitaal(zie ook de uitleg van de moneyflow-indicator onderaan deze column).

... maar paniekbarometer loopt op

Verder zien we dat de E-VIX index, de Europese paniekindicator, wat oploopt. De onrust op de Europese financiële markten neemt dus iets toe. Echter zolang deze oplevingen optreden binnen de zijwaartse fase is de schade te overzien.

Vandaag bekijk ik de AEX, de VIX index en de moneyflow-indicator.

Nederlandse beurs zoekt naar houvast

De recente correctie bracht de Nederlandse beurs terug onder de voorgaande toppen, wat een lichte verzwakking signaleert.

Maar als we uitzoomen en afstand van de markt nemen, valt op dat de AEX binnen de gematigd stijgende trend weet blijven. Deze is afgebakend met de dikke rode lijn.

We zien steun rond 763,11 punten (de bodem van 8 augustus). Weerstand ligt rond 829,66 punten (de top van 18 november 2021).

Europese VIX klautert op

De VIX Europa laat sinds medio juni oplevingen zien. De onrust op de Europese financiële markten loopt wat op.

Zolang deze oplevingen echter optreden binnen de zijwaartse fase, is de schade te overzien. Wij houden daarom de VIX-toppen van de afgelopen maanden rond 21,50 punten in de gaten. Zolang de VIX daaronder blijft is er nog geen sprake van serieuze onrust.

.

Verkoopdruk droogt op

De moneyflow-indicator toont in de afgelopen twee weken een opwaarts verloop. Dit signaleert dat de verkoopdruk op de Nederlandse aandelenbeurs opdroogt. De stijgende moneyflow duidt zelfs op de mogelijke instroom van vers kapitaal (zie ook de uitleg van de moneyflow-indicator onderaan deze column).

De moneyflow kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. De indicator is afgeleid van het volumeverloop: de moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.







Uitleg moneyflow (geldstroom)

De moneyflow wordt afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs zijwaarts met oplopende omzetten: de moneyflow stijgt. Er is instroom van vers kapitaal.

Beurs zijwaarts met afnemende omzetten: de moneyflow daalt. Er is een kapitaalvlucht.

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende moneyflow duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.