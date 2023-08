Druk! We doen het voorbeurs met Alfen, Nvidia, China en Buffett

De AEX indicatie is +0,3% op een drukke dag.

Cijfers van TKH en helaas een waarschuwing van Alfen bij ons, veel macrodata, veel slecht nieuws en zelfs een renteverlaging uit China, Japan verbaast vriend en vijand, Nvidia +7,1% op een bankenadvies, Tencent heeft cijfers, aan- en verkopen Warren Buffett en er is nog veel meer. Italië en India zijn dicht.

Europese futures open 0,1% à 0,7%

De Amerikaanse staan 0 à +0,1% na een mooi dagje gisteren, vooral chips

In Azië staat China weer rond een procent lager, Korea doet -0,7%, maar Japan en Taiwan stijgen een halfje

Alibaba -1,6%

Tencent -1,2% (nabeurs Shenzhen en Hongkong Q2-cijfers, let op Prosus)

TSMC +0,2%

Samsung -0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -0,1% op 14,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +6,9% op 119,9

De dollar daalt 0,1% naar 1,0919

Goud daalt 0,4%, olie stijgt 0,1% en crypto. Bitcoin staat nu op $29.328

De rentes hebben er weer zin in en onze tienjaars opent zelfs boven 3,00%



De top dit jaar is 3,08%:



Helaas, we starten precies halverwege Q3 op het Damark met een outlook- of omzetverlaging van Alfen. De laadpalenbusiness dus, daar lijken de gouden tijden even over.





Zeg maar wat dit geeft om 9:00 uur, het aandeel was net aan een lekker herstelritje bezig en misschien wel uit de neergaande trend aan het breken.



Omdat Twente zoveel mooier is dan China, Japan en VS bij elkaar eerst de H1-cijfers van de regionale trots: TKH. Helaas, de iets minder dan verwachte cijfers en dunne outlook houden niet over.

Wat een meevaller uit Japan is er vannacht, op jaarbasis is de groei zelfs 6,0% (3,1% verwacht).



De Japanse economie doet het dus weer, er is zowaar iets van inflatie, de BoJ gaat héél misschien wel i.e.t.s. doen en de Japanse beurs draait als een lier dit jaar. Die wordt ook snel duurder. Ze is nu tegen ruim veertien keer de verwachte winst vergelijkbaar met de AEX.



Helaas vallen de Chinese data van vannacht tegen. Alweer. Vooral die detailhandelsverkopen:



Vanmiddag mag u onder meer ook retail sales uit de VS verwachten.





Pik toch ook maar even deze voorlopende indicatoren mee, de eerste zachte en harde economische cijfers over deze maand. Uit Duitsland:



En uit de VS:

En dan nog even dit

De terugblik met chippers en vooral Nvidia, +7,1%!

Dow Jones +0,1%

S&P 500 +0,7%

Nasdaq Composite +1,1%

Nasdaq 100 +1,2%

Russell 2000 -0,2%

SOX +2,9%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,5%

WATCH: The S&P 500 and the Nasdaq closed higher as shares of chipmaker Nvidia surged following a bullish note from Morgan Stanley, leading gains in other megacap growth stocks https://t.co/EBau7czFmX pic.twitter.com/XSuFzSqviY — Reuters Business (@ReutersBiz) August 15, 2023



Dit is Nvidia, weer een kansje laten lopen...?



Had u AMC trouwens ook meegekregen?



Er is nog meer nieuws uit China:

China's central bank unexpectedly cut key policy rates for the second time in three months, in a fresh sign that the authorities are ramping up monetary easing efforts to boost a sputtering economic recovery. More here: https://t.co/6kLh3xbLBe — Reuters Business (@ReutersBiz) August 15, 2023



Reuters adviseert u China om te beleggen en niet langer Hong Kong, ofwel de Hang Seng. Dat is wel het verschil tussen een volwassen en een opkomende markt.

Breakingviews - A less friendly Hong Kong awaits global investors https://t.co/JWjX28RCvg — Reuters Business (@ReutersBiz) August 15, 2023



Oh:

US hedge funds stampede out of China in Q2 https://t.co/ulZ41kkbfs pic.twitter.com/kXoAQOoD82 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 14, 2023



Geen BAM en Heijmans, maar misschien heeft deze meneer nog ideeën voor u. Minder Chevron ook:

Warren Buffett's Berkshire Hathaway makes interesting bet on these homebuilders https://t.co/zhB1Mm0EJA — CNBC (@CNBC) August 14, 2023



Goldman Sachs is niet meer wat het ooit was. Personeel en partners vertrekken ook per strekkende meter:

A steady stream of stories about the bank losing its way under David Solomon has become a tsunamihttps://t.co/StkQKrkR0y pic.twitter.com/5MvrZOZAD2 — Financial Times (@FinancialTimes) August 14, 2023



n het wel:

An increasing number of economists — including the Federal Reserve’s own staff — are predicting the US will escape a recession, though it’ll be well into 2024 before anyone can be sure of it https://t.co/TYvEY2ZTSk — Bloomberg Markets (@markets) August 14, 2023

Veel plezier en succes vandaag.