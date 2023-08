U wilt in India beleggen? Duurder dan de VS

Voor wie van lange halen snel thuis houdt, staat hieronder al meteen het boodschappenlijstje.

En misschien is er meteen al wel verwarring, want moet u bijvoorbeeld nou die ene, of die andere iShares-tracker hebben? Welkom beleggers in India, waar niet alleen heel veel mensen wonen, maar waar ook heel veel beurzen, indices, aandelen én trackers zijn. Dan fietst de rupee er ook nog vrolijk tussendoor.

Dit artikel is niet bedoeld om u India in te praten. Het is een kennismaking met de beurs en wat er te krijgen is. Of u daar belegt of niet is uw zaak, maar de propositie is duidelijk. Het land groeit, is amibtieus, timmert aan de weg op alle terreinen en vervangt misschien wel China als wereldwijde productielocatie.

Of India, of haar swingendste metropool Bangalore, ook Silicon Valley en Shenzhen als grote tech hubs gaan verslaan, mag u zelf befantaseren. In technologie zit uiteraard wel potentieel de meeste waardecreatie, veel meer dan in zeg maar domme productie, bouw en simpele dienstverlening.



Hier op JustETF vindt u meer trackers, indices en producten op India. Investopedia voegt toe:

Franklin FTSE India ETF has the lowest expense ratio. Columbia India Consumer ETF has the best 1-year performance. The iShares MSCI India ETF offers traders the best liquidity.

Of zoekt u liever zelf aandelen uit? Dit zijn ze alle vijftig uit de Nifty 50 op volgorde van marktwaarde (INR). Een bank als grootste? Het staat er. Hindustan Unilever is inderdaad familie ván, Infosys, Tata en Adani kennen we ook nog wel van naam, maar daar houdt het voor de meesten van ons wel op, zo te zien?



Beurzen en indices

En nu wordt het misschien wel lastig, want India kent meer beurzen en indices. Dit lijstje alleen al hanteert Bloomberg op de publieke site.



De belangrijkste zijn BSE Sensex 50 (oranje) en Nifty 50. Helaas, meer dan dat plaatje komt er niet uit onze data. Dit zijn beide prijsindices in eigen valuta en ook niet meer dan dat, want ze zijn niet in Datastream te vergelijken. Nou ja, ze lopen in ieder geval op.



Oplopen? Dat mag u wel zeggen ja. Gelukkig zijn er de MSCI-indices nog en nu kunnen we wel echt gecorrigeerd voor valuta en dividend vergelijken. Uw interesse voor beleggen in India is dan meteen gewekt. Want als het land het al zo goed doet met een bank als grootste, hoe wordt het dan wel niet als technologie....

Deze MSCI India Index bestaat precies dertig jaar en deed het in die tijd twee keer beter dan de brede markt VS en Nederland. U ziet ook meteen uw risico. Want bijvoorbeeld China was ooit ook zo'n mooi beleggingsidee. De Chinese economie is in veertig jaar vertigvoudigd, maar de beurs niet...

Even heel grof is het verschil tussen China en het Westen voor ons beleggers dat bij de bedrijven bij de een de staat het laatste woord heeft en bij de andere de aandeelhoudersvergadering. Wat precies de couleur locale is bij beleggen in India gaan we ontdekken... Als u ervaringen hebt, zien wie die graag in de comments.

Het plaatje is uiteraard geïndexeerd, herbelegd en geheel in dollars.



Financials

Onderliggend ziet die MSCI India Index er zo uit. Inderdaad, heel veel banken en maar 11% technologie aan boord. Ter vergelijking: in de AEX is dat ongeveer een derde en bij de S&P 500 een kwart. En kent u die - helaas zure - grap over hoeveel tech Europese indices DAX 40, CAC 40, FTSE 100 en Bel 20 hebben...?

Ja, het kan zowel de kans als het risico zijn dat de Indiase beurs zoveel financials en andere bedrijven als gewicht heeft en relatief weinig tech. Het is een kans als er veel tech komt, het is een risico als dat uitblijft.



Gelukkig heeft Refinitiv wel onderliggende data van die MSCI Indices. Oeps? Het zwaartepunt van de MSCI India Index wordt gevormd door banken en dan doet de index ruim twintig keer de verwachte winst?! Dat klink heel duur in westerse oren. Tegen een nét even lagere waardering kan u bijvoorbeeld ook... de S&P 500 kopen.

En kijk maar goed, het kan ook zijn dat de winsten zomaar ruim vijftien jaar dalen in India en daar gaan koersen doorgaans ook niet vrolijker van kijken. Nee, één ding is duidelijk. Ook in India ligt het geld niet gratis en risicoloos op ons te wachten.



Emerging markets

Hier is de vergelijking met China, dat ruim twee keer zo goedkoop is. U kan natuurlijk gokken dat China het ineens aantrekkelijk maakt voor buitenlandse beleggers om weer kapitaal te binden, waarop de beurzen misschien knallen. Dat is alleen gokken en niet beleggen.



Hier is dezelfde grafiek van de S&P 500 nog even, zodat u goed het verschil ziet tussen een developed en een emerging market. De gestage influx van institutioneel geld zorgt voor die veel rustiger en gestager verlopende beurzen in ontwikkelde markten. Het contrast met vooral door particulieren gedragen boom & bust-beurzen is groot.



De tot de Amerikaanse onafhankelijkheid (die overigens werd gefinancierd via de Amsterdamse beurs, maar dit terzijde) teruggerekende Dow Jones was tot en met grofweg Depressie en WOII ook een emerging market. Om gek van te worden als belegger, maar dat was in de tijd ook alleen voor de happy few, rich & famous.

En misschien zijn centrale banken ook niet eens zo'n slecht idee. We zullen alleen nooit weten hoe de markten er zonder zouden hebben uitgezien.



Indiase tech dan maar?

Genoeg uitwijdingen nu, er moet nog een conclusie over beleggen in India komen. Ga het vooral doen, als u het wat lijkt. Trackers en aandelen genoeg, ook bij uw broker. Als het land zich opstoot in de vaart der volkeren kan dat goed meer koerswinst en beurswaarde dan elders opleveren, maar garantie is er niet.

Misschien is het een idee om juist voor Indiase technologie te kiezen, want daar zit fantasie en worden de grote verschillen gemaakt. De risico's kent u en die zijn niet minder dan aan de Nasdaq. Misschien dat het land zelf specifieke risico's kent en dan zit u niet op vooral banken te wachten waar u ook hier in kan beleggen.

Heb ook zeker een visie op de Indiase rupee. Want trackers en die MSCI-indices mogen dan in dollars zijn, de economie van India is in USD/INR. En dit valutapaar stijgt al heel lang heel gestaag, ofwel de rupee wordt minder waard. Besef goed dat zeker in emerging markets valuta uw belegging kunnen maken of breken.

Jarenlang.