Er gebeuren gekke dingen voorbeurs en de markt oogt nerveus

De AEX indicatie is -0,5% na een moeizaam dagje Wall Street - zowel voor aandelen als obligaties.

Er zijn geen bedrijfscijfers vandaag, de macroagenda is leeg en de optie-expiratie is pas volgende week. Wat is er dan wèl te doen? Vooral veel om u druk over te maken. Er is weer een groot Chinees vastgoedfonds in problemen en zitten er haarscheurtjes in technologie. We gaan zo kijken.

Europese futures open een paar tienden lager

De Amerikaanse staan een paar honderdsten hoger

In Azië staan de Chinese beurzen rond -1,5% en Zuid-Korea en Taiwan zakken een paar tienden. Japan is dicht.

Alibaba +2,4% (+4,6% gisteren in New York op Q2's)

Tencent -0,7%

TSMC -0,9%

Samsung -0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -0,7% op 15,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -3,5% op 108,6

De dollar zakt 0,1% naar 1,0995

Goud stijgt 0,2%, olie levert 0,1% in en crypto moet ook tienden terug. Bitcoin staat nu op $29.389,72

Kijk nou, de rentes zijn er weer vroeg bij vandaag:



De VS had gisteren enigszins moeite al zijn bondjes te slijten, vooral de dertigjaars. Hier het verhaal en daaronder ziet u hoe de tienjaars gisteren omhoog spoot. Bloomberg:

US Treasuries came under renewed pressure, pushing yields higher, as the market struggled to absorb this week’s final leg of new debt sales.



The moves extended a volatile session Thursday, when soft inflation data for July initially pushed yields lower and fueled speculation that the market would easily accommodate the $23 billion auction of 30-year bonds at 1 pm New York time.



But even with the bonds sold for a yield of 4.189%, the highest since 2011, the amount allotted to primary dealers was the largest since February, a sign of weak demand. Afterward, 30-year yields jumped as high as 4.26% late in New York.



De dollar had ook al de hik:



Intussen zijn er weer nare paniekkoppen op de networks en wellicht is dit de reden dat de Chinese beurzen in mineur zijn:

Less than two years after Evergrande’s default sent shockwaves around the world, an even larger Chinese developer is on the brink https://t.co/WoHX0d2n8g — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2023



Wat is er aan de hand? Bloomberg:

Country Garden Holdings Co.’s bonds and shares have plunged this week after bondholders failed to receive coupon payments of two dollar notes by an initial deadline, raising concern it will be the next giant to default.



Late on Thursday, the company revealed the depth of its funding challenges by saying it expects to post a net loss of 45 billion yuan to 55 billion yuan ($7.6 billion) for the first half of 2023. That compares with earnings of 1.91 billion yuan a year earlier.

Country Garden’s financial struggles are confirming investors’ worst fears about the nation’s vast property market, which has resumed a downturn after a brief first-quarter rebound. Home sales tumbled the most in a year in July

Failure by Country Garden to pay its debts would pummel fragile investor sentiment just as Beijing seeks to revive the troubled property market.

Wat een grafiek...?! Geen degelijk, saai vastgoedfonds, zoveel is zeker. En ja, sinds vandaag is het een penny stock en staat het bijna 95% onder die top uit 2018. Sorry mensen, maar vandaar ook dit ietwat verschrompelde grafiekje :-)



Tot slot nog deze, Nvidia (+190,0% YTD) zakte gisteren een paar tienden tegen de markt in. Dit plaatje is van MarketWatch, het fonds is onder het 50 daags gemiddelde gezakt. Misschien moet u nog goed naar uw stoplosses ASMI (+90,8%) en Besi (+94,1%) kijken, als u louter voor koerswinst belegt.

Grote fondsen als AMD en TSMC haperen ook al een tijdje in de eigen grafiek. Ja, als de cyclus herstelt kunnen de winsten hier heel snel herstellen. Zo niet? Dan hebt u misschien down side. En dat kan ook heel snel gaan.



Nog geen vuiltje aan de lucht hoor, voor zowel de Nasdaq 100...



... als de SOX, maar u weet wel dat u bewegingen in deze sector niet helemaal moet afwachten tot ze op het bord staan.



Intussen is er deze week weinig aan het onderliggende AEX-beeld veranderd. De index is nog altijd tegen 14,3 keer de verwachte winst verkrijgbaar.



Houd u nu goed vast, want nu komen misschien nog wel de grootste verrassingen. De analisten stellen de winsten voor de S&P 500 snel naar boven bij, waardoor de index een tikje goedkoper is geworden.



En dat geldt al helemaal voor de Nasdaq 100!



Nieuws, advies, shorts en agenda

Ze lopen wel terug:



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,2%

S&P 500 +0,02%

Nasdaq Composite +0,1%

Nasdaq 100 +0,2%

Russell 2000 -0,4%

SOX -0,4%

Nasdaq China Golden Dragon Index +2,1%

WATCH: Wall Street’s main indexes eked out small gains as investors parsed the latest inflation data and contemplated the Federal Reserve’s next move https://t.co/DgplMni4g3 pic.twitter.com/cVkZcJrE1U — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2023



Geldt Singapore niet net als Zuid-Korea als vroegcyclisch?

LATEST: Singapore narrows its 2023 growth projection as the economy expands slower than expected in the second quarter, signaling more challenges ahead https://t.co/78fpSO2GNg — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2023



De VS doet vast nooit iets in China:

EXCLUSIVE: A US cybersecurity panel will investigate risks in cloud computing, including Microsoft’s role in a recent email breach by suspected Chinese hackers https://t.co/5Ye69nH5A8 — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2023



Tapestry neemt dus Capri over voor $8,5 miljard:

Is het zo?

Coach is the new 'cool girl' brand for Gen Z https://t.co/Aq9XA4JsFo — Insider Business (@BusinessInsider) August 11, 2023



Kijk aan:

Waymo and GM’s Cruise can operate paid robotaxi services using unmanned self-driving vehicles throughout San Francisco, California state regulators voted, in the face of vigorous pushback from city transportation, safety agencies and many residents https://t.co/Btp2vwbs4Y pic.twitter.com/yZJjdttsCM — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2023



Nog een keer is het zo?

The details of Thursday’s inflation report underscore why folks still feel so miserable about the economy — and why Biden doesn’t get much credit for improvements https://t.co/5ifxziZvV3 — Bloomberg Markets (@markets) August 10, 2023



Dan nog even dit, Bloomberg:

Some $5 trillion of capital investment may be needed to deliver on aviation’s goal of reaching carbon neutrality by 2050, almost all of it plowed into sustainable fuel production and renewable power generation, according to McKinsey & Co.

Nu komt het:

It's a mountain of money so large it could wipe out global airline revenue for the best part of a decade.

NEW: For seven decades, the aviation industry paid little attention to emissions. Now it faces a $5 trillion existential threat — and passengers will be on the hook.



Read The Big Take ?? https://t.co/emyTtp6mHu — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2023



Veel plezier en succes vandaag.