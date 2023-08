Herstel voorbeurs, Ahold en ABN Amro zijn goed en er speelt nog veel meer

De AEX indicatie is +0,7%, na een herstel op Wall Street, waar eerder banken en Chinese handelsbalanszeperds de dag verpestten.

We doen het vandaag met mooie cijfers van ABN Amro en Ahold Delhaize, die van Ebusco ogen moeizaam. Verder is de agenda vrij leeg, maar de networks gillen alweer over Chinese... deflatie. Zo meer. Eerst het overzicht.

Europese futures openen +0,5% à +0,9%

De Amerikaanse staan 0,1% à 0,3% hoger

In Azië is het maar een rare boel. China, Japan en Taiwan staan allemaal tienden lager, maar Korea doet +1,2%

Alibaba -2,4%

Tencent -0,4%

TSMC +0,4%

Samsung +2,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +1,4% op 16,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -1,8% op 118,7

De dollar daalt 0,2% naar 1,0974

Goud stijgt 0,2%, olie daalt 0,2% en crypto levert 0,5% in. Bitcoin staat nu op $29.704,21

De rentes houden zich nog koest na een hectisch dagje



Rust weergekeerd? Want de VIX zijgt nu weer net zo hard weer ineen, als ze op liep.



Gisteren waren er zwaar tegenvallende im- en exportcijfers, waarvan de networks zeiden dat die samen met het bankennieuws de beursdag gisteren vergalde. Vannacht zijn er mee- en tegenvallende consumentenprijzen uit het land, maar de networks reppen van deflatie.



Nu gauw over naar de cijfers, ABN Amro komt met prima Q2's door. Renteresultaat beter, vrijval uit voorzieningen, maar snijden in eigen vlees is maar moeilijk voor de bank. Ze haalt dit jaar haar kostenbesparingsdoel niet. :



Deze hoort er ook nog bij:



De Q2's van Ahold Delhaize zijn beter dan verwacht en ze verhoogt iets de outlook voor de vrije kasstroom. En bij het verdelen daarvan wordt u als aandeelhouder nooit vergeten.



Collega Niels had zijn nek uitgestoken voor de cijfers - hij rekende op een outlook verhoging - en Zaandam komt gedeeltelijk zijn kant uit met wel uitgerekend die o zo belangrijke vrije kasstroom:

Niet ontevreden over de Q2-cijfers van #Ahold. Omzet in lijn met de verwachtingen, maar marges vallen aanmerkelijk hoger uit dan de consensus. Onderliggende winst per aandeel is hierdoor beter dan verwacht.



Outlook voor de vrije kasstroom met 5% omhoog naar €2,0-€2,2 miljard. — Niels Koerts (@KoertsNiels) August 9, 2023



Ebusco kent haar eigen production hell, zoals Tesla die jaren geleden had. Het bedrijf had er al voor gewaarschuwd, het kost veel meer geld en moeite om de productiecapaciteit uit te breiden. En er waren ook wat minder leveringen in H1. Slechte cijfers zoals verwacht dus, maar in 2024 moet het dan gaan gebeuren.



Nog één ding, herinnert u zich WeWork nog? Dat presteerde het om hier gisteravond nog eens 23,7% af te krijgen. Het bedrijf sluit namelijk faillissement niet uit.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:21 Meer omzet voor Ahold Delhaize

08:20 Google en Universal Music gaan strijd aan tegen AI - media

08:04 Hogere opening AEX verwacht

07:56 Tragere opschaling drukt op halfjaarresultaten Ebusco

07:42 Beursblik: Jefferies haalt Alfen van de verkooplijst

07:19 Winststijging ABN Amro stuk sterker dan verwacht

07:18 Pharming meldt progressie met leniolisib in Japan

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:57 Chinese producentenprijzen blijven dalen

06:54 Daling Chinese consumentenprijzen

06:46 Beursagenda: macro-economisch

06:45 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

08 aug Update: AEX op Wall Street

08 aug Wall Street lager gesloten

08 aug Olieprijs hoger gesloten

08 aug Wall Street koerst af op lager slot

08 aug Europese beurzen lager gesloten

08 aug Slotcall: Dubbele tegenvaller nekt bankaandelen op rode beurs

De AFM meldt deze shorts:



Cijferseizoen nadert einde, de agenda wordt alweer korter:

07:00 ABN AMRO - Cijfers tweede kwartaal

07:45 Ahold Delhaize - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Ebusco - Halfjaarcijfers



22:00 Disney - Cijfers derde kwartaal (VS)



03:30 Consumenten - en producentenprijzen - Juli (Chi)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Stocks on Wall Street closed lower after credit rating agency Moody’s downgraded several lenders, raising fears about the health of US banks and the economy. More here: https://t.co/OR684xGMXB pic.twitter.com/Sep4UtdJAL — Reuters Business (@ReutersBiz) August 9, 2023



Waar windfall winsten zijn, zijn per definitie ook windfall verliezen. Die term is alleen nog nooit gevallen.

A senior banking executive told Reuters that lenders had been ready for 'the chopping block, but then the axe didn't come down,' following Italy's 40% windfall tax for 2023. Sharply higher official interest rates have yielded record profits for banks https://t.co/7T2Yi9IYZ5 pic.twitter.com/ecaXmjTeTJ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 9, 2023



Weet of ziet Moody's soms meer dan wij...?

US bank shares fell after Moody's cut the credit ratings of several small to mid-sized lenders, a move that fueled fears that a banking crisis witnessed in March may not be over. More here: https://t.co/VbSElWfp0l pic.twitter.com/6vH1qNUbEx — Reuters Business (@ReutersBiz) August 9, 2023



Dit kan niemand verrassen, toch?

NEW: China is sprinting ahead with a blockchain-based digital yuan tech project that may challenge US dollar dominance in $7 trillion of global money flows https://t.co/wLqfiSCmKE — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2023



De langverwachte IPO van zo ongeveer de enige grote Britse tech die er toe doet:

Amazon is reportedly in talks to be an anchor investor in Arm's IPO, which could raise as much as $10 billion next month https://t.co/RI9zdOph1O pic.twitter.com/PRyn8fbgxN — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 9, 2023



Nog even, WeWorked?

WeWork said there’s “substantial doubt” about its ability to continue operating, citing sustained losses and canceled memberships to its office spaces https://t.co/jiZmrJDHrI — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2023



Zo'n Cathie Wood fondsje:

Shares of Twilio rose 7% after the software company raised its profit outlook for the year https://t.co/wX8yOKUM6L — Bloomberg Markets (@markets) August 8, 2023



Stablecoins, u weet wel, die coins die stable zijn. Tot ze het niet meer zijn.

PayPal's new stablecoin is generating more traction than Facebook's now-defunct effort ever did, and @annairrera explains why in the Bloomberg Crypto newsletter https://t.co/fCIbpiK6n8 — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2023



Misschien zit er ook een meevallertje voor ASML in...?

The US is set to limit the scope of its plan to restrict investment in China.

Eric Martin reports exclusive details as the White House prepares to release its executive order soon https://t.co/JmEQwRvdAg pic.twitter.com/A98U6G7Cf0 — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 9, 2023



Vreselijk allemaal dat klimaat en duurzaam en zo, zeggen we, maar dat moet natuurlijk niet ten koste van onze vakantie gaan:

Rising prices for travel do not appear to be curbing wanderlust https://t.co/uMI8JtEa71 pic.twitter.com/JKvFcHcONo — Reuters Business (@ReutersBiz) August 9, 2023



Veel plezier en succes vandaag.