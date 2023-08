"Dit is de grootste blunder die ik ooit heb gemaakt"

Het begrip "gratis winsten" viel deze week al even in de media. De beleidsrente van centrale banken gaat omhoog, maar dit zien we nog niet terug in de rente op onze spaarrekening. Mede daardoor maken ING, ABN Amro en de Rabobank dit jaar mooie winsten. Is de ophef hierover terecht, of is het terecht dat banken nog even wachten met het verhogen van de rente?

Hierover gaan we het onder andere hebben in de IEX BeleggersPodcast. Het is een speciale uitzending geworden, want te gast is Job Mantz. Hij is Country Manager van MeDirect Nederland. MeDirect is een groeiende Europese onlinebank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren en bedrijven.

Tips hoe je een betere belegger kan worden

We geven onze gast altijd de mogelijkheid om een onderwerp aan te dragen en Mantz koos voor de emotie van beleggen. Een goed gespreksonderwerp, omdat beleggers veelal verkeerde keuzes maken, aangezien zij hun emoties moeilijk in bedwang kunnen houden. Wij leggen een aantal valkuilen voor en geven een paar tips over hoe je een betere belegger kan worden.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

De zwakke economische data uit China

Wel of geen windfall taks?

Prima cijfers van ABN Amro, maar koers omlaag

Een anticlymax bij Ahold

Waarom we zo graag in laag gewaardeerde waarde-aandelen beleggen

Het belang van een sterke vrije kasstroom

Het debacle Atos

Is het een goed moment om in India te beleggen?

De grootste beleggingsblunder van Niels

Kiek op de grafiek: hoe staat het technisch plaatje van Aegon ervoor

Kiek op de Grafiek: Aegon

TA-analist Tom Nederhoff over het technische plaatje van Aegon:

"Aegon heeft de afgelopen jaren wat weten te verbeteren na de gigantische koersval van het afgelopen decennium. De waarde van het aandeel zakte op het dieptepunt tot ongeveer €1,50, waar de koers uiteindelijk dan toch van wist op te veren. Groter herstel laat echter nog even op zich wachten.

Het aandeel zit al anderhalf jaar gevangen in een neutrale bandbreedte tussen de steun rond €3,80 en weerstand rond €5,40. De laatste maanden beweegt Aegon overtuigend opwaarts richting weerstand.

Een opwaartse doorbraak maakt ruimte vrij voor een groter herstel, al wacht er rond €6 opnieuw een hardnekkige weerstand. Een doorbraak boven deze zone zal zodoende pas echt wat ademruimte geven, met mogelijk tevens een instapmoment voor de langetermijnbelegger."