Flinke vuurpijlen hier en daar voorbeurs en opvallende plaatjes

De AEX-indicatie is -0,3% na een prima Wall Street en weer slechte Chinese data.

Niet voor het eerst natuurlijk en dit keer zijn het (zo meer) slechte Chinese im- en exportcijfers. Verder is het vrij stilletjes vandaag met een vrij lege agenda, want bij ons zijn geen cijfers en ook elders puilt de agenda niet uit.

Europese futures openen in mineur zo tussen -0,2% en -0,8%

De Amerikaanse staan -0,3% à -0,5%

In Azië liggen in Hongkong vooral Hang Seng (1,8%) en Hang Seng Tech Index (-2,6%) heel slecht (op die export...?). Japan stijgt 0,4% en China, Korea en Taiwan zakken een paar tienden

Alibaba -2,3%

Tencent -1,9%

TSMC -1,1%

Samsung -1,3%

Alibaba -2,3% Tencent -1,9% TSMC -1,1% Samsung -1,3% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -7,8% op 15,8 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +4,3% op 120,9

De dollar stijgt 0,1% tot net onder 1,10, ofwel 1,0995

Goud zakt -0,1%, olie ook en crypto stijgt een paar tienden. Bitcoin staat nu op $29.219,63

De rentes speren al op dit uur, het is niet zo gauw op de networks te zien waarom. De VS moet wel deze week rond $100 miljard (her)financieren in deze ietwat volatiele markt.



Cold turkey, want er zijn voor het eerst in weken geen bedrijfscijfers voorbeurs. Dan de AEX (oranje) en onze (tienjaars) rente maar. Eigenlijk is het beeld al sinds deze winter hetzelfde: langzame, opgaande trends in een relatief smalle bandbreedte: boem, er staat wel al +12,1% en +14,3% herberlegd dit jaar.

Het probleem voor ons zit er natuurlijk weer in dat we onderliggend weer niet allemaal alleen maar winnaars hebben...



Het CBS is al vroeg door met bevestiging van de eerste schatting van onze inflatie (consumentenprijzen) over juli: 4,6% YoY, net als de eerste schatting een week geleden. Tekst en uitleg van het CBS:

De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming). Sinds januari dalen de prijzen van energie gestaag. In juli was energie 34,5 koper dan een jaar eerder. In juni waren de prijzen 19,1% lager dan in dezelfde maand vorig jaar.



Ook de prijsontwikkelingen van kleding en voeding hadden een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Kleding was in juli 5,5% duurder dan een jaar eerder, in juni was dat 10,5%. De prijsstijging op jaarbasis van voedingsmiddelen daalde van 13,1% in juni naar 11,7% in juli.

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 4,6 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni was de #inflatie 5,7 procent. https://t.co/qUDEv8QzPQ pic.twitter.com/q9CRPaSkQX — CBS (@statistiekcbs) August 8, 2023



De brede markt zit vannacht en vanochtend vooral hierop te kauwen: er zijn weer tegenvallende Chinese data. En flink ook.



Wat valt er nog meer op? In de VS is het klassieke transportbedrijf en beursgenoteerde Yellow failliet. Nou én, denkt u, maar...

US trucking firm Yellow filed for Chapter 11 bankruptcy protection, accusing the Teamsters Union of ‘driving it out of business.’ The union accused the company of mismanaging a $700 million federal loan. More here: https://t.co/d5KopBJXD3 pic.twitter.com/RwXw4YVH3e — Reuters Business (@ReutersBiz) August 8, 2023



Ook hier vormt dat voor de high-risk day traders - of weet u een betere term? - weer geen enkel beletsel vrolijk in het aandeel te handelen. U hoeft alleen maar precies op tijd in- en uit te stappen én niet met de stukken achter te blijven.



Meme-aandelen, we komen er waarschijnlijk nooit meer vanaf. Vandaag heeft een roemrucht exemplaar cijfers: AMC. Dat veert juist weer op, op het fenomeen Barbenheimer in de bioscopen. AMC had leuke combikaartjes voor én Barbie én Oppenheimer en daar maakt de koers weer een rit op. Zo'n aandeel dus. Nog steeds.

Zorgt wel voor levendigheid op de beurs, maar betreden op eigen risico. Het is zo suf als u met de stukken blijft zitten, als de kudde verder trekt, de koers ineens helemaal niks meer doet en er geen boek meer is. De sucker in de markt bent u dan, zo heet dat.



Voor een beetje tegenwicht in deze rubriek is hier ook nog een all-time high (met +3,6% op Q2's), een zeker Berkshire Hathaway van Warren en Charlie:



De macroagenda is nagenoeg leeg vandaag, maar er is wel alweer het eerste cijfer over augustus: het voorlopende midden- en kleinbedrijfssentiment.

