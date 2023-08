Gasexplosie: liggen er nog meer koersstijgingen in het vizier?

Bericht delen via:

Technisch lijken gasprijzen te bodemen, de weerstand staat nu onder druk. De recente koersexplosie anticipeert op verdere stijgingen.

De gasprijzen zijn afgelopen week geëxplodeerd. Aardgas schoot in een paar dagen bijna 20% omhoog van $2,52 naar $2,96. Afgelopen week steeg de Dutch TTF Gasfuture ruim 35% tot €42/MWh, om vervolgens wat terug te zakken. Hoe dan ook we zien thans de hoogste niveaus in de gasprijzen sinds begin van het jaar.

Aanbod van gas staat onder druk

De onrust op de gasmarkten wordt deels veroorzaakt door dreigende stakingen in Australië bij Chevron en Woodside Energy, de leveranciers van vloeibaar gas. Daardoor zou er minder Australisch gas beschikbaar komen. Daarnaast houdt de markt rekening met langdurige onderhoudswerkzaamheden bij Noorse gasinstallaties.

Australië is een van de grootste leveranciers van vloeibaar gas ter wereld. Noorwegen is sinds het wegvallen van Rusland de belangrijkste leverancier voor veel Europese landen.

Het aanbod van gas op de markten staat dus onder druk. Daar staat tegenover dat veel landen hun wintervoorraden willen aanvullen, wat juist tot een hogere vraag zal leiden.

Ik heb recent hier ook al gewezen op het gegeven dat de olieprijs opwaarts begint te draaien.

Bodem in inflatie

Deze stijgende tendensen in de prijsontwikkelingen op de belangrijkste energiemarkten zullen hun invloed op de stand van de inflatie niet missen. Vanuit dat perspectief is er al enige tijd sprake van technische signalen die op een bodem in de inflatie wijzen.

In deze column bekijk ik de prijsontwikkeling van aardgas en van de Dutch TTF Gasfuture. Maar ik begin met de Bloomberg Commodity-index. Deze wereldwijde grondstoffenindex is technisch duidelijk bezig met een proces van bodemvorming.

Bloomberg Commodity-index stuit op weerstand

De Bloomberg Commodity-index is technisch bezien bezig met bodemvorming. Ten eerste heeft wereldwijde grondstoffenindex dalende fase verlaten. Er lijkt zich sindsdien een draai af te tekenen.

Vervolgens laat een hogere koersbodem een koopkrachtige vraag zien. Dit bodempatroon wordt voltooid indien de weerstand van $32,81 punten (gevormd op 21 april) wordt gepasseerd. Zie ook de uitleg van een bodemformatie onderaan deze column.

Een overtuigende doorbraak boven $32,81 zou opwaarts ruimte vrijmaken in eerste instantie richting $35,64, de top van eind 2022. Belangrijk is dat de steun van $29,15 (de bodem van 2 juni) intact blijft.

De 200-dagenlijn van de Commodity-index (rode glooiende lijn) laat een hockeystick patroon zien. Dit bevestigt de een verandering in de technische conditie.





Aardgas voltooit proces van bodemvorming

Technisch veert de aardgasprijs hard op vanaf de steun rond $2,01 (de bodem van 7 april). Nu de top rond $2,82 (op 3 maart) breekt, wordt een bodemformatie voltooid. Zie ook de uitleg van een bodemformatie onderaan deze blog.

Er ligt een tussenliggend koersdoel net iets onder $5 (dikke rode lijn). De volgende weerstand bevindt zich pas op $7,34 (de top van 2 december 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert dat de technische conditie nog niet definitief is gedraaid.

Houd er rekening mee dat na de voltooiing van een bodemformatie er nog vaak een correctie volgt. Dit gebeurt in circa 75% van alle gevallen. Het is dan te verwachten dat de correctie wordt opgevangen door voormalige toppen rond $2,82. In dat geval spreken we van een pullbackbodem.







Dutch TTF Gasfuture voltooit bodem indien weerstand €40/MWh wordt gepasseerd

De Dutch TTF Gasfuture is bezig met een proces van bodemvorming, boven de langetermijn-steun van €25/MWh.

Op de onderstaande grafiek van de Dutch TTF Gasfuture is rond €25/MWh, zelfs al een mogelijke eerste hogere bodem in de maak. De trenddraai is nog niet definitief gemaakt.

Thans staat de weerstand van €40/MWh (punt D) onder druk. Om de bodemformatie te voltooien moet nu die top bij €40/MWh gebroken worden. Zie ook de uitleg van een bodemformatie onderaan deze column. Na een uitbraak boven de laatste top rond €40/MWh wordt €55 het eerstvolgende koersdoel.

Houd er wel rekening mee dat na de completering van een bodemformatie er nog vaak een correctie volgt. Die kans daarop is circa 75%. Het is te verwachten dat de correctie dan wordt opgevangen door voormalige top D rond €40/MWh. In dat geval spreken we van een pullbackbodem.

Uitleg bodemformatie

Het voltooien van een bodemformatie votrekt zich doorgaans in meerdere vaststaande stappen.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. De bodemformatie wordt voltooid wanneer de weerstand A-B wordt gebroken.

Het is niet noodzakelijk dat er twee toppen gebroken worden om een bodemformatie te completeren. Het kunnen ook meer toppen zijn. Maar ook de doorbraak van één top voldoet om een bodempatroon te voltooien.

Het is ook niet noodzakelijk dat de gebroken toppen op gelijke hoogte liggen.

Pullback

In het voorbeeld hieronder stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie en valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers dan wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B). Een perfecte pullback dus.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond lijn A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

Hoe hoger bodem C boven oude weerstand A-B komt te liggen, des te sterker is de rally die verwacht mag worden.