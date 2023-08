Getipte aandelen voor augustus

Deze maand is ASML de favoriet onder beleggingsexperts, nadat het aandeel in juli is achtergebleven. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano (voorheen Actiam).

De AMX is in juli met 4,4% opgelopen, tegen 2,3% winst voor de AEX. De midkap-index loopt echter nog steeds enorm achter op de AEX dit jaar: die presteert ijzersterk. Afgezien van een lichte dip in april weet de index de weg omhoog goed te vinden. De vraag is: blijft dat ook zo?

Voorspelling augustus: 28,6% van de experts denkt dat de AEX gaat stijgen

Voor deze beursmaand zijn de 49 deelnemende beleggingsprofessionals optimistischer gestemd: 28,6% verwacht dat de AEX-index gaat stijgen. Dat waren er vorige maand wat minder. Per saldo is het sentiment zelfs licht positief geworden.

De stemming voor augustus is als volgt:

28,6% is optimistisch (dat was vorige maand: 24,6%)

51% is neutraal (tegen 44,3% vorige maand)

20,4% is pessimistisch (dat was vorige maand nog 31,1%)

Saldo: +8,2% (was -6,6%)

De beleggingsprofs zien het komende halfjaar nog zonniger in

Ook voor de komende zes maanden zijn de beursexperts een tikje optimistischer. 36,7% denkt dat de AEX-index dan hoger staat dan nu. 24,5% vreest een daling.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

36,7% is optimistisch (dat was vorige maand 31,1%)

38,8% is neutraal (tegen 39,3% vorige maand)

24,5% is pessimistisch (dat was 29,5%)

Saldo: +12,2% (was 1,6%)

Lezers van IEX zijn een stuk optimistischer

De beleggingsexperts hiermee een stuk voorzichtiger dan particuliere beleggers. Uit de meting van het Nationale Beleggerssentiment door IEX blijkt dat maar liefst 42,5% van de particuliere beleggers denkt dat de AEX-index deze maand gaat stijgen en slechts 11% uitgaat van een daling.

Ook voor de komende zes maanden zien particuliere beleggers het een stuk zonniger in. 63,7% van de 1.366 deelnemers aan de peiling van IEX verwacht dat de AEX-index zijn zegetocht voortzet: bijna twee keer zo veel als het percentage experts dus. Slechts 15% gaat uit van een daling.

Aandelenkeuzes afgelopen maand: ASMI en ING trekken de kar

Een vast onderdeel van de Cardano Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe goed waren de voorspellingen van de deelnemers aan de vorige peiling?

Op DSM en ASR hadden de experts zich enigzins verkeken. Beide aandelen zaten wel in de lift, maar dat hield niet over. Wel presteerde ASMI sterk, met een plus van 11,4%. Ook ING maakte met een koerswinst van 7,6% de verwachtingen van de beleggingsprofs waar.

De keuzes van de floppers waren niet mals. Randstad steeg tegen verwachting in met dubbele cijfers en ook Besi maakte een flinke spurt onhoog. Deze aandelen stonden ook in het rijtje floppers van particuliere beleggers. Philips deed het zoals verwacht slecht met een verlies van 4,5%. Dit hadden ook de particuliere beleggers goed gezien.

Toppers juli

Rendement Floppers juli Rendement DSM-Firmenich +1,9% ArcelorMittal +5,5% ING +7,6% Philips -4,5% ASM International +11,4% Randstad +10,3% ASR +0,1% Besi +9,4%

Keuzes voor augustus: ASML is favoriet

Tot slot de keuzes voor deze maand. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts de beste kaarten en welke kunnen we in augustus beter uit de weg gaan?

ASML staat na een matig koersverloop in juli bovenaan. Voor de rest zijn de beursexperts verdeeld over de winnaars.

Ook particuliere beleggers hebben ASML op hun boodschappenlijstje gezet, maar bij hen zijn Aegon en NN Group topfavoriet.

... maar weinig vertrouwen in Randstad

Bij de floppers staat Randstad bovenaan. Experts denken dat het uitzendbureau na de koersstijging van afgelopen maand gas terug neemt. Opmerkelijk genoeg zijn diverse experts over ASMI en Besi somber, terwijl branchegenoot ASML juist het meest is getipt als aandeel om te kopen.

Bij particuliere beleggers zijn Randstad en ArcelorMittal eveneens uit de gratie.

Toppers augustus Saldo* Floppers augustus Saldo* ASML 8 Randstad -8 ING 6 ArcelorMittal -5 NN Group 5 ASM International -5 DSM-Firmenich 2 Besi -4 KPN 2 Unilever 2 ASR 2



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.