De agenda:

07:00 Bayer - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Eli Lilly - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers tweede kwartaal (VS)



04:00 Handelsbalans - Juli (Chi)

06:30 Inflatie - Juli (NL)

08:00 Inflatie - Juli (Dld)

14:30 Handelsbalans - Juni (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juni (VS)

En dan nog even dit

Een doodgewone, maar aardige beursdag met iets betere blue chips dan tech:

Dow Jones +1,2%

S&P 500 +0,9%

Nasdaq Composite +0,6%

Nasdaq 100 +0,9%

SOX +1,1%

Russell 2000 +0,8%

Nasdaq Golden Dragon China Index -0,8%

WATCH: US stocks ended in the green, recovering some lost ground from last week https://t.co/4ZAfzt8XBA pic.twitter.com/JZBLzkdjZf — Reuters Business (@ReutersBiz) August 8, 2023

Gevoelig moment zo vlak na Fitch en de VS, maar Moody's - grootste en belangrijkste credit rater - kijkt kritisch naar de VS banken. Citaat:

The downgraded banks include M&T Bank (MTB.N), Pinnacle Financial Partners (PNFP.O), Prosperity Bank and BOK Financial Corp (BOKF.O).



The banks placed on review for downgrade include BNY Mellon (BK.N), US Bancorp (USB.N), State Street (STT.N) and Truist Financial (TFC.N).



"Many banks’ Q2 results showed growing profitability pressures that will reduce their ability to generate internal capital," Moody's wrote in a note.

Ratings agency Moody's downgraded the credit ratings of several US banks and warned it was reviewing the status of some of the nation's biggest lenders. More here: https://t.co/iVlpkAj0Nf — Reuters Business (@ReutersBiz) August 8, 2023



Een draai, want er staat nu +2,6%:

Shares of Palantir fell after the software company gave an annual revenue forecast that was at the low end of an earlier projection https://t.co/LoXVCEBcE3 — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2023



Misschien wel een risico voor AI-bedrijven: voldoende gekwalificeerd personeel:

NEW: Stability AI has been at the forefront of Silicon Valley's artificial intelligence craze. High-level departures and concerns over senior management threaten its lead. https://t.co/yaBUZifAvT — Bloomberg Markets (@markets) August 8, 2023



Oh, weer -11,9%:

The company reported weakness in the US market and trimmed its 2023 revenue outlook to a range of $360 million to $380 million, down from a previous range of as much as $415 million https://t.co/okE6OrFnvo — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2023



Wanneer lanceert u uw eerste satelliet? Oh, u hebt er nog geen?

Amazon will use United Launch Alliance’s Atlas V rocket, rather than its Vulcan, to launch the first two test satellites for its Project Kuiper constellation https://t.co/5b0HWvvOfM — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2023



Bij deze:

AI mania, financials and energy stocks boost hedge fund gains https://t.co/4fSPaoTrgw pic.twitter.com/NhQGVQf0Aq — Reuters Business (@ReutersBiz) August 8, 2023



Windmolens, EV's, zonnecellen: zijn ze allemaal wel goed genoeg uitgetest en doorontwikkeld, zonder dat er iets van langetermijnvoor- en -nadelen bekend zijn, om zo all-in te gaan? Het is maar een suggestie en intussen zitten wel alle windboeren met gebakken peren namelijk. Van soms miljarden.

Siemens Energy said problems recently unveiled at its wind turbine unit would cost it $2.4 billion, sending the company’s shares down. Read more here: https://t.co/zmFZjH6IL6 pic.twitter.com/bGBiiqMREv — Reuters Business (@ReutersBiz) August 8, 2023



Voorbeeldje, zo ingewikkeld is de energiemarkt. Volgt u dit? Bloomberg:

The price differential between swaps for London’s Brent and Middle East’s Dubai crude has turned deeply negative, data from brokerage PVM show. It’s a dramatic shift from the start of the year — and normal trading patterns — when the spread was at a sizable premium.

It was at a discount of $1.60 a barrel on Monday, compared to more than $3 premium in January. Fluctuations in the relative prices of key global benchmarks can prompt the rerouting of oil flows across the world and, in this case, make it more viable to sell barrels produced in and around the Atlantic Ocean into Asian markets.

That in turn can lead to shifts in the premiums paid for some crude grades as buyers from different locations try to purchase cargoes. Brent, which is the global benchmark crude, generally trades at a premium to Dubai as its lower sulfur content and lighter density tends to produce higher-quality fuels.

But in recent months, production cuts by Saudi Arabia and Russia have tightened the medium-sour crude market, traders said. Additionally, Saudi official selling prices of grades such as Arab Light have also been hiked repeatedly this year, further supporting benchmark Dubai prices, they added.

One of the hottest trades in the oil market this year keeps on rolling, with the potential to reshape the value of physical crude cargoes and transform global flows https://t.co/VR12A9rOxt — Bloomberg Markets (@markets) August 8, 2023



Veel plezier en succes vandaag.