Het is lekker groen voorbeurs en er is veel te verhapstukken

De AEX-indicatie is +0,6% na een miezerig dagje Wall Street.

We doen het met veel cijfers op het Damrak en - hartelijk dank - Corbion verlaagt nipt de outlook, weet u dat alvast. Zo meer, de beurs kauwt op de nieuwe plannen van president Joe Biden om China technologisch van de domme te houden. Eerste reacties op de networks luiden dat de plannen steeds verder afzwakken.

Natuurlijk, de wekkers gaan op 14:29 uur: Amerikaanse consumentenprijzen, ofwel inflatie!

Europese futures pruttelen 0,4% à 0,8% hoger

De Amerikaanse staan 0,4% à 0,5% hoger

In Azië staat alles en iedereen een paar tienden lager, op Japan na dat 0,9% stijgt en Taiwan dat 1,4% zakt

Alibaba -1,0% (rond het middaguur cijfers)

Tencent +0,1%

TSMC -0,5%

Samsung -1,6%

Alibaba -1,0% (rond het middaguur cijfers) Tencent +0,1% TSMC -0,5% Samsung -1,6% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -0,2% op 16,0 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -5,2% op 112,6

De dollar zakt 0,1% naar 1,0989

Goud doet niks, olie kuipt 0,2% omhoog en crypto daalt en stijgt een paar tienden. Bitcoin staat nu op $29.567,48

De rentes roeren zich ook alweer en opgelet, de VS moet een hoop geld ophalen vandaag. Onder meer een dertigjaars gaat open.



Vannacht maakt president Joe Biden meer bekend over zijn plannen om China technologisch zo kort mogelijk te houden, want daar komt het op neer. Reuters geeft het nieuws, maar we worden er weer niet zoveel wijzer van. Het is nog steeds weinig concreet. Zeg maar hoe ze dit in Veldhoven lezen.

President Joe Biden on Wednesday signed an executive order that will prohibit some new U.S. investment in China in sensitive technologies like computer chips and require government notification in other tech sectors.



The long-awaited order authorizes the U.S. Treasury secretary to prohibit or restrict U.S. investments in Chinese entities in three sectors: semiconductors and microelectronics, quantum information technologies and certain artificial intelligence systems.

The administration said the restrictions would apply to "narrow subsets" of the three areas but did not give specifics. The proposal is open for public input.

Nou, kijk aan elders op dit medium:

From @Breakingviews: Biden's plan for screening US investments in China targets only a handful of deals, would ban even fewer and isn’t retroactive. That’s a relief for most investors – and for diplomacy, too, says @BenWinck https://t.co/0ByFAf64qw — Reuters Business (@ReutersBiz) August 10, 2023



Bloomberg interpreteert voor ons beleggers:

The long-awaited executive order is a far cry from where things started. At one point the administration also considered restricting investment in Chinese companies working on biotech and critical mineral mining. Washington's China hawks will criticize the narrow scope and exemptions.



The only large Chinese tech companies that will be affected are those that derive more than half of their revenue from the prohibited technology, under the rules being proposed by Treasury.

That would mean if you have Alibaba in your portfolio, you won’t need to worry. But if you’re a US venture capitalist, you won’t be getting in on that first seed round for the startup working on, say, quantum computing.



A long-awaited executive order from President Joe Biden will put narrow restrictions on investment in China tech https://t.co/JAahG7OsyJ — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2023



Over naar de cijfers op het Damrak en grijpt u maar vast naar uw hoofd, want ach en wee: Corbion verlaagt de outlook 2023 in de H1's... En die fabriek in Frankrijk gaat ook niet door.



SBM Offshore meldt wisselende H1-cijfers: omzet is in de prik, maar de Ebitda en ook de schuld schieten tekort. Wel staat het orderboek op een record en handhaaft het bedrijf de outlook voor 2023.



De harrrde cijfers vinden we een eindje verderop:



ForFarmers deelt 4,8% volumedaling mee in de H1's, 0,6% omzetstijging en 38% minder Ebitda. Het bedrijf reorganiseert volop en blijft last houden van de moeizame macro-economische omstandigheden. Een witregeltje in die tekst hier en daar was misschien ook wel een idee geweest. Wie raakt er niet buiten adem van?



CTP is ook door, sorry nog niet bekeken:



Hier de cijfers:



Dan is er nog die lange en hopelijk niet bange agenda uit de VS. Het gaat natuurlijk om de Amerikaanse inflatie, maar er is ook een reeks staatsobligatieveilingen en er zijn jobless claims. Hoeft niet, maar er is volatiliteit in vooral dollar en rentes mogelijk. En dan zijn aandelen doorgaans niet ver weg.



De agenda:

07:00 Corbion - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ForFarmers - Halfjaarcijfers

07:00 SBM Offshore - Cijfers tweede kwartaal

00:00 CTP - Cijfers tweede kwartaal



07:00 Thyssenkrupp - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (Chi)



06:30 Industriële productie - Juni (NL)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - Juli (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,5%

S&P 500 -0,7%

Nasdaq Composite -1,2%

Nasdaq 100 -1,1%

Russell 2000 -0,9%

SOX -1,9%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,1%

WATCH: US stocks closed lower ahead of key inflation data that could influence the Federal Reserve’s decision on whether to keep raising interest rates https://t.co/UPAUGJlRJ0 pic.twitter.com/sy9Mf4cm3y — Reuters Business (@ReutersBiz) August 10, 2023



Disney meldde gisteravond nabeurs New York teleustellende aanwas nieuwe plus-abonnees, het werd uiteindelijk -2,2%:



De gasprijs bweegt er ook met double digits op:

Potential labor strikes at three major liquefied natural gas facilities in Australia could disrupt about 10% of global exports and deliver a new energy price shock https://t.co/rdgSkw4UUp — Bloomberg Markets (@markets) August 10, 2023



Waar Goldman Sachs verpietert, bloeit deze tent:

Ken Griffin’s Citadel Securities is poised to offer trades in zero-coupon Treasuries, ramping up its presence in the world’s largest fixed-income industry https://t.co/fJSfkTSL7t — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2023



Over verpieteren gesproken:

WATCH: WeWork warned of a possible bankruptcy after reporting yet another quarterly loss, in a stunning reversal of fortune for the shared workspace provider that was valued at $47 billion in 2019 https://t.co/TGiqMEgjOB pic.twitter.com/Y79Ntg2q0O — Reuters Business (@ReutersBiz) August 10, 2023



Welja...

NEW: US gun manufacturers are sending more and more weapons abroad. The increasing violence in Guatemala illustrates how the receiving countries are often ill-equipped to handle them.



Read The Big Take ?? https://t.co/PLleD7MlMB — Bloomberg Markets (@markets) August 10, 2023



(...)

DEVELOPING: Here's what we know so far after Ecuador presidential candidate Fernando Villavicencio, an anti-graft crusader, was assassinated at a political rally just weeks before the vote https://t.co/clacXG8ydN pic.twitter.com/FZdh1HTnZ8 — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 10, 2023



Veel plezier en succes vandaag.