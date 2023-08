Opmars van de AEX hapert

De opmars van de AEX-index stagneert wat. Echter binnen het patroon met hogere toppen en bodems is de technische schade te overzien.

Het kan verkeren. Na een jaarhigh rond 795,20 punten eind juli, is de Nederlandse beurs als een plumpudding ingezakt. Met de laatste stand rond 765,16 zijn er ruim 30 punten verdampt. Eerlijk gezegd heb ik de omvang van deze correctie niet zien aankomen.

Gelukkig valt de technische schade mee, want het gematigde stijgende trendkanaal is intact. De karakteristieken van uptrends bespreek ik onderaan deze column.

Vooral de laatste dagen beginnen de rentes weer op te lopen, waardoor de beurzen juist terrein verloren. Vooral omtrent inflatieverwachtingen zit er veel nervositeit in de markten. Ook de onrustige economische data in China helpen het sentiment niet.

Ik beoordeel vandaag de technische plaatjes van de AEX-index.

Korte termijn: AEX-index valt hard terug

De AEX-index heeft de uitbraak boven de toppen rond 777,58 punten niet weten vast te houden. Desondanks blijft de gematigde uptrend intact.

De recente serie hogere koersbodems geeft aan dat beleggers op hogere niveaus bleven (bij-)kopen. De karakteristieken van de verschillende uptrends bespreek ik onderaan deze column. We zien steun op 763,11 punten (de bodem van 8 augustus).

Lange termijn: AEX-index zakt terug naar onderkant stijgende trendkanaal

De AEX-index zakt weer terug onder de laatste koerstoppen rond 777,58 punten (gevormd op 16 februari), maar de schade aan het technische plaatje is beperkt.

De AEX-index blijft binnen de gematigde uptrend. Op de grafiek is nog steeds een patroon zichtbaar met hogere toppen en bodems, maar erg krachtig ziet het technische plaatje er niet uit. De serie hogere bodems is op de onderstaande grafiek afgebakend met de dikke rode lijn.

Het startpunt van de opmars vormde de hogere pullbackbodem van 11 oktober rond 611,74 punten.

Daarna is op 30 december een low op 688,24 punten gevormd

Daarboven ligt de koersbodem van 24 maart op 710,89 punten

Vervolgens ligt rond 745,26 punten de hogere pullbackbodem van begin april, tevens de top van 22 maart

We blijven positief over de Nederlandse beurs. Voorwaarde is wel dat de steun van 747,66 punten, de bodem van 7 juli, intact blijft.

De 200-dagenlijn laat een mooi opwaarts verloop zien, terwijl de AEX er boven weet te blijven. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



Welke type trends zijn er? (bron: 10-stappenplan van Tostrams)

Een opwaartse beweging komt alleen tot stand als er meer kopers zijn dan verkopers en de vraag het aanbod overstijgt. De koersgrafiek in een uptrend is altijd herkenbaar aan hogere toppen en bodems.

Een technisch koopsignaal ontstaat indien een vorige top wordt gebroken. In een stijgende trend is iedere koerscorrectie koopwaardig, zolang deze een nieuwere hogere bodem vormt.

Toch zijn niet alle uptrends vergelijkbaar. De ene uptrend is soms sterker dan de andere.

Goede en slechte uptrends

Een belegger moet het onderscheid maken tussen goede en slechte uptrends. De meeste uptrends komen voor in drie verschillende categorieën te weten: type A (sterk), type B (goed) en type C (zwak).

Uptrend type A is een echte moneymaker, het aandeel van onze dromen. Bij een type A valt op dat de correcties verhoudingsgewijs zeer beperkt zijn. Het retracementspercentage bedraagt in trendtype A nooit meer dan 35. Men zou kunnen concluderen dat de beleggers blijkbaar het geduld niet kunnen opbrengen om een grotere correctie af te wachten.

Het meest duidelijke kenmerk van een uptrend type A is de flinke ruimte die op de grafiek zichtbaar wordt tussen oude top en bodem.

Uptrend type B is een aandeel dat het op feestjes ook goed doet. Toch verzamelt u iets minder mensen om u heen. Het retracementspercentage bedraagt nu circa 50. Belangrijk kenmerk is dat de correctiebodems steeds exact op de niveaus van voorgaande toppen ligt.

Deze variant van uptrend, met een retracementspercentage van 50, komt vrij vaak voor.

Uptrend type C zal de minste aandacht trekken. Het is dan ook de zwakste van de drie. Bij deze trend wordt van de voorafgaande beweging ongeveer 75 procent ingeleverd.

Het kenmerk van deze beweging is dat de correctiebodems steeds onder het niveau van de voorgaande toppen liggen. Bij de beoordeling van trendkarakteristieken maakt men binnen de technische analyse ook gebruik van andere technische indicatoren, zoals momentum en relatieve sterkte.

