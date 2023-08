Gasexplosie: liggen er nog meer koersstijgingen in het vizier?

In de beurs-vandaag wordt juist op daling van de inflatie gespeculeerd :-)



“ De koerswinsten werden volgens Hewson ook aangejaagd door de gedachte dat de deflatie in China kan leiden tot een einde van verdere renteverhogingen door centrale banken in Europa en de VS.



"Als er in China deflatie is, dan komen die lagere prijzen vanzelf een keer onze kant op. En dan kunnen de ECB, de Fed en alle andere centrale banken hun voet weleens voorzichtig van de monetaire rem halen, zo is de hoop", vulde marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank aan.‘